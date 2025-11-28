viernes 28 de noviembre de 2025

28 de noviembre de 2025 - 20:09
Economía.

Cuánto hay que ganar para ser de clase baja, media y alta en Argentina

Un informe muestra cómo se reconfigura cada clase y cómo consume: mientras algunos retoman los viajes al exterior, otros enfrentan la “cultura del no”.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

El informe muestra que, mientras algunos sectores comienzan a tener algo de alivio económico, otros continúan en la “cultura del no”, marcada por la falta de recursos y el ajuste en el consumo. Datos de la familia tipo (dos adultos y dos menores).

La pirámide social

image

El análisis se realiza a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC y de un modelo analítico de la consultora. Según el último informe (tercer trimestre de 2025), así se compone la pirámide social:

Clase alta (5% de los hogares)

  • Ingreso mínimo: $7 millones por mes

  • Ingreso promedio: $12 millones

Clase media alta (17%)

  • Ingreso mensual necesario: $3,7 millones

  • Este estrato “se acomodó” tras el shock económico de 2024, aunque —según Oliveto— “no tiene margen para el error”.

Clase media baja (26%)

  • Ingreso mínimo: $2,05 millones

  • Ingreso promedio: $2,4 millones

  • Se caracteriza por vivir con restricciones y administrar cuidadosamente los gastos.

Clase baja superior, no pobre (28%)

  • Ingreso mínimo: $1,18 millones

  • Ingreso promedio: $1,85 millones

  • Es el sector que más creció: pasó del 24% al 28% de la población.

Clase baja en pobreza (24%)

  • Ingresos menores a: $1,18 millones

  • Se redujo respecto del trimestre anterior (26%), aunque sigue siendo un segmento muy numeroso.

PObreza
Situaci&oacute;n de clase alta, media y baja en Argentina.

Situación de clase alta, media y baja en Argentina.

Cómo consumen los distintos sectores

Oliveto explicó que la pregunta “cómo va el consumo” ya no tiene una única respuesta: cada segmento económico vive una realidad distinta.

Clase alta:

  • Piensan en viajar”, describió el consultor.

  • Son los principales impulsores del boom en pasajes internacionales y consumo premium.

Clase media alta:

  • Se acomodó” luego del ajuste del año pasado.

  • Hacen “malabares” para no retroceder en su estilo de vida.

  • Ejemplo típico: hogares de barrios como Caballito (CABA).

Clase media baja y clase baja superior:

  • Experimentan la “cultura del no”.

  • En estos sectores predomina la frase: “No hay plata”.

  • Ajustan en indumentaria, ocio, comidas fuera del hogar y consumos prescindibles.

Quiénes ganan y quiénes pierden: el semáforo del consumo

Según la consultora W, algunos sectores muestran fuertes repuntes y otros continúan en caída.

En verde (crecimiento):

  • Autos 0 km: +55%

  • Viajes al exterior: +54%

En rojo (caída):

  • Turismo receptivo: –5,1%

  • Indumentaria: –9%

  • Supermercados: –5,1% (dato Scentia)

Ventas en supermercados (enero–octubre 2025 vs. 2024):

  • Lácteos: estable

  • Limpieza: –1%

  • Alimentos: –3%

  • Cosmética: –4,5%

  • Golosinas: –5,5%

  • Bebidas sin alcohol: –14%

  • Bebidas alcohólicas: –16,5%

