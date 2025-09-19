FNE 2025: Luz Tito, Tato y Martina juntos conduciendo en Canal 4

Sigue la FNE 2025 con el segundo desfile de carrozas por Canal 4 , con la conducción de Luz Tito, Martina Pereyra y Santiago Tato Algorta , ex integrantes de Gran Hermano. La transmisión se puede ver por Youtube a través de Canal4Jujuy.

Ciudad Cultural. FNE 2025: el orden de pasada del desfile de carrozas de este viernes 19 de septiembre

Luz Tito, anfitriona de las transmisiones, destacó el entusiasmo que se vive en la provincia: “Hermosa la gente. Ya les mostré un poco en videos, están entusiasmados y felices.”

Tato aseguró que “no me imaginaba tanto cariño” , y se mostró emocionado con la recepción jujeña: “Muy feliz de conocer Jujuy. Tenía muchas ganas, la gente en las redes me daba mucho cariño y me hablaron muy bien de Jujuy y de la FNE”.

“Sorprendido con la gente, tanto cariño no me imaginaba. Es gente muy linda la de Jujuy”, dijo y adelantó cómo planea disfrutar la fiesta. “Vengo a divertirme y a pasarla bien en esta fiesta de la que tanto me hablaron. Estamos dos días y seguro nos quedamos con ganas de volver. Me gusta ver a la gente disfrutando, estar en la Fiesta. Actitud, ganas, energía.”

Martu dijo que vive en estas horas “un cariño increíble”. Martina Pereyra también compartió su entusiasmo por vivir la experiencia: “Hermoso, un cariño increíble. Armé la valija a la madrugada, me traje todo para dos días.”

“Me encantaría estar arriba de una carroza. El vestido tendría que combinar con la carroza”, dijo sobre su hipotética participación en la FNE. “Era muy vergonzosa, hace cuatro años no me hubiera podido sentar acá. Mi familia y psicólogos me ayudaron a cumplir este sueño que tenía desde chiquita”, remarcó.

Consultada sobre los que pretendería que desaparezca, dijo que “hay un clip diciendo que estoy celosa por todos lados, eso me gustaría que desaparezca”. Sobre con quien no conviviría, dijo que “con Selva porque gritaba mucho, manejaba una intensidad que nunca vi. Ella es así, pero había momentos que quería estar tranquila y no podía”.

“Vivía con mi papá y mi mamá antes de entrar a la casa y ahora estoy viviendo con Luz”, detalló Martina, que sobre la Fiesta dijo que “les ponen mucho amor a las carrozas, pasan todos cantando y felices. Mi carroza le pondría muchas flores, las amo, me pondría una florería porque las amo”, y sobre qué personaje elegiría ser dijo que “Frozen, porque amo esa película y sería la transición a la primavera, le pondría flores congeladas”, cerró.

Tato Algorta: “Es espectacular, me está sorprendiendo”

Santiago “Tato” Algorta vive su primera Fiesta Nacional de los Estudiantes y no oculta el entusiasmo. “Es espectacular, me está sorprendiendo. Las expectativas muy arriba, recién pasó un carruaje y estuvo espectacular”, expresó mientras compartía la transmisión en vivo junto a Luz Tito y Martina Pereyra por Canal 4.

Sobre su vida personal, Tato contó: “No tengo tatuajes, no me gustan las cosas permanentes o para toda la vida. Si me aburro los tatuajes no los puedo sacar. En relación a la pareja, ojalá conozca alguien para toda la vida”, dijo entre risas.

El conductor habló también de su filosofía sobre el trabajo: “Creo en disfrutar el momento y no pensar si es para toda la vida.”

En cuanto a su forma de ser, se definió como “bastante cariñoso con el contacto físico. Me gustan los mimos y lo soy en general, con las palabras también. Me crié en una casa con muchos mimos, amor y contacto físico.”

Tato también se tomó un momento para agradecer la calidez del público jujeño: “Quiero agradecer a Canal 4 por invitarme y sobre todo a la gente que me mostró mucho cariño.”

Fiel a su estilo directo, recordó su convivencia en la casa de Gran Hermano: “No volvería a convivir con Selva, es muy arriba, mucha energía y gritaba mucho y señalando a todos.”

Antes de volver a la transmisión, contó que durante el reality el entrenamiento fue clave para su bienestar: “Entrenaba mucho y me ayudaba mentalmente. Charlábamos mucho con los chicos y tomando muchos mates.”

Luz, Tato y Martu estarán acompañando las transmisiones de Canal 4 durante las jornadas de desfiles de carrozas este viernes y sábado, llevando a toda la audiencia el color y la alegría de la fiesta más importante de los estudiantes.