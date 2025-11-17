¿Cuánto necesitó en octubre una familia jujeña para no ser pobre o indigente?

Este lunes, la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (DIPEC) informó que una familia de cuatro integrantes durante el mes de octubre en la provincia de Jujuy necesitó $1.131.712, para no caer en la pobreza , y un total de $501.302 para no ser considerada indigente.

La Canasta Básica Alimentaria, que mide la indigencia, incrementó 1,7% con respecto a septiembre, 24% en lo que va del año y 27,5% de octubre del 2024 a octubre del 2025. Mientras que la Canasta Básica Total, que indica la pobreza, subió: 2,1% 25,8% y 30,4% respectivamente.

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en octubre, el DIPEC señaló:

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en octubre fueron:

Una persona necesitó $162.233.

De $395.850 para una familia de tres miembros.

para una familia de miembros. Un hogar de cuatro integrantes precisó $501.302.

integrantes precisó Una familia compuesta por cinco personas requirió $545.105.

Datos a nivel nacional

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en octubre, el INDEC señaló:

Una persona necesitó de $392.815 para no caer bajo la pobreza.

necesitó de para no caer bajo la pobreza. Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $966.325 para no ser pobre.

-compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió para no ser pobre. Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.213.799.

-conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.276.649.

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en octubre fueron:

Una persona requirió de $176.150 para no ser indigente.

persona requirió de para no ser indigente. De $433.330 para una familia de tres miembros.

para una familia de miembros. Un hogar de cuatro integrantes precisó $544.304.

integrantes precisó Una familia compuesta por cinco personas requirió $572.488.

Qué mide la canasta básica

La canasta básica alimentaria (CBA) se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades, según las precisiones del INDEC.

Se seleccionaron los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.