Así es el pueblo del norte que parece salido de una serie y sorprende a todos los turistas

A unos 45 kilómetros de San Miguel de Tucumán se ubica Villa Nougués , un pequeño pueblo con apenas 120 residentes , enclavado en medio de los bosques de yungas . Este rincón es perfecto para quienes buscan alejarse del estrés diario y disfrutar de un entorno sereno y tranquilo . Agenda este lugar para tus próximas escapadas.

La singularidad de este lugar radica en sus bosques de ensueño , que parecen sacados de una película de Disney, sus paisajes panorámicos a 1.300 metros de altura , la armonía de los sonidos naturales y su arquitectura de estilo europeo , que le aporta un encanto único.

Recientemente, Villa Nougués se consolidó como un destino turístico recurrente para visitantes de la zona, gracias a su cercanía con la capital y a su reputación como un refugio de tranquilidad entre cerros verdes , lo que ha incrementado el interés por conocerlo.

Entre sus principales atracciones destacan la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús, El Rulo, un pintoresco recorrido en auto, y un sendero funicular ideal para explorar la naturaleza.

El poblado también ofrece un clima templado, agradable tanto en invierno como en verano, una propuesta gastronómica basada en sabores locales, chalets rodeados de vegetación y colinas, un amplio club de golf y otras opciones para disfrutar de la estadía en un entorno natural y apacible.

La historia de Villa Nougués

El nombre de la localidad se estableció en 1899 por iniciativa del ingeniero Luis Francisco Nougués, empresario azucarero y gobernador de Tucumán entre 1906 y 1909, quien levantó una residencia de veraneo en la zona. Sin embargo, la fundación formal del pueblo se registró en 1904.

La combinación de clima diverso, calma y paisajes naturales convirtió a Villa Nougués en un refugio turístico para la élite política de la época, que solía visitar el lugar para relajarse en el campo y compartir momentos familiares.

Con el tiempo, la localidad adoptó un estilo arquitectónico europeo, consolidándose como un espacio exclusivo para la alta sociedad. Entre sus visitantes ilustres se encuentra Theodore Roosevelt, expresidente de Estados Unidos, quien recorrió sus calles y paisajes.

Qué hacer en Villa Nogués

El clima de Villa Nougués suele ser agradable, con veranos templados y cálidos e inviernos suaves, manteniendo temperaturas moderadas que hacen placenteras las caminatas y recorridos. Entre sus emblemas más destacados se encuentra la Capilla de estilo neogótico, construida en 1918, y un club de golf de prestigio nacional.

Tu recorrido puede iniciarse atravesando un entorno selvático. Por un camino sinuoso que cruza la montaña, llegarás al corazón de Villa Nougués.

Déjate cautivar por su encanto arquitectónico: majestuosas residencias de estilo aristocrático emergen entre los cerros verdes, con detalles europeos, rodeadas de lomas y embellecidas por pinos, palmeras, hortensias y violetas, flores que prosperan gracias al microclima especial de la región.