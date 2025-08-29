Ni Catamarca ni Corrientes: el lago escondido que no podés dejar de conocer

Ubicada en la puna catamarqueña, la Laguna Blanca deslumbra con sus paisajes de altura, su biodiversidad única y la riqueza cultural de las comunidades locales. Un destino ideal para quienes buscan escapadas que ofrezcan naturaleza pura, aventura y silencio en un entorno protegido por la UNESCO.

Un tesoro escondido en la altura En el corazón de la puna de Catamarca, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, se encuentra Laguna Blanca, una de las joyas naturales más impactantes del norte argentino. Este espejo de agua, rodeado por montañas áridas y cielos despejados, forma parte de la Reserva de Biósfera Laguna Blanca, reconocida por la UNESCO, lo que la convierte en un área de enorme valor ambiental y cultural.

Paisajes de altura y biodiversidad única El entorno de la laguna combina colores intensos: aguas cristalinas, salares cercanos y cerros rojizos que ofrecen postales únicas. Pero no solo sorprende por su belleza paisajística, sino también por la riqueza de su fauna. Es hábitat de flamencos andinos y puneños, vicuñas, guanacos, zorros y diversas especies de aves altiplánicas, lo que la convierte en un sitio ideal para el ecoturismo y la observación de fauna silvestre.

Un espacio protegido La Reserva de Biósfera Laguna Blanca protege más de un millón de hectáreas que incluyen no solo la laguna, sino también montañas, pastizales y comunidades locales que conservan sus tradiciones ancestrales. Se trata de un área clave para la preservación de especies en peligro, como la vicuña, que en estas tierras encuentra uno de sus refugios naturales más importantes.

Actividades para los visitantes Quienes llegan hasta este rincón catamarqueño pueden disfrutar de: Avistaje de fauna y fotografía de paisajes.

Senderismo de altura en circuitos que rodean la laguna y los cerros cercanos.

Turismo cultural, ya que en las comunidades aledañas se conservan artesanías, tejidos y saberes de los pueblos originarios. Es un destino que combina aventura y contemplación, ideal para quienes buscan experiencias distintas y el contacto con la naturaleza pura. Cómo llegar Laguna Blanca se ubica en el departamento de Belén, provincia de Catamarca, a unos 350 kilómetros de San Fernando del Valle. El acceso requiere un viaje por rutas de montaña que demandan tiempo y preparación, por lo que se recomienda hacerlo en vehículos adecuados y, preferentemente, con guía local. Un lugar que invita a la conexión Visitar Laguna Blanca no es solo una excursión turística, sino una experiencia transformadora. El silencio de la puna, la inmensidad del paisaje y la sensación de estar en un sitio sagrado convierten a este destino en uno de los más inolvidables de Argentina.

