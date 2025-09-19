viernes 19 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de septiembre de 2025 - 18:03
Turismo.

Así es el pueblo del norte que parece salido de una serie y sorprende a todos los turistas

Villa Nougués, en Tucumán, no está en Europa ni en una película: es un pueblo a más de mil metros rodeado de bosques y es ideal para unas escapadas.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
La historia del pueblo del Norte argentino que parece salido de ficción.

La historia del pueblo del Norte argentino que parece salido de ficción.

A unos 45 kilómetros de San Miguel de Tucumán se ubica Villa Nougués, un pequeño pueblo con apenas 120 residentes, enclavado en medio de los bosques de yungas. Este rincón es perfecto para quienes buscan alejarse del estrés diario y disfrutar de un entorno sereno y tranquilo. Agenda este lugar para tus próximas escapadas.

Lee además
Postales únicas de un destino escondido entre montañas y vegetación tropical.
Turismo.

Ni Jujuy, ni Mendoza: hace unas escapadas a este pueblo y visitá una selva de película
Escapadas en Argentina: 7 destinos ideales para disfrutar el próximo fin de semana largo
Relax.

Escapadas en Argentina: 7 destinos ideales para disfrutar el próximo fin de semana largo

La singularidad de este lugar radica en sus bosques de ensueño, que parecen sacados de una película de Disney, sus paisajes panorámicos a 1.300 metros de altura, la armonía de los sonidos naturales y su arquitectura de estilo europeo, que le aporta un encanto único.

El pueblo oculto en el norte que parece salido de ficción.

Recientemente, Villa Nougués se consolidó como un destino turístico recurrente para visitantes de la zona, gracias a su cercanía con la capital y a su reputación como un refugio de tranquilidad entre cerros verdes, lo que ha incrementado el interés por conocerlo.

Entre sus principales atracciones destacan la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús, El Rulo, un pintoresco recorrido en auto, y un sendero funicular ideal para explorar la naturaleza.

El poblado también ofrece un clima templado, agradable tanto en invierno como en verano, una propuesta gastronómica basada en sabores locales, chalets rodeados de vegetación y colinas, un amplio club de golf y otras opciones para disfrutar de la estadía en un entorno natural y apacible.

La historia del pueblo del Norte argentino que parece salido de ficción.

La historia de Villa Nougués

El nombre de la localidad se estableció en 1899 por iniciativa del ingeniero Luis Francisco Nougués, empresario azucarero y gobernador de Tucumán entre 1906 y 1909, quien levantó una residencia de veraneo en la zona. Sin embargo, la fundación formal del pueblo se registró en 1904.

La combinación de clima diverso, calma y paisajes naturales convirtió a Villa Nougués en un refugio turístico para la élite política de la época, que solía visitar el lugar para relajarse en el campo y compartir momentos familiares.

Con el tiempo, la localidad adoptó un estilo arquitectónico europeo, consolidándose como un espacio exclusivo para la alta sociedad. Entre sus visitantes ilustres se encuentra Theodore Roosevelt, expresidente de Estados Unidos, quien recorrió sus calles y paisajes.

La solitaria localidad tucumana a más de 1000 metros de altura que está decorada con bosques.

Qué hacer en Villa Nogués

El clima de Villa Nougués suele ser agradable, con veranos templados y cálidos e inviernos suaves, manteniendo temperaturas moderadas que hacen placenteras las caminatas y recorridos. Entre sus emblemas más destacados se encuentra la Capilla de estilo neogótico, construida en 1918, y un club de golf de prestigio nacional.

La historia del pueblo del Norte argentino que parece salido de ficción.

Tu recorrido puede iniciarse atravesando un entorno selvático. Por un camino sinuoso que cruza la montaña, llegarás al corazón de Villa Nougués.

Déjate cautivar por su encanto arquitectónico: majestuosas residencias de estilo aristocrático emergen entre los cerros verdes, con detalles europeos, rodeadas de lomas y embellecidas por pinos, palmeras, hortensias y violetas, flores que prosperan gracias al microclima especial de la región.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ni Jujuy, ni Mendoza: hace unas escapadas a este pueblo y visitá una selva de película

Escapadas en Argentina: 7 destinos ideales para disfrutar el próximo fin de semana largo

Escapadas: cómo llegar y qué hacer en este tesoro jujeño a menos de 200 kilómetros de San Salvador

El pueblo del norte con nombre de país europeo que tiene la mejor cascada del país

El secreto de este pueblo ideal para visitar: calles de piedra y un río con pepitas de oro

Lo que se lee ahora
una provincia anuncio un bono de $120.000: quienes lo cobraran y en que fechas
Economía.

Una provincia anunció un bono de $120.000: quiénes lo cobrarán y en qué fechas

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

FNE 2025: asueto escolar en toda la provincia
Resolución.

FNE 2025: asueto el jueves 25 y viernes 26 para todos los niveles

Primer desfile de carrozas en Ciudad Cultural
FNE 2025.

Exitoso primer desfile de carrozas y carruajes en Ciudad Cultural

Estadio 23 de Agosto de Gimnasia de Jujuy video
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy lanzó promociones para ingresar gratis el domingo

Conducción especial. video
FNE.

Hoy Canal 4 transmite el desfile con la conducción de Luz Tito, Martina Pereyra y Tato Algorta

Carruaje del Polimodal 2 en la FNE 2025.
¡Felicidades!

FNE 2025: Viajaron más de 200 km y deslumbraron con un carruaje inspirado en la Puna

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel