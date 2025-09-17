El secreto de este pueblo ideal para visitar: calles de piedra y un río con pepitas de oro

En el norte de Argentina existe un pueblo premiado a nivel internacional , que cautiva por su calma, serenidad y entorno natural . Además, guarda un secreto poco explorado : en su río se puede aventurarse a buscar pepitas de oro , legado de una antigua y fascinante tradición minera . Se trata de un rincón perfecto para unas escapadas fuera lo común.

Este encantador destino se encuentra en la provincia de San Luis y ha sido reconocido por la ONU dentro de su lista de los “Mejores Pueblos Turísticos” del mundo.

Estamos hablando de La Carolina , un atractivo poblado enclavado en el corazón de las Sierras Puntanas , dentro de la provincia de San Luis . En 2023, la Asamblea Ordinaria de la Organización Mundial del Turismo de la ONU (OMT) lo reconoció como “el pueblo más bello del mundo” mediante el premio Best Tourism Villages .

La búsqueda de pepitas de oro es una tradición de más de dos siglos y responde al pasado minero del lugar.

Entre sus principales atractivos se encuentran calles empedradas y el río La Carolina , donde los turistas pueden probar suerte buscando pepitas de oro . Según el portal oficial que promociona el destino, es un “un paseo por las alturas de San Luis, pueblo de poesía y recuerdos de oro, testimonio viviente del esplendor minero puntano”.

La Carolina, San Luis.

La búsqueda de pepitas de oro en La Carolina es una práctica que se ha mantenido durante más de dos siglos, vinculada al legado minero de la región. Todo comenzó con la llegada de los exploradores españoles en el siglo XVIII y la intervención del virrey Sobremonte, quien, según la tradición, se habría llevado consigo un tesoro en oro.

¿Por qué se encuentran pepitas de oro en La Carolina?

El río, cercano a la antigua mina, puede visitarse como parte de las actividades turísticas del lugar, siempre con medidas de seguridad adecuadas. “La búsqueda de oro en los ríos era una costumbre que los mineros transmitían de abuelos a nietos, y así se fue manteniendo de generación en generación”, señaló Ariel Farber, guía de Huellas Turismo, en diálogo con el diario La Nación.

La mina de oro La Carolina.

Se trata de un pueblo destacado por la ONU en 2023.

En un pueblo del norte de la Argentina se esconde un destino premiado internacionalmente.

Por otra parte, hay que destacar que en este bello pueblo puntano está la mina que se puede recorrer. Con la protección adecuada que exigen in situ (casco, linterna y botas de goma), los guías inician el camino genial hacia la historia. La misma cuenta que el túnel fue construido por ingleses -en busca de oro- que luego lo abandonaron en 1870.