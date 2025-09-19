viernes 19 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de septiembre de 2025 - 16:40
Ciudad Cultural.

FNE 2025: el orden de pasada del desfile de carrozas de este viernes 19 de septiembre

Canal 4 transmitirá en vivo desde las 20 horas con la conducción especial de Luz Tito, Martina Pereyra y Tato Algorta.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Se viene el segundo desfile.

Se viene el segundo desfile.

Lee además
Camilo, el bailarín de la peatonal de Jujuy.
Solidaridad.

El emotivo gesto de Camilo para los carroceros en la FNE 2025: qué hizo
Se vienen los desfiles de carroza de la FNE 2025.
Ciudad Cultural.

FNE 2025: cómo serán los cambios en el tránsito por los desfiles

El cronograma de la FNE 2025 marca que los desfiles comenzaron el jueves 18 de septiembre y se extenderán hasta el jueves 25, con jornadas simples y dobles que llenarán de color, música y primavera las calles de San Salvador de Jujuy. La entrega de premios se realizará el 27 de septiembre, coronando a los mejores proyectos estudiantiles del año.

Embed - FNE 2025 - LAS PRIMERAS CARROZAS DEL GRUPO A EN LA NOCHE DE DESFILE EN CIUDAD CULTURAL

FNE 2025: el orden de pasada del Grupo B

  • Esc. de Ed. Técnica N° 1 Gral. Manuel Belgrano – Maimará

  • Complejo Educativo José Hernández

  • Esc. Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte"

  • Colegio Privado Nueva Siembra

  • Colegio Nuestra Sra. del Huerto

  • Colegio Modelo Palpalá

  • Colegio Remedios de Escalada

  • Esc. Técnica Pcial. N° 1 – A. Vargas Belmonte

  • Colegio Secundario N° 43

  • Colegio Los Lapachos

  • Esc. de Comercio N° 1 Prof. José Antonio Casas

  • Colegio Parroquial – El Carmen

  • Esc. de Comercio N° 1 José Manuel Estrada

  • EMDEI

  • Colegio Mayor Jujuy

  • Esc. de Minas – Dr. Horacio Carrillo

  • Colegio N° 2 Armada Argentina

  • Colegio Antonio María Gianelli

  • Esc. de Comercio N° 2 Dr. Manuel Belgrano – Palpalá

  • Bachillerato Provincial N° 19 – Yala

  • Colegio Secundario N° 32 René Favaloro

  • Colegio Secundario N° 35 – Los Alisos

  • Colegio Secundario N° 59 Olga M. de Arédez

  • Esc. de Ed. Técnica N° 1 – Pbro. Escolástico Zegada

  • Colegio IPSEL

  • Esc. Normal República de Bolivia – Humahuaca

  • Esc. Normal Juan Ignacio Gorriti

  • Colegio Cañónigo Gorriti

  • Esc. Pcial. de Comercio N° 1 Prof. Carlos Ibarra

  • Colegio Secundario N° 62 San Juan Bautista de la Salle

  • Bachillerato N° 16 Paso de Jama – Capital

  • Esc. de Ed. Técnica N° 1 Humberto S. Luna – Perico

  • Bachillerato Pcial. N° 24 – Lozano

  • Asociación Todos Juntos

  • Centro Polivalente de Arte N° 2 – San Pedro

  • Bachillerato N° 12 "Avelino Bazán" – El Aguilar

  • Colegio Secundario N° 50 Santuario de Tres Pozos

  • Esc. Técnica Pcial. N° 2 "Dr. Horacio Guzmán" – San Pedro

  • Esc. Técnica Pcial. N° 2 – Olaroz

  • Nueva Generación

Desfile de carrozas del Grupo 1
FNE 2025: desfile de carrozas.

FNE 2025: desfile de carrozas.

Agenda completa de la FNE 2025

  • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
  • Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
  • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
  • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
  • Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
  • Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
  • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
  • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.
Embed - FNE 2025 – MIRÁ EL SEGUNDO RESUMEN DE LA PRIMERA NOCHE DE DESFILE – GRUPO A

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El emotivo gesto de Camilo para los carroceros en la FNE 2025: qué hizo

FNE 2025: cómo serán los cambios en el tránsito por los desfiles

El carruaje de la FNE 2025 que homenajea a los niños fallecidos

La mamá de la princesa capital dio un mensaje muy especial en esta FNE 2025

El Secundario 50 de Tres Pozos vuelve a la FNE 2025

Lo que se lee ahora
Conducción especial. video
FNE.

Hoy Canal 4 transmite el desfile con la conducción de Luz Tito, Martina Pereyra y Tato Algorta

Por  Claudio Serra

Las más leídas

FNE 2025: asueto escolar en toda la provincia
Resolución.

FNE 2025: asueto el jueves 25 y viernes 26 para todos los niveles

Primer desfile de carrozas en Ciudad Cultural
FNE 2025.

Exitoso primer desfile de carrozas y carruajes en Ciudad Cultural

Estadio 23 de Agosto de Gimnasia de Jujuy video
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy lanzó promociones para ingresar gratis el domingo

Conducción especial. video
FNE.

Hoy Canal 4 transmite el desfile con la conducción de Luz Tito, Martina Pereyra y Tato Algorta

Carruaje del Polimodal 2 en la FNE 2025.
¡Felicidades!

FNE 2025: Viajaron más de 200 km y deslumbraron con un carruaje inspirado en la Puna

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel