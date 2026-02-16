Se cayó la red social X: millones de usuarios en el mundo no pueden acceder a sus posteos

Por qué no cargan los posteos en Argentina, hoy 16 de febrero, y qué se sabe de la falla técnica.

La plataforma X, antes identificada como Twitter, experimenta este lunes 16 de febrero de 2026 una interrupción masiva que impacta a usuarios tanto en Argentina como a nivel global. De acuerdo con el seguimiento del sitio especializado Downdetector, los problemas comenzaron aproximadamente a las 10:30 (hora local).

Caída global de la red social de X. El estado actual del servicio de la red social «x», antes Twitter Al cierre de esta nota, los fallos continúan afectando tanto la versión web de la plataforma como su aplicación para dispositivos móviles. Quienes intentan acceder señalan que la página no se carga correctamente, que los mensajes publicados (tweets) no aparecen y que iniciar sesión se vuelve sumamente complicado.

Si bien la interrupción tiene alcance internacional, en Argentina se observa un aumento significativo en los reportes que coincide con el comienzo de la jornada laboral y con el inicio de la cobertura de noticias del día.

Usuarios de todo el país reportan fallas totales en la plataforma. ¿Por qué se cayó X hoy, lunes 16 de febrero? Aunque la firma de Elon Musk todavía no difundió un anuncio oficial, especialistas en tecnología y arquitectura de sistemas indican que la interrupción podría estar vinculada a un mal funcionamiento en los microservicios que manejan la base de datos, o a un conflicto en la programación tras la implementación de cambios en los algoritmos internos.

La confiabilidad de la plataforma ha sido cuestionada en los últimos tiempos; diversos analistas advierten que las reorganizaciones dentro de los equipos de ingeniería complican la capacidad de la empresa para reaccionar con rapidez ante este tipo de fallas de gran escala. La versión de escritorio y la aplicación móvil presentan errores de carga y visualización. Cómo verificar el estado de la red Para quienes enfrentan dificultades de acceso, hay recursos externos que ayudan a determinar si la falla es particular o afecta a todos: Downdetector : Proporciona mapas de actividad y reportes de usuarios al instante.

: Proporciona y al instante. Down for Everyone or Just Me: Una forma rápida de verificar si la caída afecta a todo el mundo o solo a tu conexión. Según los datos recopilados por el portal especializado Downdetector, los inconvenientes técnicos comenzaron alrededor de las 10:30. Mientras se desconoce cuánto tardará en normalizarse el servicio por completo, muchos usuarios argentinos han optado por trasladarse temporalmente a plataformas como Threads y Bluesky para seguir conectados y al tanto de las novedades.

