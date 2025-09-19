Martina Pereyra y Tato Algorta ya están en Jujuy: "El cariño de la gente es increíble"

Esta noche sigue la FNE 2025 con el segundo desfile de carrozas que se verá por Canal 4 . Además de Luz Tito y el resto de los conductores, estarán presentes en la transmisión Martina Pereyra y Santiago Tato Algorta , ex integrantes de Gran Hermano. La transmisión se puede ver por Youtube a través de Canal4Jujuy .

Martina definió el amor de la gente a su arribo a la provincia como “una locura . El cariño de la gente es increíble, muy hermoso. La verdad es que Luz nos habló mucho en la casa de esto”, dijo y agregó que en esta visita “tengo muchas ganas de probar la empanada jujeña , que la he visto en un montón de Tik Tok”.

Tato aseguró que el recibimiento lo “sorprendió. La verdad que se hizo desear porque demoramos en llegar, pero valió la pena, ya con toda esta recepción ya valió la pena la demora , el atraso, todo, estoy muy contento”, subrayó.

“No me esperaba tanto. Muchas gracias a la gente. Muy feliz de acompañar a Luz, que es la gran protagonista acá”, y dijo que conoce la Fiesta por lo que le contó su compañera en el reality. “Nos habló muy bien, no solamente de esta fiesta, sino de Jujuy en general”.

“Solamente con lo que estoy viendo por acá ya superando las expectativas, así que con muchas ganas de conocer mucho Jujuy, de conocer la fiesta y vivir todo eso espectacular que tenemos”, dijo el ganador de Gran Hermano.

“Tengo muchas ganas de conocer Purmamarca, Tilcara, el Cerro de los Siete Colores”, dijo mientras los fanáticos lo miraban con admiración. Detalló que también quiere aprovechar la gastronomía. “Tengo muchas ganas de probar pollo picante y tamal”.

Luz Tito fue la encargada de recibirlos, como buena anfitriona: “feliz de recibirlos”, dijo y volvió a destacar la FNE, con un consejo para sus ex compañeros. “Disfruten mucho, es re lindo, y encima acá es otro clima, es el ambiente de la gente, es todo diferente”.

Para cerrar, tanto Martina como Tato destacaron la transmisión de este viernes y sábado por Canal 4. “Los invitamos a todos a sumarse a esta fiesta espectacular, que tan lindos nos hablaron”, dijo Tato. “Sí, de la mano de Canal 4, no se lo pierdan. Los esperamos y aguante Jujuy”, recordó Martu.

