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11 de junio de 2026 - 21:35
Jujuy.

El Colegio de Ingenieros distinguió a José Luis Izquierdo por sus 50 años de profesión

El Colegio de Ingenieros distinguió a José Luis Izquierdo por sus 50 años de trayectoria profesional en Jujuy.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El Colegio de Ingenieros distinguió a José Luis Izquierdo por sus 50 años de profesión

El Colegio de Ingenieros distinguió a José Luis Izquierdo por sus 50 años de profesión

El Colegio de Ingenieros distinguió a José Luis Izquierdo por sus 50 años de trayectoria en la profesión, en una noche cargada de emoción, recuerdos y reconocimiento al trabajo desarrollado durante cinco décadas.

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Durante el encuentro, Izquierdo agradeció al Colegio de Ingenieros por la distinción recibida y destacó el valor de haber compartido ese momento con colegas de toda una vida.

“Una noche muy linda, muy emotiva, y la verdad que quiero agradecer al Colegio de Ingenieros por esta oportunidad. Son 50 años, que no es poco, y bueno, somos en este momento dos compañeros de colegio y recibidos de ingenieros en el mismo año”, expresó.

El Colegio de Ingenieros distinguió a José Luis Izquierdo por sus 50 años de profesión
El Colegio de Ingenieros distinguió a José Luis Izquierdo por sus 50 años de profesión

El Colegio de Ingenieros distinguió a José Luis Izquierdo por sus 50 años de profesión

José Luis Izquierdo y una vida en la profesión

Izquierdo repasó parte de su recorrido laboral y recordó que durante todos estos años atravesó distintas etapas dentro de la ingeniería. “Hemos sido durante mucho tiempo artífices en esta profesión. Son 50 años que he pasado por distintas partes privadas. Trabajé en el Zapla. Fui docente universitario. Después tuve una actividad pública y ahora estoy con los nietos haciendo algo de deporte”, contó.

El ingeniero también hizo referencia al rol de su familia en esta etapa de su vida. “La familia para mí es lo más importante. Tengo nietos, tres hijos muy buenos, y mi señora. Dentro de poco va a cumplir también 50 años. Tenemos 48 años de casados”, señaló.

Embed - El Colegio de Ingenieros distinguió a José Luis Izquierdo

Los cambios en la ingeniería

Al mirar hacia atrás, Izquierdo remarcó los cambios que atravesó la profesión desde sus primeros años hasta la actualidad. “Nosotros somos los ingenieros de la regla de cálculo. Ahora ya está toda lo que es la tecnología nueva. Ya está la inteligencia artificial. Ha cambiado mucho. Y ahora hay muchas especialidades en cada ingeniería. Antes no era tanto”, reflexionó.

Para cerrar, dejó un mensaje para las nuevas generaciones que eligen la ingeniería como camino profesional. “El mensaje es que estudien, que tengan fe y que es una carrera muy linda. Es difícil para recibirse, pero es muy linda”, expresó.

El Colegio de Ingenieros distinguió a José Luis Izquierdo por sus 50 años de profesión
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