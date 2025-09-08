Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 8 de septiembre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades : Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, lunes 8 de septiembre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.

A la cabeza: 20 - La fiesta

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 87 - Los Piojos

Todos los números ganadores

3287 1392 3437 5914 9955 2417 1444 5452 9711 1911 3548 5229 8898 0221 3204 9989 9835 1203 4219 5932

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 32 - El Dinero

Todos los números ganadores:

3932 9464 5853 9376 2305 8643 9078 1846 4337 6663 5971 1102 6946 8870 2926 2714 4585 3717 9007 7920

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza: 99 - Los Hermanos

Todos los números ganadores:

4899 1433 1517 9615 5351 2056 1643 5683 0335 1139 7287 1800 1700 9646 7300 3222 2759 6178 8928 3299

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 50 - El pan

Todos los números ganadores:

1050 6542 7317 0613 3696 7857 3250 6189 3725 2262 7317 5435 7566 2847 4103 6296 1430 8495 6382 9184

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs