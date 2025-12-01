El pueblo del norte con paisajes imponentes y un patrimonio cultural único que sorprende a todos

Qué se puede hacer en este precioso destino turístico.
Al planificar unas escapadas, Argentina ofrece una enorme variedad de destinos turísticos que rivalizan con los mejores del mundo. Desde imponentes cordilleras hasta playas de ensueño, al país le sobran paisajes impresionantes que atraen a millones de turistas. Entre ellos está Concepción, en Tucumán, un pueblo que sobresale por su entorno natural y vistas panorámicas.
Además, el lugar permite disfrutar de unas vacaciones tranquilas, combinando actividades al aire libre con recorridos que revelan la cultura y las tradiciones locales.
Además, la identidad histórica y cultural de Concepción se respira en cada rincón, especialmente a través de un sitio emblemático: un museo dedicado al legendario piloto Nasif Estéfano, una de las figuras más reconocidas del automovilismo argentino. Este destino también se disfruta en compañía de familiares o amigos, ideal para recorrerlo y conocerlo con tranquilidad.
Ubicación de Concepción, Tucumán
Concepción se encuentra a 119 kilómetros de San Miguel de Tucumán y se perfila como un punto destacado dentro del llamado Circuito Sur de la provincia.
Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Concepción, en Tucumán?
Durante la visita a Concepción, los turistas pueden disfrutar de múltiples propuestas:
Museo del Automovilismo Nasif Estéfano: Este espacio se erige como el principal atractivo del pueblo, homenajeando la vida y carrera de uno de los pilotos más destacados de la historia argentina. En sus salas se exhiben vehículos clásicos, trofeos y objetos personales del corredor, brindando a los aficionados del automovilismo la oportunidad de rememorar momentos clave del deporte motor en el país.
Entorno natural: Concepción ofrece proximidad a espacios verdes y paisajes naturales perfectos para practicar senderismo, recorrer caminos en bicicleta y participar de circuitos culturales. Esto permite que quienes lo visitan disfruten de actividades al aire libre mientras se sumergen en la historia y las costumbres de la región.
Cómo llegar a Concepción, en Tucumán
Para arribar a Concepción desde San Miguel de Tucumán, se debe tomar la Ruta Nacional Nº 38 en dirección suroeste, atravesando localidades como Famaillá y Monteros, hasta completar un trayecto aproximado de 72 kilómetros.