Así es el mejor pueblo del norte para visitar si amas la pesca y las caminatas.

Cuando se trata de planificar viajes , las alternativas para realizar turismo dentro de Argentina son muy variadas, ofreciendo distintos paisajes, climas y experiencias recreativas. Entre los destinos que ganó popularidad recientemente se encuentra La Paz , un pueblo ubicado en la provincia de Entre Ríos y que es ideal para tus próximas escapadas.

Este pueblo cuenta con cerca de 24.716 habitantes y se extiende a lo largo de 119 km² . Su combinación de tranquilidad y diversidad de actividades turísticas lo ha consolidado como un lugar ideal para quienes buscan relajarse, desconectarse y disfrutar de un entorno apacible sin renunciar al entretenimiento.

Pescar y disfrutar de las piletas de aguas termales, algunas de las opciones en La Paz.

La combinación de calma urbana , paisajes naturales y atractivos diversos, junto con la quietud de sus aguas y las barrancas que se funden con la ribera , convierte a La Paz en un destino apto para visitar durante todo el año . A continuación, se detallan sus características y las actividades que ofrece.

Ubicación de La Paz, Entre Ríos

Situada a orillas del río Paraná, La Paz forma parte del municipio del distrito Estacas y se integra al Corredor Turístico del Paraná. Se localiza en el noroeste de Entre Ríos, a aproximadamente 170 km de Paraná, la capital provincial, y a 520 km de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma.

Dorado, Surubí y Patí, las tres especies que se pueden pescar en La Paz.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en La Paz, Entre Ríos?

La ciudad ofrece diversos atractivos:

Pesca recreativa: La región ofrece una amplia diversidad de peces, entre los que destacan dorado, surubí y patí . Cada año, la localidad celebra la Fiesta Provincial del Surubí Entrerriano y la Fiesta Provincial del Dorado Entrerriano , eventos que convocan a aficionados y turistas de todo el país.

La región ofrece una amplia diversidad de peces, entre los que destacan . Cada año, la localidad celebra la y la , eventos que convocan a aficionados y turistas de todo el país. Aguas termales: Las fuentes saladas del acuífero Guaraní alcanzan una temperatura cercana a 41,7 °C y contienen minerales como boro, flúor, sodio y yodo . El complejo termal y spa dispone de once piletas , de las cuales cuatro son cubiertas , además de vestuarios, servicio de enfermería y un amplio estacionamiento para los visitantes.

Las alcanzan una temperatura cercana a y contienen minerales como . El complejo termal y spa dispone de , de las cuales , además de vestuarios, servicio de enfermería y un amplio para los visitantes. ‘Galas del Río’ Encuentros de Arte: Se trata de un festival cultural que se celebra entre finales de agosto y principios de septiembre, considerado como uno de los eventos artísticos más relevantes de la provincia de Entre Ríos.

Cómo llegar a La Paz, Entre Ríos.

Durante diez días , la agenda incluye conciertos vespertinos y nocturnos , así como una amplia serie de presentaciones escolares , con la participación de más de 4.000 niños y adolescentes de la región. Aunque la programación se centra en la música clásica , con piezas de cámara y sinfónicas , también incorpora géneros diversos como jazz, canción popular, folclore y music-hall .

, la agenda incluye , así como una amplia serie de , con la participación de más de de la región. Aunque la programación se centra en la , con piezas de , también incorpora géneros diversos como . El festival se complementa con exposiciones de pintura, escultura y otras artes visuales, cursos de perfeccionamiento instrumental dirigidos por músicos nacionales e internacionales de renombre, y talleres de artes plásticas impartidos por destacados artistas contemporáneos.

Dónde queda La Paz, Entre Ríos.

Entre los espacios y actividades recreativas del destino se incluyen el Casino, el Balneario Municipal, deportes náuticos y el Golf Jockey Club La Paz, que completan la oferta turística y de entretenimiento de la zona.

Cómo llegar a La Paz, Entre Ríos

Para arribar al pueblo en auto, hay tres opciones:

1.- Por Ruta Nac. Nº 12: Acceso Norte, Zarate Brazo Largo, Ceibas, Gualeguay, Ruta Prov. Nº11, Victoria, Libertador Gral San Martín, Ruta Prov. N° 32, Maria Grande, Hasenkamp, Ruta Nac. N° 12, La Paz.

Acceso Norte, Zarate Brazo Largo, Ceibas, Gualeguay, Ruta Prov. Nº11, Victoria, Libertador Gral San Martín, Ruta Prov. N° 32, Maria Grande, Hasenkamp, Ruta Nac. N° 12, La Paz. 2.- Por Ruta 6 (último tramo en reparación): Acceso Norte, Zarate Brazo Largo, Ceibas, Gualeguay, Ruta Prov. N° 6, Ruta Nac. N° 12, La Paz.

