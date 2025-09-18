FNE 2025: lo mejor del primer desfile de carrozas del grupo A

Live Blog Post

Luz Tito llegó a Jujuy para conducir la FNE en Canal 4

La ex Gran Hermano Luz Tito llegó este jueves al aeropuerto Horacio Guzmán y fue recibida por familiares, amigos y fanáticos que la esperaban con carteles y cánticos. Entre lágrimas y sonrisas, compartió sus primeras palabras con Canal 4 de Jujuy tras reencontrarse con su provincia.

Luz Tito regresó a Jujuy después de casi un año y vivió un recibimiento multitudinario que la sorprendió. La joven no ocultó la emoción al ver la cantidad de personas que la esperaban para darle la bienvenida tras su paso por Gran Hermano, donde alcanzó el tercer puesto y conquistó miles de seguidores en todo el país.

Cabe destacar que estará en la conducción de la Fiesta Nacional de los Estudiantes por Canal 4 de Jujuy este jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de septiembre. Podés seguirlo en vivo desde todo el mundo en la web de Canal 4 o Youtube.

“No me esperaba esta bienvenida”

La jujeña confesó que el recibimiento superó todas sus expectativas: “No me esperaba esta bienvenida, por favor qué locura. Hace un año que no estoy en Jujuy. Pasaron muchas cosas, qué locura todo. Estoy muy emocionada, temblando. No me lo esperaba para nada”.

“Qué locura, jamás me hubiera esperado esta situación. Estoy muy feliz. Es un orgullo conducir y esta oportunidad tan grande. Nada mejor que recibir la primavera con tu gente. Muy orgullosa”, agregó y subrayó: “Por fin, después de casi un año, me puedo sentar con mis hermanos”, dijo emocionada.

“El recibimiento de la gente es algo que todavía no asimilé. Es muy hermoso, estoy chocha, feliz de la vida. Les mando un beso muy grande, nos vemos esta noche por Canal 4”, expresó.

La joven jujeña tendrá un papel central en la conducción de la Fiesta Nacional de los Estudiantes por Canal 4 de Jujuy, en lo que será su primera vez como presentadora oficial en su provincia natal.