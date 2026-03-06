Bombazo en el espectáculo: el descargo de Ian Lucas que sacude a Evangelina Anderson

Una serie de fotos inéditas a los besos encendió el mundo del espectáculo y puso en el centro de la escena a I an Lucas y Evangelina Anderson . Las imágenes, que comenzaron a circular en las últimas horas, alimentaron versiones de un supuesto romance que hasta ahora se mantenía en absoluto hermetismo.

La filtración desató una ola de especulaciones y rápidamente llegó la reacción del cantante.

Todo comenzó cuando se conoció que Ian Lucas dejó de seguir en Instagram a Evangelina Anderson . La captura del momento empezó a circular rápidamente y alimentó distintas teorías sobre un posible quiebre en la relación que mantenían.

El detalle que más llamó la atención fue que, al revisar el perfil de la modelo, ella sí continúa siguiendo al influencer, lo que generó todavía más comentarios entre los seguidores de ambos. Con más de millones de seguidores cada uno, cualquier movimiento digital entre ellos no pasa desapercibido.

image El descargo de Ian Lucas en medio de los rumores de rumores de romance con Evangelina Anderson (Instagram)

El descargo que sorprendió

A través de un comunicado, Ian Lucas decidió hablar públicamente y fue contundente: “Lo que viví fue real”, expresó, dejando entrever que existió un vínculo con la modelo.

Sin embargo, también cuestionó la exposición mediática y apuntó contra la difusión de material privado, lo que generó aún más tensión en el entorno de ambos.

"Lo que viví fue real"

La reacción de Evangelina Anderson

Del lado de Evangelina Anderson, el impacto fue inmediato. Según trascendió en distintos programas y portales, la modelo se mostró sorprendida por la repercusión y habría asegurado que “no supo más de él” tras lo ocurrido.

El cruce mediático dejó más preguntas que respuestas: ¿hubo realmente un romance?, ¿fue una relación pasajera?, ¿por qué salieron las fotos ahora?

"No supe más de él"