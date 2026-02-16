lunes 16 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de febrero de 2026 - 14:32
Redes sociales.

Se cayó la red social X: millones de usuarios en el mundo no pueden acceder a sus posteos

Desde las 10:30 de este lunes, X presenta fallas en navegador y app, con problemas para cargar contenidos y acceder a las cuentas. Los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Por qué no cargan los posteos en Argentina, hoy 16 de febrero, y qué se sabe de la falla técnica.

Por qué no cargan los posteos en Argentina, hoy 16 de febrero, y qué se sabe de la falla técnica.

La plataforma X, antes identificada como Twitter, experimenta este lunes 16 de febrero de 2026 una interrupción masiva que impacta a usuarios tanto en Argentina como a nivel global. De acuerdo con el seguimiento del sitio especializado Downdetector, los problemas comenzaron aproximadamente a las 10:30 (hora local).

Lee además
estos son los paises que ya limitaron el uso de redes sociales en ninos y jovenes
Tecnología.

Estos son los países que ya limitaron el uso de redes sociales en niños y jóvenes
El uso de redes sociales afecta al desarrollo integral del adolescentes. 
Medida.

El impacto negativo que producen las redes sociales en los adolescentes

Caída global de la red social de X.

El estado actual del servicio de la red social «x», antes Twitter

Al cierre de esta nota, los fallos continúan afectando tanto la versión web de la plataforma como su aplicación para dispositivos móviles. Quienes intentan acceder señalan que la página no se carga correctamente, que los mensajes publicados (tweets) no aparecen y que iniciar sesión se vuelve sumamente complicado.

Si bien la interrupción tiene alcance internacional, en Argentina se observa un aumento significativo en los reportes que coincide con el comienzo de la jornada laboral y con el inicio de la cobertura de noticias del día.

Usuarios de todo el país reportan fallas totales en la plataforma.

¿Por qué se cayó X hoy, lunes 16 de febrero?

Aunque la firma de Elon Musk todavía no difundió un anuncio oficial, especialistas en tecnología y arquitectura de sistemas indican que la interrupción podría estar vinculada a un mal funcionamiento en los microservicios que manejan la base de datos, o a un conflicto en la programación tras la implementación de cambios en los algoritmos internos.

La confiabilidad de la plataforma ha sido cuestionada en los últimos tiempos; diversos analistas advierten que las reorganizaciones dentro de los equipos de ingeniería complican la capacidad de la empresa para reaccionar con rapidez ante este tipo de fallas de gran escala.

La versión de escritorio y la aplicación móvil presentan errores de carga y visualización.

Cómo verificar el estado de la red

Para quienes enfrentan dificultades de acceso, hay recursos externos que ayudan a determinar si la falla es particular o afecta a todos:

  • Downdetector: Proporciona mapas de actividad y reportes de usuarios al instante.
  • Down for Everyone or Just Me: Una forma rápida de verificar si la caída afecta a todo el mundo o solo a tu conexión.
Según los datos recopilados por el portal especializado Downdetector, los inconvenientes técnicos comenzaron alrededor de las 10:30.

Mientras se desconoce cuánto tardará en normalizarse el servicio por completo, muchos usuarios argentinos han optado por trasladarse temporalmente a plataformas como Threads y Bluesky para seguir conectados y al tanto de las novedades.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Estos son los países que ya limitaron el uso de redes sociales en niños y jóvenes

El impacto negativo que producen las redes sociales en los adolescentes

Bad Bunny borró sus redes tras el show del Super Bowl LX y desata especulaciones

Donald Trump exigió el desarme "total e inmediato" de Hamás

Preservativo: clave en la prevención del VIH y otras infecciones sexuales

Las más leídas

Un colectivo quedó varado en la RN 9 a la altura de la comparsa cerro Negro, en Maimará. Hay paso alternado y presencia de Seguridad Vial.
Cerro Negro.

Tránsito normalizado en RN 9 a la altura de Maimará

(Imagne de archivo)
Alto Comedero.

Tragedia en la RN 9: murió un joven tras un choque frontal entre dos autos

Ni Uquía ni Humahuaca: la increíble bajada de diablos que se vivió en Carnaval 2026 video
Maimará.

Ni Uquía ni Humahuaca: la increíble bajada de diablos que se vivió en Carnaval 2026

Detenidos en carnaval (imagen ilustrativa).
Policiales.

Detienen a más de 20 personas con celulares, dólares y euros en el carnaval de Jujuy

La agrupación Busca Mojón celebró 25 años con el tradicional desentierro en Palpalá
Aniversario.

La agrupación Busca Mojón celebró 25 años con el tradicional desentierro en Palpalá

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel