Qué es y por qué se celebra la vendimia de El Bayeh

Del 21 al 23 de marzo , la Bodega El Bayeh celebrará su sexta cosecha con la tercera edición de un festival que propone un recorrido enológico y artístico en escenarios naturales de Maimará y Purmamarca.

El evento se desarrollará en dos locaciones: el Hotel El Manantial del Silencio, en Purmamarca , y las viñas junto al nuevo hotel de la bodega en Maimará . Durante tres jornadas, referentes del mundo del vino y la gastronomía compartirán experiencias abiertas al público, junto a productores locales.

La propuesta combina degustaciones, banquetes, rituales, feria de vinos y espectáculos musicales. La celebración coincide con el inicio del otoño, fecha simbólica para el ciclo de la vid y la cosecha.

Bodega el bayeh (2)

Qué es la Vendimia de El Bayeh y por qué se celebra

La vendimia representa el momento de recolección de la uva, instancia clave para la elaboración del vino. En el caso de El Bayeh, la celebración adquiere un carácter cultural y turístico que trasciende la cosecha y se transforma en un festival que integra tradición, identidad y producción regional.

La Bodega El Bayeh impulsa este encuentro con el objetivo de difundir el desarrollo vitivinícola de la Quebrada de Humahuaca, región que gana espacio como nuevo sector productivo dentro del mapa del vino argentino. En ese marco, el festival funciona como vidriera para mostrar el terroir, el paisaje y el trabajo de bodegueros jujeños.

La edición 2025 reunirá a figuras como Dolli Irigoyen, Florencia Rodríguez, Matías Michelini y Agustina de Alba, quienes participarán de banquetes, catas guiadas y recorridos por las viñas. También se sumarán músicos y propuestas artísticas que acompañarán cada jornada.

Embed - La Vendimia de El Bayeh 2025

Tres días de vino, gastronomía y música en la Quebrada

El viernes 21 de marzo se realizará la “Noche Encantada en El Manantial del Silencio”, en Purmamarca. La jornada incluirá un festín árabe-andino a cargo de Florencia Rodríguez y el equipo de Casa Mocha, junto a un ritual del vino guiado por Noemí Martínez. La propuesta gastronómica combinará platos de raíz árabe con productos andinos, en formato de mezze.

El sábado 22, en Maimará, tendrá lugar el “Banquete y Tertulia de El Bayeh”. La actividad comenzará con un recorrido por las viñas y la bodega, donde Matías Michelini y Daniel Manzur explicarán el proyecto vitivinícola en la Quebrada. Luego se desarrollará una cata guiada por la sommelier Agustina de Alba y un almuerzo diseñado por Dolli Irigoyen.

El domingo 23 cerrará el festival con el “Bacanal de El Bayeh”, una feria de vinos de la Quebrada de Humahuaca junto a un encuentro de chefs y una propuesta musical que incluirá delirio electro-orquestal y fiesta electrónica. El cierre se realizará en el nuevo hotel de la bodega en Maimará.

Bodega el bayeh (3)

Entradas y modalidades de acceso

La organización ofrece dos modalidades: entradas individuales por jornada o la Experiencia Completa, que incluye acceso a los tres días. La venta se realiza por etapas con precios escalonados. La Preventa 1 ya se encuentra agotada y la Preventa 2 se extiende hasta el 15 de marzo.

Los tickets se adquieren a través del sistema Passline, en Manzur Market de San Salvador de Jujuy o mediante transferencia bancaria directa con la bodega. En este último caso, la gestión se realiza por correo electrónico con envío de comprobante y datos de los asistentes.

Cada jornada incluye propuestas gastronómicas, bebidas y vinos de la bodega anfitriona. No se contemplan traslados ni alojamiento dentro del valor de la entrada.