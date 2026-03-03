El homenaje a Queen más impactante llega a Jujuy: entradas y lugar del show

La Experiencia Queen vuelve a Jujuy con un show imperdible.

La magia de la banda británica vuelve a encender los escenarios de Jujuy y esta vez la EXPERIENCIA QUEEN llega con su espectacular Greatest Hits Tour 2026, un show que promete transportar al público a los icónicos conciertos de una de las bandas más legendarias de todos los tiempos.

La cita será el sábado 28 de marzo a las 21 horas en el Centro Cultural Martín Fierro. Las entradas ya están a la venta en NORTETICKET.COM.

Un viaje directo a los conciertos originales de Queen El espectáculo recrea con notable fidelidad tanto la música como la escenografía de los shows originales de Queen. Cada detalle fue pensado para ofrecer una experiencia deslumbrante: vestuarios auténticos, instrumentos originales y una caracterización precisa de cada uno de los miembros históricos del grupo.

El público podrá revivir en una sola noche la energía, la emoción y la potencia que marcaron generaciones, en una propuesta artística de altísimo nivel musical y visual.

experiencia Queen Un repertorio lleno de himnos inolvidables El Greatest Hits Tour 2026 incluye canciones que marcaron la historia del rock mundial. No faltarán clásicos como: “Bohemian Rhapsody”

“Love of My Life”

“Somebody to Love”

“Radio Ga Ga”

“I Want to Break Free”

“We Are the Champions” Embed - Experiencia Queen - Bohemian Rhapsody (en vivo) Un show consagrado en grandes escenarios EXPERIENCIA QUEEN se consolidó como uno de los tributos más importantes de la región. En Argentina agotó entradas en teatros emblemáticos como el Teatro Ópera y el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. Además, llevó su espectáculo a países como Uruguay, Paraguay y Chile, donde también cosechó gran repercusión y salas llenas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







