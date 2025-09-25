Por qué este pueblo con solo 300 habitantes deslumbra con sus paisajes y tradiciones

A lo largo de todo el territorio argentino se pueden descubrir sitios encantadores que reciben a los viajeros con calidez, haciéndolos sentir como en su propio hogar. En el norte del país, una pequeña comunidad de apenas 300 habitantes se destaca por su turismo rural y deslumbrantes paisajes. Un pueblo único ideal para hacer unas escapadas y desconectar.
Caspalá, ubicada en la zona montañosa del departamento Valle Grande en Jujuy, recibe cada año a miles de visitantes. Este pintoresco pueblo se ubica entre cerros que superan los 3.000 metros sobre el nivel del mar.
El encantador pueblo de solo 300 habitantes que enamora con sus paisajes y tradiciones.
Los habitantes mantienen vivo el turismo de este pueblo
Gran parte de sus habitantes ofrece servicios vinculados al turismo, como guías locales, artesanías, hospedaje y comidas tradicionales, mostrando así la riqueza cultural del Norte Argentino.
Gracias al esfuerzo constante en turismo rural y a la belleza de sus paisajes, este pueblo argentino logró posicionarse entre los mejores destinos del mundo.
En 2021, fue reconocido por el programa “Best Tourism Villages” de la Organización Mundial del Turismo (OMT), que premia a las localidades que destacan por su compromiso con la preservación del patrimonio cultural y la promoción de un desarrollo sostenible mediante el turismo.
Caspalá se encuentra en la provincia de Jujuy.
Unas escapadas llenas de color por el norte
Los visitantes de esta comunidad quedan fascinados por sus ferias llenas de color, las callejuelas pintorescas y la amplia oferta de artesanías tradicionales, que incluyen pulseras, prendas de vestir, mates y telas teñidas de manera natural.
Otro de los atractivos imperdibles de la zona es la Iglesia de Santa Rosa de Lima, una capilla erigida en la década de 1840 por don Tomás Coronel. Sus campanas de bronce fueron traídas desde Perú, al igual que la imagen de la patrona del pueblo.
En 2021 Caspalá fue elegido uno de los mejores del mundo.
Quienes visiten Caspalá tampoco deben dejar de recorrer el Antigüito, con sus construcciones tradicionales de barro y piedra, ni Pueblo Viejo, ambos sitios arqueológicos de gran relevancia histórica que representan un verdadero patrimonio cultural y que vale la pena conocer.
