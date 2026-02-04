Cáncer en Argentina: detectan más de 133 mil nuevos casos por año

Cada año, en Argentina se detectan más de 133 mil nuevos casos de cáncer, una cifra que mantiene a la enfermedad como la segunda causa de muerte en el país, solo por detrás de las patologías cardiovasculares. Este 4 de febrero , en el marco del Día Mundial contra el Cáncer , organizaciones y organismos públicos renuevan el llamado a la prevención, el acompañamiento y la concientización.

Historia. El jujeño que superó 3 veces el cáncer: "Parece que la vida se quiebra, pero es volver a empezar"

En ese contexto, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer se suma a la campaña internacional “Unidos por lo Único” (2025–2027) , impulsada por la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC). La propuesta invita a mirar más allá del diagnóstico y reconocer que cada persona transita la enfermedad de manera única, con miedos, afectos, pérdidas y también proyectos que siguen en pie.

Octavio, de Jujuy, recibió su diagnóstico a los 27 años. Con el paso del tiempo atravesó recaídas y una metástasis. “No vivo el cáncer como una hazaña ni como una épica. Esa forma de contarlo muchas veces borra el miedo y suaviza el dolor ”, cuenta. Para él, las mayores dificultades no fueron solo los tratamientos, sino la pausa forzada, la incertidumbre y el impacto emocional, social y laboral que trajo la enfermedad.

Fresia , con un cáncer de mama con metástasis, asegura que lo primero que pensó fue en su hijo de 13 años. “Hubo días en los que quise decir basta, pero cuando mi hijo volvía del colegio y me preguntaba cómo estaba, me volvía el alma al cuerpo”, relató. Destacó el acompañamiento de su familia y de LALCEC, y remarcó la importancia de sentirse tratada como persona y no como un número.

Aníbal recibió el diagnóstico de cáncer de vejiga mientras trabajaba en Suiza. “Mi cabeza estaba en cómo volver, cancelar compromisos y conseguir turno con el urólogo en Buenos Aires”, recordó. Bailarín de tango y trabajador independiente, su mayor preocupación fue la imposibilidad de seguir trabajando durante el tratamiento.

Amparo, diagnosticada recientemente con cáncer de mama, atravesaba un momento de crecimiento laboral cuando descubrió un bulto durante un control. Continuó trabajando mientras pudo y hoy apuesta al descanso y a hábitos saludables para transitar el tratamiento.

La psicooncóloga Fernanda Montaña, coordinadora del programa de acompañamiento de LALCEC, explica que estas campañas buscan “mirar más allá del diagnóstico y reconocer a la persona en su totalidad: su vida, sus vínculos, sus miedos y su búsqueda de sentido”.

Cifras que interpelan a todo el país

De acuerdo a datos del Observatorio Global del Cáncer (2022), en Argentina se detectaron más de 133.420 nuevos casos en un solo año. El país se ubica en el quinto lugar de incidencia en América Latina, un dato que refuerza la necesidad de sostener políticas de prevención, controles periódicos y acceso al diagnóstico temprano.

Entre los hombres, el cáncer de próstata es el más frecuente, seguido por pulmón y colorrectal. En las mujeres, el de mama encabeza la lista, seguido por colorrectal y cervicouterino. Las cifras muestran que el impacto del cáncer atraviesa a todas las edades y contextos sociales.

En Jujuy y Salta el cáncer de vías biliares es la tercera causa de muerte en mujeres (Foto ilustrativa) En Jujuy y Salta el cáncer de vías biliares es la tercera causa de muerte en mujeres (Foto ilustrativa)

Plan Nacional de Control del Cáncer

En el marco de este día, una red de aproximadamente 160 organizaciones oncológicas de la sociedad civil lanzó una petición nacional para impulsar la creación y adopción de un Plan Nacional de Control del Cáncer en Argentina.

La iniciativa surge del trabajo territorial sostenido de organizaciones que acompañan a personas con cáncer y a sus familias, y del consenso alcanzado en los Congresos Nacionales de la red. Allí, especialistas, autoridades sanitarias y referentes del sistema coincidieron en la necesidad de contar con un plan rector, federal y sostenido en el tiempo.

Según se indicó en un informe difundido a los medios, actualmente el acceso al diagnóstico oportuno, al tratamiento y al acompañamiento integral sigue siendo desigual entre provincias y sistemas de salud. Las demoras, barreras administrativas y brechas de acceso impactan de manera directa en la calidad de vida de los pacientes.