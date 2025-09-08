lunes 08 de septiembre de 2025

8 de septiembre de 2025 - 08:31
Atención.

Hay alerta amarilla por fuertes vientos en Jujuy: en qué zonas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos para este lunes 8 de septiembre en distintas zonas de la provincia de Jujuy.

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
Rige alerta amarilla en Jujuy: para cuándo y qué zonas serán afectadas

Rige alerta amarilla en Jujuy: para cuándo y qué zonas serán afectadas

La semana comienza con alerta amarilla por vientos para la zona norte de la provincia de Jujuy. Se esperan ráfagas que pueden llegar a superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Zonas afectadas

La advertencia rige para los departamentos de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi, donde se esperan ráfagas intensas que podrían afectar la vida cotidiana y la circulación en rutas de altura.

Nivel de alerta

El nivel amarillo implica que la población debe informarse y tomar precauciones frente a fenómenos meteorológicos que pueden tener cierta capacidad de daño o de interrupción en actividades habituales.

El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Recomendaciones

Ante esta situación, se recomienda:

  • Evitar actividades al aire libre que puedan implicar riesgos.
  • Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
  • Circular con precaución, especialmente en rutas de altura donde la visibilidad puede verse reducida.

El SMN continuará brindando actualizaciones en caso de que las condiciones climáticas cambien en las próximas horas.

Pronóstico extendido para la semana en Jujuy

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, este lunes 8 de septiembre se espera una mínima de 5°C y una máxima de 23°C, con cielo parcialmente nublado por la mañana y despejado durante la tarde y la noche.

Para el resto de la semana, el tiempo se presentará estable, con jornadas soleadas y temperaturas en ascenso:

  • Martes 9: mínima de 9°C y máxima de 23°C.
  • Miércoles 10: mínima de 10°C y máxima de 27°C.
  • Jueves 11: mínima de 12°C y máxima de 19°C.
  • Viernes 12: mínima de 11°C y máxima de 25°C.
  • Sábado 13: mínima de 10°C y máxima de 27°C.
  • Domingo 14: mínima de 11°C y máxima de 24°C.

En general, se prevén días despejados, sin probabilidad de precipitaciones y con vientos leves a moderados.

