FNE 2025: el orden de pasada del desfile de carrozas de este viernes 19 de septiembre

Se viene el segundo desfile.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) sigue este viernes con el paso de otras 40 carrozas y carruajes en Ciudad Cultural, esta vez pertenecientes al Grupo B.

El cronograma de la FNE 2025 marca que los desfiles comenzaron el jueves 18 de septiembre y se extenderán hasta el jueves 25, con jornadas simples y dobles que llenarán de color, música y primavera las calles de San Salvador de Jujuy. La entrega de premios se realizará el 27 de septiembre, coronando a los mejores proyectos estudiantiles del año.

FNE 2025: el orden de pasada del Grupo B Esc. de Ed. Técnica N° 1 Gral. Manuel Belgrano – Maimará

Complejo Educativo José Hernández

Esc. Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte"

Colegio Privado Nueva Siembra

Colegio Nuestra Sra. del Huerto

Colegio Modelo Palpalá

Colegio Remedios de Escalada

Esc. Técnica Pcial. N° 1 – A. Vargas Belmonte

Colegio Secundario N° 43

Colegio Los Lapachos

Esc. de Comercio N° 1 Prof. José Antonio Casas

Colegio Parroquial – El Carmen

Esc. de Comercio N° 1 José Manuel Estrada

EMDEI

Colegio Mayor Jujuy

Esc. de Minas – Dr. Horacio Carrillo

Colegio N° 2 Armada Argentina

Colegio Antonio María Gianelli

Esc. de Comercio N° 2 Dr. Manuel Belgrano – Palpalá

Bachillerato Provincial N° 19 – Yala

Colegio Secundario N° 32 René Favaloro

Colegio Secundario N° 35 – Los Alisos

Colegio Secundario N° 59 Olga M. de Arédez

Esc. de Ed. Técnica N° 1 – Pbro. Escolástico Zegada

Colegio IPSEL

Esc. Normal República de Bolivia – Humahuaca

Esc. Normal Juan Ignacio Gorriti

Colegio Cañónigo Gorriti

Esc. Pcial. de Comercio N° 1 Prof. Carlos Ibarra

Colegio Secundario N° 62 San Juan Bautista de la Salle

Bachillerato N° 16 Paso de Jama – Capital

Esc. de Ed. Técnica N° 1 Humberto S. Luna – Perico

Bachillerato Pcial. N° 24 – Lozano

Asociación Todos Juntos

Centro Polivalente de Arte N° 2 – San Pedro

Bachillerato N° 12 "Avelino Bazán" – El Aguilar

Colegio Secundario N° 50 Santuario de Tres Pozos

Esc. Técnica Pcial. N° 2 "Dr. Horacio Guzmán" – San Pedro

Esc. Técnica Pcial. N° 2 – Olaroz

Nueva Generación

Desfile de carrozas del Grupo 1 FNE 2025: desfile de carrozas. Agenda completa de la FNE 2025 Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.

Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.

Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.

Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.

Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.

Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.

Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.

Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural

Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.

Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

