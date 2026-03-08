domingo 08 de marzo de 2026

8 de marzo de 2026 - 10:50
Visita.

Nicole Neumann comparte postales de su estadía en Jujuy y se declara enamorada del paisaje

Nicole Neumann llegó a la provincia por trabajo y mostró en sus redes imágenes desde Purmamarca, donde destacó los cerros, la fauna y la gastronomía regional

Agustina Medina
Por  Agustina Medina




La modelo argentina Nicole Neumann se encuentra en Jujuy desde este fin de semana por motivos laborales y comenzó a compartir en sus redes sociales diferentes momentos de su estadía en el norte de la provincia.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo publicó desde las primeras horas del día imágenes y videos desde Purmamarca, uno de los destinos turísticos más visitados de la provincia. En las publicaciones se la puede ver desayunando al aire libre con los cerros de fondo.

En una de sus historias, Neumann expresó que se siente “literalmente en un cuadro viviente” y aseguró que está enamorada de los paisajes jujeños.

nicole neumann (1)

Postales del paisaje y la naturaleza jujeña

Durante su estadía, la modelo compartió diferentes postales del entorno natural del norte provincial. En sus publicaciones mostró imágenes de la flora típica de la región, como los cactus que forman parte del paisaje característico de la zona.

También difundió fotografías de la fauna local, entre ellas llamas que se encontraban en los alrededores del lugar donde se hospeda.

Las montañas y cerros que rodean Purmamarca aparecen como protagonistas en varias de las imágenes que subió a sus redes sociales.

nicole neumann (2)

Gastronomía regional y paisajes del norte

Además de las postales del paisaje, Nicole Neumann también mostró parte de la gastronomía regional que probó durante su estadía.

En sus historias se la vio entusiasmada con los platos típicos del norte argentino mientras continúa con actividades laborales en la provincia.

Las publicaciones generaron reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron los paisajes jujeños y celebraron la visita de la modelo a la provincia.

