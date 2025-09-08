Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 8 de septiembre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, lunes 8 de septiembre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, lunes 8 de septiembre
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 20 - La fiesta
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 87 - Los Piojos
Todos los números ganadores
- 3287
- 1392
- 3437
- 5914
- 9955
- 2417
- 1444
- 5452
- 9711
- 1911
- 3548
- 5229
- 8898
- 0221
- 3204
- 9989
- 9835
- 1203
- 4219
- 5932
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza: 32 - El Dinero
Todos los números ganadores:
- 3932
- 9464
- 5853
- 9376
- 2305
- 8643
- 9078
- 1846
- 4337
- 6663
- 5971
- 1102
- 6946
- 8870
- 2926
- 2714
- 4585
- 3717
- 9007
- 7920
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs
A la cabeza: 99 - Los Hermanos
Todos los números ganadores:
- 4899
- 1433
- 1517
- 9615
- 5351
- 2056
- 1643
- 5683
- 0335
- 1139
- 7287
- 1800
- 1700
- 9646
- 7300
- 3222
- 2759
- 6178
- 8928
- 3299
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza: 50 - El pan
Todos los números ganadores:
- 1050
- 6542
- 7317
- 0613
- 3696
- 7857
- 3250
- 6189
- 3725
- 2262
- 7317
- 5435
- 7566
- 2847
- 4103
- 6296
- 1430
- 8495
- 6382
- 9184
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
