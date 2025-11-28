Cuánto hay que ganar para ser de clase baja, media y alta en Argentina

Foto ilustrativa.

La consultora W, dirigida por Guillermo Oliveto, presentó una nueva actualización de su tradicional pirámide social basada en los datos de ingresos de los hogares argentinos.

El informe muestra que, mientras algunos sectores comienzan a tener algo de alivio económico, otros continúan en la “cultura del no”, marcada por la falta de recursos y el ajuste en el consumo. Datos de la familia tipo (dos adultos y dos menores).

La pirámide social image

El análisis se realiza a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC y de un modelo analítico de la consultora. Según el último informe (tercer trimestre de 2025), así se compone la pirámide social:

Clase alta (5% de los hogares) Ingreso mínimo: $7 millones por mes

Ingreso promedio: $12 millones Clase media alta (17%) Ingreso mensual necesario: $3,7 millones

Este estrato “se acomodó” tras el shock económico de 2024, aunque —según Oliveto— “no tiene margen para el error”. Clase media baja (26%) Ingreso mínimo: $2,05 millones

Ingreso promedio: $2,4 millones

Se caracteriza por vivir con restricciones y administrar cuidadosamente los gastos. Clase baja superior, no pobre (28%) Ingreso mínimo: $1,18 millones

Ingreso promedio: $1,85 millones

Es el sector que más creció: pasó del 24% al 28% de la población. Clase baja en pobreza (24%) Ingresos menores a: $1,18 millones

Se redujo respecto del trimestre anterior (26%), aunque sigue siendo un segmento muy numeroso. PObreza Situación de clase alta, media y baja en Argentina. Cómo consumen los distintos sectores Oliveto explicó que la pregunta “cómo va el consumo” ya no tiene una única respuesta: cada segmento económico vive una realidad distinta. Clase alta: “ Piensan en viajar ”, describió el consultor.

Son los principales impulsores del boom en pasajes internacionales y consumo premium. Clase media alta: “ Se acomodó ” luego del ajuste del año pasado.

Hacen “ malabares ” para no retroceder en su estilo de vida.

Ejemplo típico: hogares de barrios como Caballito (CABA). Clase media baja y clase baja superior: Experimentan la “ cultura del no ”.

En estos sectores predomina la frase: “ No hay plata ”.

Ajustan en indumentaria, ocio, comidas fuera del hogar y consumos prescindibles. Quiénes ganan y quiénes pierden: el semáforo del consumo Según la consultora W, algunos sectores muestran fuertes repuntes y otros continúan en caída. En verde (crecimiento): Autos 0 km: +55%

Viajes al exterior: +54% En rojo (caída): Turismo receptivo: –5,1%

Indumentaria: –9%

Supermercados: –5,1% (dato Scentia) Ventas en supermercados (enero–octubre 2025 vs. 2024): Lácteos: estable

Limpieza: –1%

Alimentos: –3%

Cosmética: –4,5%

Golosinas: –5,5%

Bebidas sin alcohol: –14%

Bebidas alcohólicas: –16,5%

