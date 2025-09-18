jueves 18 de septiembre de 2025

18 de septiembre de 2025 - 18:03
Turismo.

El pueblo del norte con nombre de país europeo que tiene la mejor cascada del país

Un lugar con historia que, tras años de abandono, hoy atrae por su naturaleza, calma y tradiciones auténticas. Agenda este pueblo para tus escapadas.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
El pueblo escondido que tiene una de las cascadas más lindas de la Argentina.

El pueblo escondido que tiene una de las cascadas más lindas de la Argentina.

En el extremo norte del país, entre caminos panorámicos que serpentean la región, se esconde un pueblo lleno de encanto. Se llama Alemanía y se encuentra a unos 100 kilómetros al sur de la capital salteña, sobre la Ruta Nacional 68, en dirección a Cafayate.

Envuelto por montañas rojizas y formaciones de aspecto casi irreal, este sitio que conoció tiempos de prosperidad hoy revive como un destino turístico particular.

La Estación de trenes de Alemanía, sobre la ruta a Cafayate.

Alemania: un pasado ferroviario y un pueblo en silencio

La historia de Alemanía está vinculada a la construcción de un ferrocarril que debía conectar Salta con los Valles Calchaquíes a inicios del siglo XX. Durante un breve período, experimentó un auge: llegaron comerciantes, familias y actividad constante.

Sin embargo, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el proyecto ferroviario quedó inconcluso y el pueblo comenzó a declinar. Pasó tanto tiempo en abandono que llegó a contar con un único residente durante años.

La cascada de Alemania es uno de los puntos de interés de los turistas.

Unas escapadas llenas de paz

En la actualidad, Alemanía vive un renacer evidente. Todavía conserva varias construcciones de adobe, junto con una antigua estación de tren recuperada, hoy transformada en bar y restaurante, que refleja parte de su memoria.

El lugar transmite una calma particular, buscada por quienes desean encontrarse con la historia, la sencillez y un entorno natural imponente. En sus calles tranquilas residen alrededor de diez familias, que mantienen intacta la esencia del pueblo.

El pueblo escondido que tiene una de las cascadas más lindas de la Argentina.

Cascada escondida y artesanías locales en el pueblo

Un atractivo especial se ubica en las afueras: la Cascada de Alemanía, un rincón oculto entre altos paredones de piedra, al que se accede tras una caminata exigente pero gratificante. Al llegar, la experiencia se completa con el sonido constante del agua, la frescura de la montaña y un paisaje que figura entre los más inolvidables de todo el norte argentino.

El poblado también cuenta con una feria de artesanías, donde los visitantes pueden adquirir mantas, piezas de cerámica y distintos productos autóctonos, confeccionados por los propios vecinos, quienes además suelen compartir relatos sobre la historia local. La propuesta combina en un solo lugar cultura, paisajes naturales y calidez humana.

Un destino con historia y paisajes imponentes que renació del olvido.

Cómo llegar y disfrutar la experiencia completa

El acceso resulta sencillo: partiendo desde la ciudad de Salta, se debe tomar la Ruta Nacional 68 hacia el sur con destino a Cafayate. El recorrido, que dura aproximadamente una hora y media en auto, atraviesa la Quebrada de las Conchas, reconocida por formaciones rocosas emblemáticas como la Garganta del Diablo o el Anfiteatro, y en cada tramo sorprende con nuevas vistas inolvidables.

El pueblo escondido que tiene una de las cascadas más lindas de la Argentina.

Alemanía —con su historia ligada al tren, su etapa casi desierta y la cascada secreta que la rodea— se posiciona como uno de esos pueblos que merece ser explorado. Los visitantes no solo regresan con imágenes, sino también con vivencias únicas, que permiten conectarse con la esencia más auténtica de sus paisajes y de su memoria histórica.

