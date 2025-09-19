viernes 19 de septiembre de 2025

19 de septiembre de 2025 - 17:34
FNE 2025.

Martina Pereyra y Tato Algorta ya están en Jujuy: "El cariño de la gente es increíble"

Los dos ex Gran Hermano, Martina Pereyra y Tato Algorta, conducirán los desfiles de la FNE 2025 en Canal 4.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
MartinaPereyra y Tato Algorta ya están en Jujuy

Martina Pereyra y Tato Algorta ya están en Jujuy

Exitoso primer desfile de carrozas y carruajes en Ciudad Cultural
FNE 2025.

Exitoso primer desfile de carrozas y carruajes en Ciudad Cultural
FNE 2025: conocé una por una a las candidatas para la Elección Provincial
Cuenta regresiva.

FNE 2025: conocé una por una a las candidatas para la Elección Provincial

Martina definió el amor de la gente a su arribo a la provincia como “una locura. El cariño de la gente es increíble, muy hermoso. La verdad es que Luz nos habló mucho en la casa de esto”, dijo y agregó que en esta visita “tengo muchas ganas de probar la empanada jujeña, que la he visto en un montón de Tik Tok”.

Martina Pereyra en Canal 4
Martina Pereyra en Canal 4

Martina Pereyra en Canal 4

Tato aseguró que el recibimiento lo “sorprendió. La verdad que se hizo desear porque demoramos en llegar, pero valió la pena, ya con toda esta recepción ya valió la pena la demora, el atraso, todo, estoy muy contento”, subrayó.

“No me esperaba tanto. Muchas gracias a la gente. Muy feliz de acompañar a Luz, que es la gran protagonista acá”, y dijo que conoce la Fiesta por lo que le contó su compañera en el reality. “Nos habló muy bien, no solamente de esta fiesta, sino de Jujuy en general”.

“Solamente con lo que estoy viendo por acá ya superando las expectativas, así que con muchas ganas de conocer mucho Jujuy, de conocer la fiesta y vivir todo eso espectacular que tenemos”, dijo el ganador de Gran Hermano.

“Tengo muchas ganas de conocer Purmamarca, Tilcara, el Cerro de los Siete Colores”, dijo mientras los fanáticos lo miraban con admiración. Detalló que también quiere aprovechar la gastronomía. “Tengo muchas ganas de probar pollo picante y tamal”.

Luz Tito fue la encargada de recibirlos, como buena anfitriona: “feliz de recibirlos”, dijo y volvió a destacar la FNE, con un consejo para sus ex compañeros. “Disfruten mucho, es re lindo, y encima acá es otro clima, es el ambiente de la gente, es todo diferente”.

Tato Algorta en Canal 4
Tato Algorta en Canal 4

Tato Algorta en Canal 4

Para cerrar, tanto Martina como Tato destacaron la transmisión de este viernes y sábado por Canal 4. “Los invitamos a todos a sumarse a esta fiesta espectacular, que tan lindos nos hablaron”, dijo Tato. “Sí, de la mano de Canal 4, no se lo pierdan. Los esperamos y aguante Jujuy”, recordó Martu.

FNE 2025: el orden de pasada del Grupo B

  • Esc. de Ed. Técnica N° 1 Gral. Manuel Belgrano – Maimará

  • Complejo Educativo José Hernández

  • Esc. Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte"

  • Colegio Privado Nueva Siembra

  • Colegio Nuestra Sra. del Huerto

  • Colegio Modelo Palpalá

  • Colegio Remedios de Escalada

  • Esc. Técnica Pcial. N° 1 – A. Vargas Belmonte

  • Colegio Secundario N° 43

  • Colegio Los Lapachos

  • Esc. de Comercio N° 1 Prof. José Antonio Casas

  • Colegio Parroquial – El Carmen

  • Esc. de Comercio N° 1 José Manuel Estrada

  • EMDEI

  • Colegio Mayor Jujuy

  • Esc. de Minas – Dr. Horacio Carrillo

  • Colegio N° 2 Armada Argentina

  • Colegio Antonio María Gianelli

  • Esc. de Comercio N° 2 Dr. Manuel Belgrano – Palpalá

  • Bachillerato Provincial N° 19 – Yala

  • Colegio Secundario N° 32 René Favaloro

  • Colegio Secundario N° 35 – Los Alisos

  • Colegio Secundario N° 59 Olga M. de Arédez

  • Esc. de Ed. Técnica N° 1 – Pbro. Escolástico Zegada

  • Colegio IPSEL

  • Esc. Normal República de Bolivia – Humahuaca

  • Esc. Normal Juan Ignacio Gorriti

  • Colegio Cañónigo Gorriti

  • Esc. Pcial. de Comercio N° 1 Prof. Carlos Ibarra

  • Colegio Secundario N° 62 San Juan Bautista de la Salle

  • Bachillerato N° 16 Paso de Jama – Capital

  • Esc. de Ed. Técnica N° 1 Humberto S. Luna – Perico

  • Bachillerato Pcial. N° 24 – Lozano

  • Asociación Todos Juntos

  • Centro Polivalente de Arte N° 2 – San Pedro

  • Bachillerato N° 12 "Avelino Bazán" – El Aguilar

  • Colegio Secundario N° 50 Santuario de Tres Pozos

  • Esc. Técnica Pcial. N° 2 "Dr. Horacio Guzmán" – San Pedro

  • Esc. Técnica Pcial. N° 2 – Olaroz

  • Nueva Generación

Exitoso primer desfile de carrozas y carruajes en Ciudad Cultural

FNE 2025: conocé una por una a las candidatas para la Elección Provincial

FNE 2025: Viajaron más de 200 km y deslumbraron con un carruaje inspirado en la Puna

El Secundario 50 de Tres Pozos vuelve a la FNE 2025

Cuatro famosos estarán en la FNE 2025 con Canal 4 de Jujuy

Conducción especial.
FNE.

Hoy Canal 4 transmite el desfile con la conducción de Luz Tito, Martina Pereyra y Tato Algorta

Por  Claudio Serra

FNE 2025: asueto escolar en toda la provincia
Resolución.

FNE 2025: asueto el jueves 25 y viernes 26 para todos los niveles

Exitoso primer desfile de carrozas en Ciudad Cultural
FNE 2025.

Exitoso primer desfile de carrozas y carruajes en Ciudad Cultural

Estadio 23 de Agosto de Gimnasia de Jujuy
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy lanzó promociones para ingresar gratis el domingo

Conducción especial.
FNE.

Hoy Canal 4 transmite el desfile con la conducción de Luz Tito, Martina Pereyra y Tato Algorta

Carruaje del Polimodal 2 en la FNE 2025.
¡Felicidades!

FNE 2025: Viajaron más de 200 km y deslumbraron con un carruaje inspirado en la Puna

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza" en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel