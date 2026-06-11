Estafa millonaria en Jujuy: transfirió $9 millones por figuritas del Mundial

Una persona residente en el Ramal de Jujuy denunció una estafa luego de transferir cerca de 9 millones de pesos para comprar figuritas del Mundial 2026. El hecho ocurrió tras una operación concretada a través de redes sociales, donde supuestos vendedores ofrecían productos a precios más bajos que los del mercado. La denuncia ingresó a la Agencia Provincial de Delitos Complejos, que advirtió sobre el crecimiento de este tipo de maniobras en distintos puntos de la provincia.

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El oficial principal Hernán Cruz, integrante de la Agencia Provincial de Delitos Complejos , explicó que los delincuentes suelen utilizar redes sociales para ofrecer figuritas y paquetes al por mayor a precios considerablemente más bajos que los del mercado.

Desde Delitos Complejos explicaron que la modalidad se repite en numerosos casos. Los delincuentes crean perfiles en redes sociales, publican ofertas atractivas y se presentan como proveedores de confianza. En muchos casos aseguran trabajar con productos provenientes de otras provincias o con supuestos distribuidores oficiales.

Las víctimas toman contacto con los vendedores, consultan precios y reciben propuestas que resultan considerablemente más económicas que las disponibles en comercios o plataformas reconocidas. Esa diferencia de valor suele convertirse en el principal gancho para concretar la operación.

Una vez acordada la compra, los estafadores solicitan una transferencia bancaria o un depósito. Después de recibir el dinero, cortan toda comunicación con el comprador, bloquean los mensajes y eliminan cualquier posibilidad de contacto.

Denuncias en Capital y el interior de Jujuy

Las autoridades señalaron que las denuncias no se concentran únicamente en San Salvador de Jujuy. También registran casos en distintas localidades del interior, especialmente en zonas donde las redes sociales se utilizan de manera frecuente para comprar y vender productos.

El caso ocurrido en el Ramal llamó la atención por el importante monto involucrado. La víctima realizó varias transferencias con la expectativa de recibir una gran cantidad de figuritas para comercializar posteriormente, pero nunca obtuvo la mercadería.

Desde la fuerza especializada remarcaron que muchos compradores toman decisiones impulsados por la posibilidad de obtener una ganancia económica o acceder a precios más convenientes, sin verificar previamente la identidad de quienes ofrecen los productos.

Qué controles recomiendan antes de realizar una compra

Entre las medidas preventivas, los investigadores sugieren revisar la antigüedad de los perfiles, verificar comentarios de otros usuarios y analizar las reseñas publicadas en las cuentas que promocionan productos.

Otro aspecto importante consiste en corroborar los datos de la cuenta bancaria o billetera virtual donde se solicita el pago. Los especialistas explicaron que si una empresa ofrece productos de manera formal, los datos del titular de la cuenta deberían coincidir con el nombre del comercio o emprendimiento.

También aconsejan desconfiar de las ofertas que prometen descuentos excesivos o precios muy por debajo de los valores habituales del mercado. Ese tipo de publicaciones suele aparecer en períodos de alta demanda, como ocurre actualmente con las figuritas y artículos relacionados con el Mundial 2026.

El Mundial 2026 y el aumento de las estafas online

La cercanía del Mundial generó un fuerte movimiento comercial vinculado a álbumes, figuritas y productos coleccionables. Esa situación también abrió una oportunidad para quienes buscan cometer fraudes mediante internet.

Desde Delitos Complejos indicaron que las redes sociales continúan siendo uno de los espacios más utilizados por los estafadores debido a la facilidad para crear perfiles y publicar anuncios sin demasiados controles previos.

Por ese motivo, recomendaron a los usuarios extremar las precauciones al momento de concretar compras online y priorizar canales de venta que permitan verificar la identidad de los vendedores y ofrecer mecanismos de protección ante posibles inconvenientes.