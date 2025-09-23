martes 23 de septiembre de 2025

23 de septiembre de 2025 - 17:11
Turismo.

Así es el pueblo del norte que enamora con sus paisajes y conquista con sus empanadas

Cada año, turistas visitan este pintoresco pueblo para su famosa Fiesta Nacional, donde las empanadas brillan y los paisajes crean una escapada inolvidable.

Por  viajes Todo Jujuy
Así es el pueblo del norte que enamora con sus paisajes y conquista con sus empanadas.

En el norte de Argentina se encuentra un pequeño pueblo capaz de sorprenderte, y no únicamente por sus paisajes. Sus empanadas son consideradas por muchos como las más exquisitas del país, según quienes ya tuvieron la oportunidad de degustarlas. Agendá este destino entre tus próximas escapadas.

Este rinconcito, abrazado por montañas y rodeado de naturaleza, ofrece todo lo necesario para una escapada ideal: aire fresco, calma absoluta y, por supuesto, sabores que conquistan. Sin embargo, su atractivo va mucho más allá de la gastronomía.

Las empanadas hacen a este pueblo famoso en toda Argentina.

Este encantador destino combina belleza y calidez, con ríos y sierras que invitan a alejarse del estrés diario. Cada esquina del pueblo revela motivos para enamorarse: la serenidad de los alrededores, la particularidad del clima norteño y esa sensación única de encontrarse en un lugar fuera de lo común.

Famaillá: el pueblo tucumano donde las empanadas son protagonistas

Famaillá, en la provincia de Tucumán, se ha ganado el título de capital argentina de la empanada. Cada año, en septiembre, este encantador poblado organiza la Fiesta Nacional de la Empanada, un encuentro donde chefs de distintos puntos del país se enfrentan por el reconocimiento a las empanadas más destacadas.

Cada año, miles de visitantes llegan a este pequeño pueblo para disfrutar de su famosa Fiesta Nacional.

La celebración convoca a miles de personas que llegan no solo por probar los sabores locales, sino también por disfrutar de la música, los bailes tradicionales y la hospitalidad de sus habitantes.

El entorno que rodea a Famaillá resulta igualmente cautivador. A apenas 35 kilómetros de San Miguel de Tucumán, este poblado se encuentra abrazado por cerros y cruzado por los ríos Famaillá y Balderrama.

Todo esto lo transforma en un lugar perfecto para quienes desean combinar el contacto con la naturaleza con el disfrute de una de las ofertas culinarias más destacadas del Norte argentino. Tal vez no figure entre los paisajes más famosos del planeta, pero promete una experiencia singular, especialmente gracias a sus exquisitas empanadas.

Del lado cultural, Famaillá es reconocida por toda su provincia como la capital del arte por sus muestras y por el Paseo Temático Histórico.

Fiesta Nacional de la Empanada 2024: ¿dónde y cuándo es?

La Fiesta Nacional de la Empanada 2024, que celebra su 45ª edición, se llevará a cabo del 13 al 15 de septiembre en el Predio Simeón Nieva de Famaillá. Durante estos días, los asistentes podrán deleitarse con la gastronomía local, explorar tradiciones regionales y participar en distintas actividades recreativas y culturales.

Embed

La programación musical contará con la presencia de artistas como Jorge Rojas y Rusherking, quienes llenarán de ritmo y energía el festival. Para vivir esta combinación de sabores y música, el costo de la entrada será de $5.000.

