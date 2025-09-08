Cómo acceder a la atención odontológica gratuita en Jujuy: horarios, servicios y beneficios

El Ministerio de Salud de Jujuy recordó a la población que el acceso a la atención odontológica pública y sin costo está garantizado a través del Centro Provincial de Odontología (CPO) “Dr. Amado Jorge”. El establecimiento funciona en la San Salvador de Jujuy y constituye el primer espacio especializado en la provincia con servicio permanente de guardia.

Rumbo a los juegos Evita. Juegos Forja 2025: estos son los ganadores del certamen gamer en Jujuy

Educación. El jueves no habrá clases en las escuelas de Jujuy: los detalles

El CPO brinda soluciones odontológicas durante todo el año, con un equipo de especialistas preparados para abordar desde tratamientos básicos hasta procedimientos de alta complejidad. Entre los servicios disponibles se incluyen cirugías, tratamientos de conducto, periodoncia, ortopedia, colocación de prótesis y atención a pacientes con discapacidad.

Además, la institución cuenta con programas de prevención y promoción de la salud bucal, así como actividades de docencia y capacitación. Gracias a la inversión provincial, en los próximos meses se incorporará un ortopantomógrafo, tecnología que mejorará la precisión en los diagnósticos.

Centro Provincial de Odontología Centro Provincial de Odontología.

Cómo acceder al servicio

Las personas interesadas pueden acercarse directamente al Centro Provincial de Odontología en San Salvador de Jujuy, donde se garantiza guardia las 24 horas para urgencias. No es necesario contar con obra social ni derivación previa, ya que se trata de un servicio abierto a toda la comunidad.

El centro también dispone de turnos programados para tratamientos específicos. En estos casos, los pacientes deben acercarse en horario administrativo para solicitar atención, o bien ser derivados desde hospitales y CAPS de toda la provincia.

Crecimiento sostenido en la demanda

Los datos oficiales muestran un incremento constante en la utilización del servicio. Solo en el primer semestre de 2025, más de 16.800 personas recibieron asistencia en el CPO, sumando cerca de 70 mil prácticas. Estas cifras superan ampliamente el promedio registrado en años anteriores, lo que refleja la confianza de la comunidad en este espacio de referencia.