Accidente fatal en Aguas Calientes: un hombre murió tras volcar con su auto en la Ruta 61

Tragedia en Aguas Calientes: murió un hombre tras volcar con su auto en la Ruta 61 - Imagen ilustrativa realizada con IA -

Un hombre de 63 años murió este domingo tras protagonizar un siniestro vial sobre la Ruta Provincial 61, a la altura de Aguas Calientes . El vehículo en el que circulaba quedó volcado al costado del camino y en posición invertida.

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El hecho fue informado por personal de la Unidad Regional 6 , con intervención de la Subcomisaría de Aguas Calientes . De acuerdo con el parte policial, el accidente ocurrió alrededor de las 8:15 , cuando los efectivos tomaron conocimiento de un hecho vial en la zona y se trasladaron hasta el lugar.

Al arribar, el personal policial encontró un Volkswagen GT color blanco al costado de la ruta, en posición invertida. En el interior del rodado se encontraba el conductor, un hombre de 63 años .

Personal del SAME examinó a la víctima y constató que ya no presentaba signos vitales. Por el momento, no se informaron otros ocupantes en el vehículo ni la participación de otro rodado en el siniestro.

Investigan cómo ocurrió el vuelco

Las circunstancias que provocaron el accidente todavía son materia de investigación. Personal de Criminalística trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes y reunir elementos que permitan establecer la mecánica del hecho.

La investigación buscará determinar si el conductor perdió el control del vehículo, si hubo algún factor externo sobre la calzada o si existieron otras circunstancias que derivaron en el vuelco fatal.

Trabajó personal policial, SAME, Criminalística y Bomberos

Además de la intervención policial y sanitaria, también trabajó personal de Bomberos, que realizó las tareas necesarias para el remolque del rodado.

El caso se suma a los hechos viales registrados durante el fin de semana en rutas de Jujuy y vuelve a poner el foco en la necesidad de circular con máxima precaución, especialmente en tramos provinciales donde las condiciones del camino pueden variar y la respuesta ante una maniobra brusca puede ser determinante.

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