FNE 2025: el orden de pasada del desfile de carrozas de este viernes 19 de septiembre

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) sigue este viernes con el paso de otras 40 carrozas y carruajes en Ciudad Cultural, esta vez pertenecientes al Grupo B.
Canal 4 transmitirá en vivo desde las 20 horas con la conducción especial de Luz Tito, Martina Pereyra y Tato Algorta.
El cronograma de la FNE 2025 marca que los desfiles comenzaron el jueves 18 de septiembre y se extenderán hasta el jueves 25, con jornadas simples y dobles que llenarán de color, música y primavera las calles de San Salvador de Jujuy. La entrega de premios se realizará el 27 de septiembre, coronando a los mejores proyectos estudiantiles del año.
Esc. de Ed. Técnica N° 1 Gral. Manuel Belgrano – Maimará
Complejo Educativo José Hernández
Esc. Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte"
Colegio Privado Nueva Siembra
Colegio Nuestra Sra. del Huerto
Colegio Modelo Palpalá
Colegio Remedios de Escalada
Esc. Técnica Pcial. N° 1 – A. Vargas Belmonte
Colegio Secundario N° 43
Colegio Los Lapachos
Esc. de Comercio N° 1 Prof. José Antonio Casas
Colegio Parroquial – El Carmen
Esc. de Comercio N° 1 José Manuel Estrada
EMDEI
Colegio Mayor Jujuy
Esc. de Minas – Dr. Horacio Carrillo
Colegio N° 2 Armada Argentina
Colegio Antonio María Gianelli
Esc. de Comercio N° 2 Dr. Manuel Belgrano – Palpalá
Bachillerato Provincial N° 19 – Yala
Colegio Secundario N° 32 René Favaloro
Colegio Secundario N° 35 – Los Alisos
Colegio Secundario N° 59 Olga M. de Arédez
Esc. de Ed. Técnica N° 1 – Pbro. Escolástico Zegada
Colegio IPSEL
Esc. Normal República de Bolivia – Humahuaca
Esc. Normal Juan Ignacio Gorriti
Colegio Cañónigo Gorriti
Esc. Pcial. de Comercio N° 1 Prof. Carlos Ibarra
Colegio Secundario N° 62 San Juan Bautista de la Salle
Bachillerato N° 16 Paso de Jama – Capital
Esc. de Ed. Técnica N° 1 Humberto S. Luna – Perico
Bachillerato Pcial. N° 24 – Lozano
Asociación Todos Juntos
Centro Polivalente de Arte N° 2 – San Pedro
Bachillerato N° 12 "Avelino Bazán" – El Aguilar
Colegio Secundario N° 50 Santuario de Tres Pozos
Esc. Técnica Pcial. N° 2 "Dr. Horacio Guzmán" – San Pedro
Esc. Técnica Pcial. N° 2 – Olaroz
Nueva Generación
