Así es el pueblo oculto de Jujuy que tiene un valle rojo igual a Marte

El pueblo jujeño escondido que guarda un valle rojo similar a Marte.

Escondido en las alturas del altiplano jujeño , a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, se halla Cusi Cusi , un pequeño pueblo de menos de 300 habitantes que deja asombrados a quienes eligen hacer allí unas escapadas . Aunque escapa de los circuitos turísticos habituales , los visitantes coinciden en que es uno de los lugares más encantadores de Jujuy .

Turismo. Para desconectar: visitá este pueblo escondido de Santiago del Estero premiado

Escapadas. Así es uno de los pueblos más económicos de Salta para visitar: tiene solo 190 habitantes

Situado a unos 350 kilómetros de San Salvador de Jujuy , este minúsculo pueblo se organiza alrededor de dos calles principales , una plaza central y una iglesia colonial que conserva el espíritu de épocas pasadas . Su atractivo combina la hospitalidad de sus vecinos con la majestuosidad del paisaje natural que lo rodea.

La cocina local constituye otro de los grandes encantos de Cusi Cusi . Sus habitantes preparan recetas tradicionales empleando productos de la zona , como quinoa , carne de llama y trucha de río .

Desde San Salvador de Jujuy, se puede llegar a través de la Ruta Nacional 9.

Tampoco faltan las humitas , locros y cazuelas , que se pueden degustar en acogedores comedores familiares o en las ferias gastronómicas que se montan en la plaza durante las celebraciones del pueblo .

La iglesia del pueblo construida en piedra refleja la preservación cultural de Cusi Cusi.

A solo unos kilómetros del caserío se encuentra la verdadera maravilla de la zona: el Valle de la Luna de Cusi Cusi. Este escenario geológico, moldeado por la erosión a lo largo de milenios, muestra formaciones con colores rojizos, verdes, grises y violáceos que parecen transportarnos a un paisaje extraterrestre.

El Valle de la Luna es el corazón de Cusi Cusi.

Paisajes de otro mundo y aventura en altura

Las mesetas, gargantas y formas caprichosas del terreno evocan un paisaje casi extraterrestre, lo que convierte a este lugar en un paraíso para quienes disfrutan capturar imágenes. Diversos senderos y miradores permiten explorar la zona y apreciar panorámicas verdaderamente singulares.

El origen del nombre Cusi Cusi es incierto. Fundado en 1954, este pintoresco pueblo está rodeado de atractivos turísticos que merecen ser descubiertos.

Ubicado a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, tanto el caserío como sus alrededores exigen ciertas precauciones para prevenir el mal de altura o “apunamiento”.

Superada esta etapa, la vivencia se transforma en algo inolvidable: un poblado chico, tradiciones que perduran y un entorno natural que parece sacado de una película de ciencia ficción.