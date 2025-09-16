martes 16 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de septiembre de 2025 - 16:54
Turismo.

Así es el mágico pueblo del norte que sorprende a todos con sus viñedos legendarios

Este destino ofrece una experiencia única al unir viñedos situados a gran altitud, panoramas cautivadores y vivencias inolvidables que permanecen en la memoria.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
De norte a sur, el país esta lleno de rincones con un amplio turismo para elegir.

De norte a sur, el país esta lleno de rincones con un amplio turismo para elegir.

Argentina guarda tesoros turísticos poco conocidos que sorprender a quienes los descubren. Entre ellos se encuentra un pueblo del norte, donde el ritmo de la vida parece pausarse y los escenarios naturales deslumbran por su belleza. Su paz, legado histórico y viñedos lo transforman en una opción ideal para quienes buscan unas escapadas distintas.

Lee además
Este pueblo formoseño tiene diversos atractivos.
Turismo.

Ni Salta, ni Mendoza: hace unas escapadas a este pueblo que tiene un tesoro único de la naturaleza
Cómo es Santa Ana, el pueblo argentino en el que se puede caminar entre las nubes.
Turismo.

Ni Salta, ni Chaco: tus próximas escapadas deben ser a este pueblo rodeado de nubes

Situado entre cerros majestuosos y atravesado por un río tranquilo, este rincón de Salta combina de manera armoniosa la tradición con el entorno natural.

Este lugar combina viñedos de altura, paisajes encantadores y una experiencia auténtica inolvidable.

Sus construcciones coloniales centenarias, la gastronomía local auténtica y la cordialidad de sus habitantes convierten a este destino en una visita obligada para quienes quieren sumergirse en la cultura y el espíritu del noroeste argentino.

Dónde queda Molinos

Molinos es un pequeño pueblo ubicado en el suroeste de Salta, en pleno corazón del Valle Calchaquí. Se sitúa a unos 210 kilómetros de la ciudad de Salta, ofreciendo un recorrido escénico que atraviesa montañas, valles y paisajes naturales que cautivan a quienes lo visitan.

Cuál es el mágico destino del norte que encanta a los viajeros con sus hermosos viñedos.

Este encantador destino se encuentra cerca de otros puntos turísticos reconocidos, como Cachi (a 45 km), Cafayate (a 116 km) y San Carlos (a 92 km), convirtiéndose en una opción ideal para quienes desean recorrer varios rincones de la región en un mismo viaje.

Escapadas: ¿Qué se puede hacer en Molinos, Salta?

Este rincón brinda una vivencia auténtica, perfecta para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza y la riqueza cultural.

Entre sus principales atractivos se encuentra la Iglesia de San Pedro Nolasco, declarada Monumento Histórico Nacional, que mantiene su arquitectura colonial y guarda los restos de Nicolás Severo de Isasmendi, una figura destacada en la historia de la localidad.

Bodega Colomé en Molinos, Salta.

Los viñedos de Molinos, situados a 2.700 metros de altitud, se cuentan entre los más elevados del planeta. Su posición única favorece que las uvas desarrollen una piel más gruesa y oscura, lo que se traduce en vinos potentes y de gran carácter. Pasear entre estos cultivos y degustar sus cosechas constituye una experiencia indispensable para los visitantes.

Para quienes sienten pasión por la historia y la arqueología, las ruinas de El Churcal representan un destino imprescindible. Este antiguo poblado, emplazado a 1.800 metros sobre el nivel del mar, conserva vestigios de las comunidades originarias, destacando su destreza en cerámica, tejidos y carpintería, y ofreciendo una ventana única hacia el pasado de la región.

Cómo llegar a Molinos, Salta

Desde la ciudad de Salta, para arribar a Molinos se debe transitar por la Ruta Nacional 68 hasta alcanzar El Carril, a aproximadamente 37 kilómetros de la capital provincial.

Embed

A continuación, se continúa por la Ruta 33 rumbo a Cachi, cubriendo cerca de 110 kilómetros a través de paisajes impresionantes y variados, que hacen del viaje una experiencia tan atractiva como el destino mismo.

Partiendo desde Cachi, el recorrido prosigue por la Ruta Nacional 40 durante unos 50 kilómetros hasta llegar a Molinos. Aunque la distancia pueda parecer considerable, el trayecto se transforma en una experiencia única, atravesando panoramas espectaculares del Valle Calchaquí y convirtiendo cada kilómetro en una aventura memorable para quienes lo transitan.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ni Salta, ni Mendoza: hace unas escapadas a este pueblo que tiene un tesoro único de la naturaleza

Ni Salta, ni Chaco: tus próximas escapadas deben ser a este pueblo rodeado de nubes

Escapadas: cómo llegar y qué hacer en este tesoro jujeño a menos de 200 kilómetros de San Salvador

Así es el pueblo más alto del país que sorprende a los turistas: rituales y un volcán sagrado

Visitá este pueblo de Catamarca con paisajes de película y un nombre que sorprende

Lo que se lee ahora
Ropa, electrodomésticos y alimentos: en qué productos la Argentina sigue siendo cara en dólares.
Economía.

Uno por uno: los productos en los que Argentina sigue siendo cara en dólares

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Murió a los 39 años el panadero Germán Torres.
Tristeza.

Murió el panadero Germán Torres a los 39 años: ¿Qué le pasó?

Javier Milei en Cadena Nacional video
Presupuesto.

Javier Milei anunció aumentos en jubilaciones, salud, educación y pensiones por discapacidad en el 2026: "Lo peor ya pasó"

FNE 2025: una por una, las candidatas para la Elección Provincial de Jujuy
Todo listo.

FNE 2025: una por una, las candidatas para la Elección Provincial de Jujuy

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral video
Atención.

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral

Los grupos de carrozas para la FNE 2025.
Atención.

Grupos de la FNE 2025: cuándo desfila cada colegio por Ciudad Cultural

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel