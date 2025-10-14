martes 14 de octubre de 2025

14 de octubre de 2025 - 16:32
Datos.

¿Cuánto necesitó una familia argentina en septiembre para no ser pobre o indigente?

El INDEC informó los datos de la Canasta Básica Total y Alimentaria durante el mes de septiembre para familias compuestas por 3, 4 y 5 integrantes.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Pobreza e indigencia en Argentina.

Pobreza e indigencia en Argentina.

El Instituto de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC) dio a conocer este martes por la tarde que una familia compuesta por dos mayores y dos menores durante el mes de septiembre necesitó un total de $1.176.852 para no caer en la pobreza y $527.736 para no estar en situación de indigencia.

Es decir, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de la indigencia, marcó un incremento del 1,4% el mes pasado y de septiembre del 2024 a septiembre del 2025 acumuló 23,1%. Mientras que la Canasta Básica Total que define la línea de la pobreza subió 1,4% y la interanual acumuló 22%.

Asimismo, la variación acumulada de este año en la CBA es de 17,5% y en la CBT, 14,9%.

Inflación: cuánto se necesita para no caer bajo la línea de pobreza

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en septiembre, el INDEC señaló:

  • Una persona necesitó de $380.858 para no caer bajo la pobreza.
  • Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $936.911 para no ser pobre.
  • Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.176.852.
  • Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.237.789.
Pobreza e indigencia.jpg
Pobreza e indigencia en Argentina.

Pobreza e indigencia en Argentina.

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en septiembre fueron:

  • Una persona requirió de $170.788 para no ser indigente.
  • De $420.140 para una familia de tres miembros.
  • Un hogar de cuatro integrantes precisó $527.736 .
  • Una familia compuesta por cinco personas requirió $555.063.

Qué mide la canasta básica

La canasta básica alimentaria (CBA) se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades, según las precisiones del INDEC.

Se seleccionaron los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.

