lunes 08 de septiembre de 2025

8 de septiembre de 2025 - 21:17
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 8 de septiembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, lunes 8 de septiembre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, lunes 8 de septiembre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 20 - La fiesta

Los números ganadores:

  1. 0520
  2. 3532
  3. 2028
  4. 8344
  5. 3016
  6. 7124
  7. 4847
  8. 7655
  9. 3430
  10. 0088
  11. 1630
  12. 4168
  13. 6486
  14. 9759
  15. 0309
  16. 5074
  17. 9927
  18. 2636
  19. 6353
  20. 4385

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 87 - Los Piojos

Todos los números ganadores

  1. 3287
  2. 1392
  3. 3437
  4. 5914
  5. 9955
  6. 2417
  7. 1444
  8. 5452
  9. 9711
  10. 1911
  11. 3548
  12. 5229
  13. 8898
  14. 0221
  15. 3204
  16. 9989
  17. 9835
  18. 1203
  19. 4219
  20. 5932

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 32 - El Dinero

Todos los números ganadores:

  1. 3932
  2. 9464
  3. 5853
  4. 9376
  5. 2305
  6. 8643
  7. 9078
  8. 1846
  9. 4337
  10. 6663
  11. 5971
  12. 1102
  13. 6946
  14. 8870
  15. 2926
  16. 2714
  17. 4585
  18. 3717
  19. 9007
  20. 7920

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza: 99 - Los Hermanos

Todos los números ganadores:

  1. 4899
  2. 1433
  3. 1517
  4. 9615
  5. 5351
  6. 2056
  7. 1643
  8. 5683
  9. 0335
  10. 1139
  11. 7287
  12. 1800
  13. 1700
  14. 9646
  15. 7300
  16. 3222
  17. 2759
  18. 6178
  19. 8928
  20. 3299

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 50 - El pan

Todos los números ganadores:

  1. 1050
  2. 6542
  3. 7317
  4. 0613
  5. 3696
  6. 7857
  7. 3250
  8. 6189
  9. 3725
  10. 2262
  11. 7317
  12. 5435
  13. 7566
  14. 2847
  15. 4103
  16. 6296
  17. 1430
  18. 8495
  19. 6382
  20. 9184

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

