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27 de julio de 2026 - 12:55
Jujuy.

Accidente fatal en Aguas Calientes: un hombre murió tras volcar con su auto en la Ruta 61

El hecho ocurrió el domingo sobre la Ruta Provincial 61 en Aguas Calientes. El vehículo quedó invertido al costado del camino.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Tragedia en Aguas Calientes: murió un hombre tras volcar con su auto en la Ruta 61 - Imagen ilustrativa realizada con IA -&nbsp;

Tragedia en Aguas Calientes: murió un hombre tras volcar con su auto en la Ruta 61 - Imagen ilustrativa realizada con IA - 

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El hecho fue informado por personal de la Unidad Regional 6, con intervención de la Subcomisaría de Aguas Calientes. De acuerdo con el parte policial, el accidente ocurrió alrededor de las 8:15, cuando los efectivos tomaron conocimiento de un hecho vial en la zona y se trasladaron hasta el lugar.

El vehículo quedó volcado al costado de la ruta

Al arribar, el personal policial encontró un Volkswagen GT color blanco al costado de la ruta, en posición invertida. En el interior del rodado se encontraba el conductor, un hombre de 63 años.

Personal del SAME examinó a la víctima y constató que ya no presentaba signos vitales. Por el momento, no se informaron otros ocupantes en el vehículo ni la participación de otro rodado en el siniestro.

Investigan cómo ocurrió el vuelco

Las circunstancias que provocaron el accidente todavía son materia de investigación. Personal de Criminalística trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes y reunir elementos que permitan establecer la mecánica del hecho.

La investigación buscará determinar si el conductor perdió el control del vehículo, si hubo algún factor externo sobre la calzada o si existieron otras circunstancias que derivaron en el vuelco fatal.

Trabajó personal policial, SAME, Criminalística y Bomberos

Además de la intervención policial y sanitaria, también trabajó personal de Bomberos, que realizó las tareas necesarias para el remolque del rodado.

El caso se suma a los hechos viales registrados durante el fin de semana en rutas de Jujuy y vuelve a poner el foco en la necesidad de circular con máxima precaución, especialmente en tramos provinciales donde las condiciones del camino pueden variar y la respuesta ante una maniobra brusca puede ser determinante.

Datos Claves

  • Hecho: accidente con víctima fatal.
  • Fecha: domingo 26.
  • Lugar: Ruta Provincial 61, altura Aguas Calientes.
  • Vehículo: Volkswagen GT color blanco.
  • Víctima: hombre de 63 años.
  • Estado del rodado: quedó al costado de la ruta en posición invertida.
  • Intervino: Subcomisaría de Aguas Calientes, SAME, Criminalística y Bomberos.
  • Investigación: buscan determinar cómo se produjo el vuelco.

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