lunes 09 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de marzo de 2026 - 07:03
Experiencia.

Cómo conseguir entradas para La Vendimia de El Bayeh 2026 en Jujuy

El festival de vino, gastronomía y música se realizará del 21 al 23 de marzo en la Quebrada. Las entradas ya están disponibles

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Cómo conseguir entradas para La Vendimia de El Bayeh 2026 en Jujuy

Cómo conseguir entradas para La Vendimia de El Bayeh 2026 en Jujuy

La Bodega El Bayeh confirmó la cuarta edición de La Vendimia de El Bayeh con entradas disponibles, el festival que reúne vino, gastronomía, cultura y música en escenarios de la Quebrada. El evento se realizará del sábado 21 al lunes 23 de marzo de 2026, durante el fin de semana largo.

Lee además
La Vendimia de El Bayeh 2025: PH JUAN IRUSTA
Early bird.

La Vendimia de El Bayeh 2026: tres días para celebrar el vino y la cultura quebradeña
Vendimia de bodega El Bayeh.
¡Imperdible!

Qué es y por qué se celebra la vendimia de El Bayeh

Cómo conseguir las entradas

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Passline y también de manera presencial en Manzur Market, ubicado en Belgrano 1053 de San Salvador de Jujuy. El público puede adquirir un 3-day-pass para vivir toda la experiencia o entradas individuales para cada jornada del festival.

El Bayeh (2)

Un festival que combina vino, gastronomía, cultura y música

La propuesta reúne a referentes del mundo del vino, la cocina y la música en un recorrido por distintos escenarios naturales de la región. Las actividades se desarrollarán principalmente en Purmamarca y Maimará.

El festival tiene como eje central la vendimia, el momento más importante del año para las bodegas. En ese marco, el evento busca mostrar la identidad cultural y los paisajes de la Quebrada, combinando experiencias gastronómicas, degustaciones de vino, charlas y espectáculos musicales.

La propuesta cuenta con la participación de viticultores, chefs, artistas y productores de la región que forman parte del crecimiento del turismo del vino en el norte argentino.

Primera jornada: Noche Encantada en Purmamarca

La Vendimia de El Bayeh comenzará el sábado 21 de marzo con la actividad denominada “Noche Encantada en el Manantial del Silencio”, que se desarrollará en el hotel Manantial del Silencio.

El evento iniciará desde las 18 con una recepción y un ritual de apertura enfocado en las vides y el comienzo del otoño. La ceremonia estará guiada por la maestra de ceremonias Noemí Martínez.

Durante la jornada, Florencia Rodríguez presentará la Mesa de Territorio, una propuesta gastronómica basada en productos y recetas de Jujuy. La experiencia incluirá música en vivo del Cuarteto Divergente y vinos de la bodega organizadora.

Tren del vino y banquete frente a la Paleta del Pintor

El segundo día del festival se realizará el domingo 22 de marzo y tendrá como actividad principal el Tren del Vino, un recorrido a bordo del Tren Solar de la Quebrada entre Purmamarca y Maimará.

Durante el trayecto, el periodista y sommelier Fabricio Portelli compartirá información sobre el desarrollo vitivinícola de la región.

Al llegar a la bodega en Maimará comenzará la experiencia Bodega Viva, una propuesta artística y conceptual entre barricas, vasijas de hormigón y ánforas de arcilla. La jornada incluirá conversatorios sobre vino y degustaciones guiadas por los viticultores Daniel Manzur y Matías Michelini.

El momento central llegará con El Banquete de El Bayeh, a cargo de la reconocida chef Dolli Irigoyen, madrina del festival. El almuerzo se realizará frente al paisaje de la Paleta del Pintor.

El Bayeh (1)

Bacanal de cierre con vinos, concierto y peña folclórica

El festival culminará el lunes 23 de marzo, feriado nacional, con la tradicional Bacanal de El Bayeh en la bodega ubicada en Maimará.

La jornada incluirá una feria de vinos con productores de bodegas de la Quebrada de Humahuaca y una feria de comida regional con platos preparados especialmente para el evento.

Uno de los momentos centrales será el concierto Delirio Electro-Orquestal, un espectáculo que fusiona música electrónica con instrumentos orquestales. El show contará con arreglos del músico Alejandro Terán y la participación del Cuarteto Divergente, la Orquesta de Cámara del festival y artistas invitados como Maggie Cullen.

El cierre del evento tendrá una gran peña folclórica con la participación de Wara Calpanchay, Jujeños, Santiago Cueto y Coroico, en una noche dedicada a la música y la celebración de la vendimia en la Quebrada de Humahuaca.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La Vendimia de El Bayeh 2026: tres días para celebrar el vino y la cultura quebradeña

Qué es y por qué se celebra la vendimia de El Bayeh

Qué es y por qué se celebra la vendimia de El Bayeh

Vino, gastronomía, cultura y música: La Vendimia de El Bayeh se celebra en la Quebrada de Humahuaca

El homenaje a Queen más impactante llega a Jujuy: entradas y lugar del show

Lo que se lee ahora
Marcha por el Día de la Mujer en Jujuy
8M.

Marcharán por el Día de la Mujer en Jujuy

Por  Judith Girón

Las más leídas

Se adelanta a vacunación antigripal
Argentina.

Salud adelanta la campaña antigripal en todo el país por nueva variante

Paro docente en Jujuy: CEDEMS convocó a una jornada de protesta para el 11 de marzo
Educación.

Paro docente en Jujuy: CEDEMS convocó a una jornada de protesta para el 11 de marzo

Alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes en Jujuy
Precaución.

Alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes en Jujuy

Murió un motociclista tras derrapar en Ruta 1 en Río Blanco (Foto con IA)
Tenía alcoholemia positiva.

Murió un motociclista tras derrapar en Ruta 1 en Río Blanco

Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Ciudad.

Convocan a referentes barriales a un encuentro sobre desarrollo comunitario

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel