Hace una visita a esta aldea escondida del norte para probar sus vinos y su increíble comida casera

Los enormes muros del Talampaya oultan a Aicuña, una pequeña localidad con poco más de 200 habitantes.

Oculta cerca de Talampaya , hay una aldea centenaria de unos 350 años que combina tradiciones arraigadas , la calidez de sus pobladores y paisajes de gran belleza . En el cartel que da la bienvenida se la describe como “ mágica y natural ”, la misma expresión que los vecinos usan para hablar de su lugar, que representa una gran opción para unas escapadas.

Turismo. El pueblo oculto del norte con un sitio arqueológico que fascina a todos los turistas

Aicuña , situada a 246 kilómetros de la ciudad capital de La Rioja , da la sensación de haberse detenido en el tiempo , según relatan quienes la visitan.

Sus angostos callejones flanqueados por ríos , las viviendas construidas en piedra y adobe , los senderos de ripio y la calma que se respira refuerzan la impresión de que el pueblo conserva la esencia de épocas pasadas .

Los ríos cruzan y separan las fincas de los productores de Aicuña.

Para acceder a Aicuña es necesario recorrer unos ocho kilómetros de camino de ripio que parten desde la ruta nacional 40 . Desde la ciudad capital de La Rioja , se toma la ruta 38 hacia el sur hasta conectar con la 74 , que luego se dirige hacia el norte hasta encontrarse nuevamente con la RN40 .

Aicuña.

La aldea, de escasa población, cuenta con entre 220 y 300 habitantes según los censos más recientes. Debido a que muchos de sus residentes jóvenes se trasladan temporalmente por estudios o trabajo, el número de personas que habitan el lugar de manera permanente puede fluctuar de un año a otro.

Se encuentra situada entre el macizo de Talampaya y las sierras de Famatina. Talampaya, que además de ser parque nacional cuenta con la distinción de Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, conserva paisajes, yacimientos arqueológicos y restos paleontológicos que se buscan proteger cuidadosamente.

Se dice que Aicuña se apoya sobre las faldas del Talampaya, lo que le brinda panorámicas que parecen sacadas de otro planeta.

Actividades en el pueblo oculto de La Rioja

Quienes han recorrido Aicuña coinciden en que lo más valioso del viaje es la interacción con sus vecinos. La calidez con la que los habitantes reciben a cada visitante es una de las razones por las que este pequeño pueblo se ha convertido en un destino turístico cada vez más atractivo.

Hace una visita a esta aldea escondida del norte.

El pueblo también se distingue por la elaboración de vino artesanal, que además de ser exclusivo, es orgánico y de alta calidad.

Diez productores locales conforman la bodega Vinos de Aicuña, la cual genera alrededor de 8.000 litros al año de variedades como Malbec, Sirah, Cabernet y Torrontés. La viticultura se posiciona como una de las actividades económicas más importantes de la zona.

La comunidad dispone de un hostal —el único de su tipo— y un área de camping para que los visitantes puedan alojarse y relajarse. Asimismo, destaca la figura de Nelly, una mujer mayor de Aicuña que recibe a los turistas con calidez, invitándolos a disfrutar de los sabores típicos de la gastronomía local.