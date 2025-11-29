Alerta máxima en Jujuy con máximas de 38°C y tormentas con posible granizo: cuándo y zonas afectadas

Doble alerta para Jujuy por calor extremo y tormentas con posible granizo: horarios y detalles del SMN
Alerta naranja por temperaturas extremas
La advertencia naranja por calor extremo abarca a las localidades de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, además de las zonas bajas de los departamentos Dr. Manuel Belgrano y Tilcara.
Según el SMN, este nivel de alerta implica que las temperaturas elevadas pueden tener un impacto moderado a alto en la salud, resultando especialmente peligrosas para los grupos de riesgo.
En este marco, los especialistas anticipan que la temperatura máxima de este 29 de noviembre podría alcanzar los 38°C en San Salvador de Jujuy.
Alerta amarilla por fuertes tormentas
En paralelo, Jujuy se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas fuertes desde la tarde-noche de este sábado. El aviso rige para las localidades de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, además de las zonas bajas de Dr. Manuel Belgrano y Tilcara. También incluye la zona montañosa de Dr. Manuel Belgrano, de Humahuaca, de Tilcara y de Tumbaya.
El SMN señala que en las áreas mencionadas podrían registrarse tormentas aisladas de distinta intensidad, algunas localmente fuertes, con posible caída de granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h y abundantes precipitaciones en lapsos cortos.
Los acumulados de lluvia estimados se ubican entre 20 y 40 mm, con la posibilidad de superar estos valores de manera puntual.