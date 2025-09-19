Martina Pereyra y Tato Algorta ya están en Jujuy: "El cariño de la gente es increíble"

Esta noche sigue la FNE 2025 con el segundo desfile de carrozas que se verá por Canal 4. Además de Luz Tito y el resto de los conductores, estarán presentes en la transmisión Martina Pereyra y Santiago Tato Algorta, ex integrantes de Gran Hermano. La transmisión se puede ver por Youtube a través de Canal4Jujuy.
Martina definió el amor de la gente a su arribo a la provincia como “una locura. El cariño de la gente es increíble, muy hermoso. La verdad es que Luz nos habló mucho en la casa de esto”, dijo y agregó que en esta visita “tengo muchas ganas de probar la empanada jujeña, que la he visto en un montón de Tik Tok”.
Martina Pereyra en Canal 4
Tato aseguró que el recibimiento lo “sorprendió. La verdad que se hizo desear porque demoramos en llegar, pero valió la pena, ya con toda esta recepción ya valió la pena la demora, el atraso, todo, estoy muy contento”, subrayó.
“No me esperaba tanto. Muchas gracias a la gente. Muy feliz de acompañar a Luz, que es la gran protagonista acá”, y dijo que conoce la Fiesta por lo que le contó su compañera en el reality. “Nos habló muy bien, no solamente de esta fiesta, sino de Jujuy en general”.
“Solamente con lo que estoy viendo por acá ya superando las expectativas, así que con muchas ganas de conocer mucho Jujuy, de conocer la fiesta y vivir todo eso espectacular que tenemos”, dijo el ganador de Gran Hermano.
“Tengo muchas ganas de conocer Purmamarca, Tilcara, el Cerro de los Siete Colores”, dijo mientras los fanáticos lo miraban con admiración. Detalló que también quiere aprovechar la gastronomía. “Tengo muchas ganas de probar pollo picante y tamal”.
Luz Tito fue la encargada de recibirlos, como buena anfitriona: “feliz de recibirlos”, dijo y volvió a destacar la FNE, con un consejo para sus ex compañeros. “Disfruten mucho, es re lindo, y encima acá es otro clima, es el ambiente de la gente, es todo diferente”.
Para cerrar, tanto Martina como Tato destacaron la transmisión de este viernes y sábado por Canal 4. “Los invitamos a todos a sumarse a esta fiesta espectacular, que tan lindos nos hablaron”, dijo Tato. “Sí, de la mano de Canal 4, no se lo pierdan. Los esperamos y aguante Jujuy”, recordó Martu.
FNE 2025: el orden de pasada del Grupo B
Esc. de Ed. Técnica N° 1 Gral. Manuel Belgrano – Maimará
Complejo Educativo José Hernández
Esc. Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte"
Colegio Privado Nueva Siembra
Colegio Nuestra Sra. del Huerto
Colegio Modelo Palpalá
Colegio Remedios de Escalada
Esc. Técnica Pcial. N° 1 – A. Vargas Belmonte
Colegio Secundario N° 43
Colegio Los Lapachos
Esc. de Comercio N° 1 Prof. José Antonio Casas
Colegio Parroquial – El Carmen
Esc. de Comercio N° 1 José Manuel Estrada
EMDEI
Colegio Mayor Jujuy
Esc. de Minas – Dr. Horacio Carrillo
Colegio N° 2 Armada Argentina
Colegio Antonio María Gianelli
Esc. de Comercio N° 2 Dr. Manuel Belgrano – Palpalá
Bachillerato Provincial N° 19 – Yala
Colegio Secundario N° 32 René Favaloro
Colegio Secundario N° 35 – Los Alisos
Colegio Secundario N° 59 Olga M. de Arédez
Esc. de Ed. Técnica N° 1 – Pbro. Escolástico Zegada
Colegio IPSEL
Esc. Normal República de Bolivia – Humahuaca
Esc. Normal Juan Ignacio Gorriti
Colegio Cañónigo Gorriti
Esc. Pcial. de Comercio N° 1 Prof. Carlos Ibarra
Colegio Secundario N° 62 San Juan Bautista de la Salle
Bachillerato N° 16 Paso de Jama – Capital
Esc. de Ed. Técnica N° 1 Humberto S. Luna – Perico
Bachillerato Pcial. N° 24 – Lozano
Asociación Todos Juntos
Centro Polivalente de Arte N° 2 – San Pedro
Bachillerato N° 12 "Avelino Bazán" – El Aguilar
Colegio Secundario N° 50 Santuario de Tres Pozos
Esc. Técnica Pcial. N° 2 "Dr. Horacio Guzmán" – San Pedro
Esc. Técnica Pcial. N° 2 – Olaroz
Nueva Generación
