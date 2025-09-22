Así es el mejor pueblo del norte para visitar si amas la pesca y las caminatas.

Cuando se trata de planificar viajes, las alternativas para realizar turismo dentro de Argentina son muy variadas, ofreciendo distintos paisajes, climas y experiencias recreativas. Entre los destinos que ganó popularidad recientemente se encuentra La Paz, un pueblo ubicado en la provincia de Entre Ríos y que es ideal para tus próximas escapadas.
Este pueblo cuenta con cerca de 24.716 habitantes y se extiende a lo largo de 119 km². Su combinación de tranquilidad y diversidad de actividades turísticas lo ha consolidado como un lugar ideal para quienes buscan relajarse, desconectarse y disfrutar de un entorno apacible sin renunciar al entretenimiento.
Pescar y disfrutar de las piletas de aguas termales, algunas de las opciones en La Paz.
La combinación de calma urbana, paisajes naturales y atractivos diversos, junto con la quietud de sus aguas y las barrancas que se funden con la ribera, convierte a La Paz en un destino apto para visitar durante todo el año. A continuación, se detallan sus características y las actividades que ofrece.
Ubicación de La Paz, Entre Ríos
Situada a orillas del río Paraná, La Paz forma parte del municipio del distrito Estacas y se integra al Corredor Turístico del Paraná. Se localiza en el noroeste de Entre Ríos, a aproximadamente 170 km de Paraná, la capital provincial, y a 520 km de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma.
Dorado, Surubí y Patí, las tres especies que se pueden pescar en La Paz.
Escapadas: ¿Qué puedo hacer en La Paz, Entre Ríos?
La ciudad ofrece diversos atractivos:
- Pesca recreativa: La región ofrece una amplia diversidad de peces, entre los que destacan dorado, surubí y patí. Cada año, la localidad celebra la Fiesta Provincial del Surubí Entrerriano y la Fiesta Provincial del Dorado Entrerriano, eventos que convocan a aficionados y turistas de todo el país.
- Aguas termales: Las fuentes saladas del acuífero Guaraní alcanzan una temperatura cercana a 41,7 °C y contienen minerales como boro, flúor, sodio y yodo. El complejo termal y spa dispone de once piletas, de las cuales cuatro son cubiertas, además de vestuarios, servicio de enfermería y un amplio estacionamiento para los visitantes.
- ‘Galas del Río’ Encuentros de Arte: Se trata de un festival cultural que se celebra entre finales de agosto y principios de septiembre, considerado como uno de los eventos artísticos más relevantes de la provincia de Entre Ríos.
Cómo llegar a La Paz, Entre Ríos.
- Durante diez días, la agenda incluye conciertos vespertinos y nocturnos, así como una amplia serie de presentaciones escolares, con la participación de más de 4.000 niños y adolescentes de la región. Aunque la programación se centra en la música clásica, con piezas de cámara y sinfónicas, también incorpora géneros diversos como jazz, canción popular, folclore y music-hall.
- El festival se complementa con exposiciones de pintura, escultura y otras artes visuales, cursos de perfeccionamiento instrumental dirigidos por músicos nacionales e internacionales de renombre, y talleres de artes plásticas impartidos por destacados artistas contemporáneos.
Dónde queda La Paz, Entre Ríos.
Entre los espacios y actividades recreativas del destino se incluyen el Casino, el Balneario Municipal, deportes náuticos y el Golf Jockey Club La Paz, que completan la oferta turística y de entretenimiento de la zona.
Cómo llegar a La Paz, Entre Ríos
Para arribar al pueblo en auto, hay tres opciones:
- 1.- Por Ruta Nac. Nº 12: Acceso Norte, Zarate Brazo Largo, Ceibas, Gualeguay, Ruta Prov. Nº11, Victoria, Libertador Gral San Martín, Ruta Prov. N° 32, Maria Grande, Hasenkamp, Ruta Nac. N° 12, La Paz.
- 2.- Por Ruta 6 (último tramo en reparación): Acceso Norte, Zarate Brazo Largo, Ceibas, Gualeguay, Ruta Prov. N° 6, Ruta Nac. N° 12, La Paz.
A la hora de pensar en viajes, las opciones para hacer turismo en Argentina son múltiples.
- 3.- Ruta más larga: Buenos Aires, Rosario, Santa Fé, túnel Subfluvial, Paraná, Ruta Prov. N°12, La Paz. En Omnibus: desde Retiro a Bs As prestan servicio todos los días a LA PAZ las empresas Silvia, Rápido Tata San José y ETA.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.