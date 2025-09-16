Así es el mágico pueblo del norte que sorprende a todos con sus viñedos legendarios

Argentina guarda tesoros turísticos poco conocidos que sorprender a quienes los descubren. Entre ellos se encuentra un pueblo del norte, donde el ritmo de la vida parece pausarse y los escenarios naturales deslumbran por su belleza. Su paz, legado histórico y viñedos lo transforman en una opción ideal para quienes buscan unas escapadas distintas.
Situado entre cerros majestuosos y atravesado por un río tranquilo, este rincón de Salta combina de manera armoniosa la tradición con el entorno natural.
Este lugar combina viñedos de altura, paisajes encantadores y una experiencia auténtica inolvidable.
Sus construcciones coloniales centenarias, la gastronomía local auténtica y la cordialidad de sus habitantes convierten a este destino en una visita obligada para quienes quieren sumergirse en la cultura y el espíritu del noroeste argentino.
Dónde queda Molinos
Molinos es un pequeño pueblo ubicado en el suroeste de Salta, en pleno corazón del Valle Calchaquí. Se sitúa a unos 210 kilómetros de la ciudad de Salta, ofreciendo un recorrido escénico que atraviesa montañas, valles y paisajes naturales que cautivan a quienes lo visitan.
Cuál es el mágico destino del norte que encanta a los viajeros con sus hermosos viñedos.
Este encantador destino se encuentra cerca de otros puntos turísticos reconocidos, como Cachi (a 45 km), Cafayate (a 116 km) y San Carlos (a 92 km), convirtiéndose en una opción ideal para quienes desean recorrer varios rincones de la región en un mismo viaje.
Escapadas: ¿Qué se puede hacer en Molinos, Salta?
Este rincón brinda una vivencia auténtica, perfecta para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza y la riqueza cultural.
Entre sus principales atractivos se encuentra la Iglesia de San Pedro Nolasco, declarada Monumento Histórico Nacional, que mantiene su arquitectura colonial y guarda los restos de Nicolás Severo de Isasmendi, una figura destacada en la historia de la localidad.
Bodega Colomé en Molinos, Salta.
Los viñedos de Molinos, situados a 2.700 metros de altitud, se cuentan entre los más elevados del planeta. Su posición única favorece que las uvas desarrollen una piel más gruesa y oscura, lo que se traduce en vinos potentes y de gran carácter. Pasear entre estos cultivos y degustar sus cosechas constituye una experiencia indispensable para los visitantes.
Para quienes sienten pasión por la historia y la arqueología, las ruinas de El Churcal representan un destino imprescindible. Este antiguo poblado, emplazado a 1.800 metros sobre el nivel del mar, conserva vestigios de las comunidades originarias, destacando su destreza en cerámica, tejidos y carpintería, y ofreciendo una ventana única hacia el pasado de la región.
Cómo llegar a Molinos, Salta
Desde la ciudad de Salta, para arribar a Molinos se debe transitar por la Ruta Nacional 68 hasta alcanzar El Carril, a aproximadamente 37 kilómetros de la capital provincial.
A continuación, se continúa por la Ruta 33 rumbo a Cachi, cubriendo cerca de 110 kilómetros a través de paisajes impresionantes y variados, que hacen del viaje una experiencia tan atractiva como el destino mismo.
Partiendo desde Cachi, el recorrido prosigue por la Ruta Nacional 40 durante unos 50 kilómetros hasta llegar a Molinos. Aunque la distancia pueda parecer considerable, el trayecto se transforma en una experiencia única, atravesando panoramas espectaculares del Valle Calchaquí y convirtiendo cada kilómetro en una aventura memorable para quienes lo transitan.
