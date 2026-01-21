Luisana Lopilato enamorada de Jujuy: "Quiero volver a perderme en sus paisajes"

La actriz Luisana Lopilato se volvió tendencia en redes sociales tras un posteo en Instagram donde expresó su deseo de volver a Argentina más de una vez este año . En el texto que acompañó las fotos, la artista escribió que quiere “volver a perderme en sus paisajes, recorrerla sin apuro y disfrutar todo lo increíble que tiene”.

Las imágenes publicadas la muestran en distintos rincones del Noroeste argentino , con especial presencia de postales de Jujuy . En una de las primeras fotos se la ve sonriendo junto a una llama en la emblemática Quebrada de Humahuaca , uno de los paisajes más icónicos de la provincia.

Luego se la ve posando ante la inmensidad de Las Salinas Grandes , interactuando con un pequeño cabrito y hasta montando a caballo con la Cordillera de fondo . Las postales destacan la luz y colores del paisaje norteño que la artista eligió para su publicación.

Luisana Lopilato (1)

Posteo en redes refleja nostalgia y raíces

El posteo de Lopilato generó cientos de comentarios de sus seguidores, muchos ligados a la nostalgia por el regreso a sus raíces y la admiración por la geografía argentina. La artista vive desde hace años en Canadá, junto a su esposo, el cantante Michael Bublé, y sus hijos, y suele alternar su residencia entre ese país y la Argentina por motivos laborales y personales.

En las últimas horas la actriz dejó claro que quiere aprovechar sus viajes para recorrer el país con calma, lejos de compromisos estrictos. Su mensaje subrayó la belleza natural de los destinos argentinos y el deseo de disfrutar cada rincón sin apuro.

El vínculo con sus raíces queda de manifiesto en las palabras que acompañaron la publicación, donde Lopilato destacó su amor por los paisajes argentinos y la importancia de reconectarse con la tierra que la vio crecer antes de su vida internacional.

Luisana Lopilato

La película de Luisana Lopilato en Jujuy

El rodaje de la película “Pipa” en Jujuy se desarrolló durante 2021 y tuvo a la provincia como uno de los escenarios centrales de la producción, que luego se estrenó en Netflix como cierre de la trilogía protagonizada por Luisana Lopilato.

La filmación se realizó en distintas localidades jujeñas, principalmente en la Quebrada de Humahuaca, Tilcara, Purmamarca y zonas rurales del norte provincial. Los paisajes naturales, los pueblos y los caminos de montaña funcionaron como parte clave del clima narrativo del film, que se enmarca dentro del género policial y de suspenso.

El rodaje contó con un importante despliegue técnico y logístico. Durante varias semanas, equipos de filmación ocuparon espacios públicos, rutas y establecimientos educativos que fueron adaptados como locaciones.