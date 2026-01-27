martes 27 de enero de 2026

27 de enero de 2026 - 10:54
Early bird.

La Vendimia de El Bayeh 2026: tres días para celebrar el vino y la cultura quebradeña

Vuelve La Vendimia de El Bayeh con vino, gastronomía y música en la Quebrada. Ya están a la venta los Early Bird con precio promocional y cupos limitados.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Vendimia de El Bayeh vuelve en este 2026 con una propuesta única que combina vino, gastronomía, música y cultura en uno de los paisajes más imponentes del norte argentino. La cuarta edición del festival se realizará los días sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de marzo, aprovechando el fin de semana XL por el feriado.

La Vendimia de El Bayeh 2025 PH JUAN IRUSTA (7)

Durante tres jornadas, el evento invita a vivir una experiencia sensorial completa en Purmamarca y Maimará, con recorridos especialmente diseñados para celebrar la vendimia en plena Quebrada de Humahuaca, donde el entorno natural se convierte en parte del espectáculo.

La Vendimia de El Bayeh 2025 - PH NICOLÁS LAZARTE (18)

Pases Early Bird para disfrutar de “La Vendimia de El Bayeh 2026”

Desde el 26 de enero y hasta el 31 de enero, o hasta agotar stock, ya se encuentran disponibles los pases EARLY BIRD, una oportunidad imperdible para asegurar el acceso a los tres días del festival a un precio promocional exclusivo. Los cupos son limitados y están pensados para quienes quieren ser parte antes que nadie.

La Vendimia de El Bayeh 2025 PH JUAN IRUSTA (4)

El pase Early Bird (disponible en passline) incluye la entrada a los tres eventos principales de La Vendimia de El Bayeh 2026, con acceso a recorridos, charlas, rituales, espectáculos, menús y bebidas especialmente seleccionados por la organización para cada jornada.

No incluye traslados, transfers, alojamientos ni consumos por fuera de la propuesta oficial del evento, por lo que se recomienda planificar con anticipación la estadía para disfrutar al máximo del fin de semana.

La Vendimia de El Bayeh 2025 - PH NICOLÁS LAZARTE (19)

A principios de febrero se anunciará el lineup completo a través de las redes oficiales y también se habilitará la venta de pases individuales para cada día. Mientras tanto, el Early Bird es la mejor forma de asegurarse un lugar y vivir la vendimia como nunca antes.

Para quienes ya disfrutaron de las ediciones anteriores, esta será una oportunidad para redescubrir experiencias; y para quienes todavía no conocen La Vendimia de El Bayeh, será el momento de vivir una experiencia de sabores y cultura en medio de un escenario natural único en el mundo.

La invitación está hecha: tres días para celebrar una nueva vendimia con el vino, los sabores regionales y la cultura quebradeña como grandes protagonistas

La Vendimia de El Bayeh 2025 PH JUAN IRUSTA (11)

