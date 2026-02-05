jueves 05 de febrero de 2026

5 de febrero de 2026 - 07:12
El impacto negativo que producen las redes sociales en los adolescentes

La psicóloga Victoria Salas explicó por qué limitar el acceso a redes sociales puede reducir la ansiedad, fortalecer la autoestima y mejorar el desarrollo emocional en niños y adolescentes.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El uso de redes sociales afecta al desarrollo integral del adolescentes. 

Los tiempos cambiaron y la tecnología nos sobrepasó. Hace más de 15 años no se usaban redes sociales en la niñez ni en la adolescencia, y hoy es raro que un chico no tenga celular. En este sentido la licenciada reflexionó "Es importante esta medida, pero también da lástima que tenga que venir una institución a poner límites que como adultos no estamos logrando poner”.

Según explicó, la implementación de restricciones no surge de manera arbitraria, sino como respuesta a problemáticas crecientes que afectan la salud mental. “Si se están tomando estas medidas es porque algo empezó a afectar el desarrollo de la autoestima e incluso el desarrollo del cerebro, generando muchísima ansiedad. Llegó un punto en el que se dijo ‘basta’”, señaló.

Embed - El impacto negativo de las redes sociales en los adolescentes - Victoria Salas psicóloga

Las redes sociales generan inseguridad en adolescentes

Salas advirtió que el uso temprano y excesivo de redes sociales expone a los adolescentes a modelos irreales de belleza y éxito que impactan directamente en su identidad. “Las redes obligan a mantener una imagen que va cambiando con la moda: el cuerpo, el cabello, la forma de vestirse. Muchos empiezan a perseguir esos ideales sin importar el costo, solo para obtener ‘likes’”, explicó.

En ese proceso, remarcó, se pierde algo fundamental: la construcción de la individualidad. “En lugar de desarrollar quiénes son, buscan parecerse a lo que la sociedad muestra como ideal. Eso es especialmente dañino en niños que están creciendo y formando su personalidad”, agregó.

Daños psicológicos del uso excesivo de redes

La psicóloga sostuvo que uno de los principales efectos negativos del uso desmedido de redes sociales es la ansiedad. “Muchos de los casos que atendemos en urgencias tienen que ver con que los padres empiezan a poner límites al celular y se arma una guerra dentro de la casa”, contó.

Además, el impacto no se limita al plano emocional. “Se deterioraron hábitos básicos como dormir bien y descansar en horarios adecuados. Todo eso afecta indicadores de bienestar. Regular el uso de la tecnología permite reorganizar la vida cotidiana”, explicó.

Aburrirse, crear y aprender a vincularse

Otro de los puntos clave que destacó la profesional es la necesidad de que niños y adolescentes aprendan a tolerar el aburrimiento. “El niño tiene que aprender a aburrirse, a ser creativo, a desarrollar habilidades sociales. Con un celular enfrente no se logra eso”, afirmó.

Para Salas, la prohibición en España puede funcionar como un punto de partida para revisar las dinámicas dentro de los hogares. “Es una medida que viene desde afuera, pero que puede ayudar a empezar a poner límites dentro de casa”, concluyó.

