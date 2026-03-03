El homenaje a Queen más impactante llega a Jujuy: entradas y lugar del show

La cita será el sábado 28 de marzo a las 21 horas en el Centro Cultural Martín Fierro. Las entradas ya están a la venta en NORTETICKET.COM.
Un viaje directo a los conciertos originales de Queen
El espectáculo recrea con notable fidelidad tanto la música como la escenografía de los shows originales de Queen. Cada detalle fue pensado para ofrecer una experiencia deslumbrante: vestuarios auténticos, instrumentos originales y una caracterización precisa de cada uno de los miembros históricos del grupo.
El público podrá revivir en una sola noche la energía, la emoción y la potencia que marcaron generaciones, en una propuesta artística de altísimo nivel musical y visual.
Un repertorio lleno de himnos inolvidables
El Greatest Hits Tour 2026 incluye canciones que marcaron la historia del rock mundial. No faltarán clásicos como:
“Bohemian Rhapsody”
“Love of My Life”
“Somebody to Love”
“Radio Ga Ga”
“I Want to Break Free”
“We Are the Champions”
Un show consagrado en grandes escenarios
EXPERIENCIA QUEEN se consolidó como uno de los tributos más importantes de la región. En Argentina agotó entradas en teatros emblemáticos como el Teatro Ópera y el Teatro Gran Rex de Buenos Aires.
Además, llevó su espectáculo a países como Uruguay, Paraguay y Chile, donde también cosechó gran repercusión y salas llenas.