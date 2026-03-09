Cómo conseguir entradas para La Vendimia de El Bayeh 2026 en Jujuy

La Bodega El Bayeh confirmó la cuarta edición de La Vendimia de El Bayeh con entradas disponibles , el festival que reúne vino, gastronomía, cultura y música en escenarios de la Quebrada. El evento se realizará del sábado 21 al lunes 23 de marzo de 2026 , durante el fin de semana largo.

¡Imperdible! Qué es y por qué se celebra la vendimia de El Bayeh

Early bird. La Vendimia de El Bayeh 2026: tres días para celebrar el vino y la cultura quebradeña

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Passline y también de manera presencial en Manzur Market , ubicado en Belgrano 1053 de San Salvador de Jujuy. El público puede adquirir un 3-day-pass para vivir toda la experiencia o entradas individuales para cada jornada del festival.

La propuesta reúne a referentes del mundo del vino, la cocina y la música en un recorrido por distintos escenarios naturales de la región. Las actividades se desarrollarán principalmente en Purmamarca y Maimará.

El festival tiene como eje central la vendimia, el momento más importante del año para las bodegas. En ese marco, el evento busca mostrar la identidad cultural y los paisajes de la Quebrada, combinando experiencias gastronómicas, degustaciones de vino, charlas y espectáculos musicales.

La propuesta cuenta con la participación de viticultores, chefs, artistas y productores de la región que forman parte del crecimiento del turismo del vino en el norte argentino.

Primera jornada: Noche Encantada en Purmamarca

La Vendimia de El Bayeh comenzará el sábado 21 de marzo con la actividad denominada “Noche Encantada en el Manantial del Silencio”, que se desarrollará en el hotel Manantial del Silencio.

El evento iniciará desde las 18 con una recepción y un ritual de apertura enfocado en las vides y el comienzo del otoño. La ceremonia estará guiada por la maestra de ceremonias Noemí Martínez.

Durante la jornada, Florencia Rodríguez presentará la Mesa de Territorio, una propuesta gastronómica basada en productos y recetas de Jujuy. La experiencia incluirá música en vivo del Cuarteto Divergente y vinos de la bodega organizadora.

Tren del vino y banquete frente a la Paleta del Pintor

El segundo día del festival se realizará el domingo 22 de marzo y tendrá como actividad principal el Tren del Vino, un recorrido a bordo del Tren Solar de la Quebrada entre Purmamarca y Maimará.

Durante el trayecto, el periodista y sommelier Fabricio Portelli compartirá información sobre el desarrollo vitivinícola de la región.

Al llegar a la bodega en Maimará comenzará la experiencia Bodega Viva, una propuesta artística y conceptual entre barricas, vasijas de hormigón y ánforas de arcilla. La jornada incluirá conversatorios sobre vino y degustaciones guiadas por los viticultores Daniel Manzur y Matías Michelini.

El momento central llegará con El Banquete de El Bayeh, a cargo de la reconocida chef Dolli Irigoyen, madrina del festival. El almuerzo se realizará frente al paisaje de la Paleta del Pintor.

El Bayeh (1)

Bacanal de cierre con vinos, concierto y peña folclórica

El festival culminará el lunes 23 de marzo, feriado nacional, con la tradicional Bacanal de El Bayeh en la bodega ubicada en Maimará.

La jornada incluirá una feria de vinos con productores de bodegas de la Quebrada de Humahuaca y una feria de comida regional con platos preparados especialmente para el evento.

Uno de los momentos centrales será el concierto Delirio Electro-Orquestal, un espectáculo que fusiona música electrónica con instrumentos orquestales. El show contará con arreglos del músico Alejandro Terán y la participación del Cuarteto Divergente, la Orquesta de Cámara del festival y artistas invitados como Maggie Cullen.

El cierre del evento tendrá una gran peña folclórica con la participación de Wara Calpanchay, Jujeños, Santiago Cueto y Coroico, en una noche dedicada a la música y la celebración de la vendimia en la Quebrada de Humahuaca.