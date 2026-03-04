miércoles 04 de marzo de 2026

4 de marzo de 2026 - 12:00
Espectáculos.

Ernestina Pais protagonizó un choque, se negó al test de alcoholemia y encendió la polémica

La periodista y conductora, Ernestina Pais, tras el incidente de tránsito que tuvo en la zona norte del Gran Buenos Aires desmintió la versión oficial policial

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ernestina Pais protagonizó un choque, se negó al test de alcoholemia y encendió la polémica

Ernestina Pais protagonizó un choque, se negó al test de alcoholemia y encendió la polémica

La periodista y empresaria Ernestina Pais fue señalada por fuentes oficiales como protagonista de un accidente de tránsito en el partido de Vicente López, Gran Buenos Aires, este martes por la tarde, cuando su vehículo colisionó contra un auto conducido por otra mujer en la intersección de la avenida del Libertador y Las Heras.

Cómo fue el incidente de tránsito de la periodista

Según el parte policial, el choque no dejó heridos, sino solo daños materiales leves en ambos automóviles. Tras el siniestro, efectivos de la Policía Bonaerense y personal municipal intentaron realizar a ambas conductoras el test de alcoholemia, tal como lo exige el protocolo de tránsito en estos casos.

Sin embargo, Pais se negó a someterse a la prueba, indicaron las fuentes oficiales. Por ese motivo, se labró un acta de infracción de tránsito como si hubiera dado positivo en alcoholemia y se procedió a secuestrar su vehículo, que fue trasladado al playón municipal de la zona.

El episodio generó versiones enfrentadas: mientras las autoridades sostienen que la periodista se negó a realizar la prueba, desde algunos programas de televisión y testimonios de testigos trascendió que Pais habría argumentado motivos vinculados a medicamentos que estaba tomando al momento de la solicitud, aunque no hubo confirmación oficial de ese motivo.

La respuesta de Ernestina Pais

En medio de la repercusión, Pais salió a ofrecer su propia versión de los hechos y desmintió que hubiera estado involucrada en el accidente o en la requisitoria policial. En declaraciones al programa A la Tarde (América TV), aseguró que se encontraba en su casa y no participó del siniestro, negando así la información que circuló en redes y en medios.

El choque de este martes se suma a otros incidentes viales en los que la figura pública estuvo implicada en años recientes, incluidos siniestros en los que también se negó a realizarse tests de alcoholemia, según registros periodísticos anteriores.

Hasta el momento no se informaron detenciones ni personas lesionadas en el hecho, y el caso continúa bajo intervención del juzgado de faltas correspondiente en Vicente López.

