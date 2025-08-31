El pueblo ferroviario del norte al que llaman "La Alemania argentina"

Al sur de la ciudad de Salta se encuentra un pequeño pueblo llamado Alemania , cuya historia se ve marcada por un ambicioso proyecto ferroviario que jamás se culminó. Fundado en los primeros años del siglo XX , el pueblo vivió un auge en su población y comercio, lo que lo transformó en un lugar dinámico.

La construcción del ferrocarril atrajo a numerosos trabajadores y familias , y en pocos años, Alemania contaba con una comisaría , una oficina postal , talleres ferroviarios , hospedajes, tiendas y fondas que mantenían la economía local.

El motivo principal de la creación de este pueblo fue la ampliación del Ramal C13 , una línea ferroviaria destinada a conectar Salta con el paso de San Francisco , en la frontera con Chile . Este ambicioso proyecto, que planeaba atravesar los impresionantes Valles Calchaquíes y la Quebrada de las Conchas , prometía ofrecer una ruta ferroviaria espectacular a través del paisaje montañoso del noroeste de Argentina .

Con el comienzo de la construcción, Alemania se transformó en un lugar de encuentro para las familias, comerciantes y trabajadores, quienes percibieron en este nuevo asentamiento una oportunidad de crecimiento.

No obstante, la irrupción de la Primera Guerra Mundial alteró radicalmente el futuro de Alemania. El conflicto global desencadenó una profunda crisis económica que afectó gravemente el proyecto ferroviario, paralizando la construcción del Ramal C13 y dejando la estación desierta, sin progreso.

Ante la escasez de recursos y la falta de actividad comercial, las familias comenzaron a abandonar el pueblo, que pasó de ser un próspero centro de actividad a un lugar desolado.

Cómo surgió el nombre del pueblo

El origen del nombre de Alemania ha dado lugar a varias hipótesis, aunque ninguna ha sido verificada de manera oficial. Algunos expertos afirman que el nombre podría derivar de una antigua estancia que existía en la zona desde el siglo XVII. Por otro lado, hay quienes sostienen que los trabajadores ferroviarios, originarios de Alemania, habrían elegido el nombre como un tributo a su patria.

Otra teoría sugiere que el nombre podría rendir homenaje a un ingeniero alemán que participó en el proyecto, o incluso a una antigua comunidad indígena conocida como "alemaníes". A pesar de su casi abandono, Alemania logró perdurar a lo largo del tiempo y hoy en día se reconoce como un pueblo encantador, que aún conserva su estación de tren, evocando una época de gran prosperidad.