jueves 27 de noviembre de 2025

27 de noviembre de 2025 - 17:36
Símbolo de resiliencia: el jujeño que superó 3 veces al cáncer

Octavio Pasini Bonfanti pasó más de 3 años teniendo que superar esta enfermedad y en una entrevista abrió su corazón contando lo que significó.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Octavio Pasini Bonfanti contó lo que fue superar al cáncer varias veces.

Octavio Pasini Bonfanti contó lo que fue superar al cáncer varias veces.

Octavio Pasini Bonfanti es jujeño y, entre 2021 y 2024, recibió tres diagnósticos de cáncer. En ese tiempo atravesó cirugías, tratamientos y miedos, pero también aprendió a mirar su vida desde otro lugar. Lo hizo rodeado de afectos, aunque admite que hubo momentos de una soledad interior difícil de poner en palabras. Hoy elige compartir su historia para correr al cáncer del lugar en el que suele ubicárselo: el de una sentencia de muerte.

“Se asocia mucho el cáncer con el fin de la vida, con la muerte. Pero quiero dejar el mensaje siempre de que muchas veces cuando parece que la vida se quiebra, es para volver a empezar, para volver a construir nuestra vida y a veces mejor que antes”, indicó en diálogo con el programa Arriba Jujuy de Canal 4. Sus palabras condensan el recorrido de estos últimos años, en los que atravesó tres diagnósticos y tuvo que reinventarse una y otra vez.

El primer impacto llegó en 2021, cuando escuchó por primera vez la palabra “cáncer” asociada a su cuerpo. A partir de ese momento todo se transformó: las rutinas, los proyectos, los planes a futuro. Pasó por estudios, consultas médicas y tratamientos que le exigieron dejar en pausa muchas cosas, pero también lo obligaron a preguntarse qué lugar ocupaban sus vínculos, sus afectos y sus deseos en medio de la enfermedad.

OCTAVIO PASINI - YT

