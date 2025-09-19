FNE 2025: Canal 4 transmite en vivo el desfile de carrozas del Grupo B

Live Blog Post

Luz Tito, Martina Pereyra y Tato conducen el desfile con Canal 4

Esta noche sigue la FNE 2025 con el segundo desfile de carrozas que se verá por Canal 4. Además de Luz Tito y el resto de los conductores, estarán presentes en la transmisión Martina Pereyra y Santiago Tato Algorta, ex integrantes de Gran Hermano. La transmisión se puede ver por Youtube a través de Canal4Jujuy.

Martina definió el amor de la gente a su arribo a la provincia como “una locura. El cariño de la gente es increíble, muy hermoso. La verdad es que Luz nos habló mucho en la casa de esto”, dijo y agregó que en esta visita “tengo muchas ganas de probar la empanada jujeña, que la he visto en un montón de Tik Tok”.

Tato aseguró que el recibimiento lo “sorprendió. La verdad que se hizo desear porque demoramos en llegar, pero valió la pena, ya con toda esta recepción ya valió la pena la demora, el atraso, todo, estoy muy contento”, subrayó.