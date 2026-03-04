Eduardo Coudet llegó a la Argentina para convertirse en nuevo DT de River. 

Eduardo Coudet ya se encuentra en Argentina para convertirse en nuevo DT de River Plate. El Chacho aterrizó esta madrugada en Ezeiza y se retiró hacia su domicilio para transitar las horas previas a su primer entrenamiento. Los detalles, en la nota.

Fútbol. River presentó a Eduardo Coudet como entrenador: "No vine a un cumple, hay que ganar campeonatos"

“Fue un viaje largo. Estoy contento . Simplemente paraba acá para agradecerles por estar. Nos vemos en un ratito. Tengo que pasar por casa y ya me voy para el Monumental “, soltó el director técnico de 51 años, visiblemente entusiasmado con la posibilidad.

A la hora de hablar de cómo se gestó su vuelta a Núñez, expresó: “Sinceramente, no me esperaba el llamado, pero se dio todo muy rápido . Estoy muy contento y agradecido con River y la gente de River”.

El Chacho evitó adelantar qué pretende de su equipo. “ Quería parar y saludarlos , no soy irrespetuoso. En un rato hablamos de todo ”, soltó el flamante director técnico, que no quiso dar precisiones futbolísticas.

Este miércoles, desde las 11.45 y una vez que haya estampado su firma en el contrato que lo vincula con el club hasta diciembre del 2027, será presentado oficialmente en conferencia de prensa.

La presentación tendrá lugar en el Salón Auditorio del Monumental y será transmitida por el canal oficial de River Plate en YouTube.

Luego de contar sus sensaciones frente al micrófono y de posar con sus nuevos colores, rápidamente se trasladará nuevamente hacia Ezeiza para dirigir la práctica, desde las 16hs.

Algunas horas después de que Stefano Di Carlo anunciara oficialmente la llegada del Chacho Coudet, el Alavés no solo oficializó su salida en las redes, sino que publicó una carta escrita por el DT y dirigida hacia los hinchas.

“Quiero mandarle un gran abrazo a toda la afición de Alavés, soy un agradecido por el respeto. Decirles que el Alavés cuenta a nivel institucional con gente muy trabajadora, con un gran dueño, con una gran directiva y con trabajadores en el día a día que son muy importantes y que logran que este club se sostenga en Primera División", dice el Chacho.

Qué dijo el presidente de River sobre la llegada de Eduardo Coudet

El martes al mediodía, Stéfano Di Carlo, presidente de River, brindó una entrevista y confirmó formalmente que Eduardo Coudet será el nuevo entrenador del primer equipo. "No le encontramos la vuelta, son esas cosas del fútbol", dijo sobre el fallido ciclo de Marcelo Gallardo.

Di Carlo reveló que la elección del técnico fue un proceso consensuado, nacido de la recomendación del Secretario Deportivo: “El nombre surgió de parte de Enzo Francescoli y a todos nos pareció correcto. Queríamos que fuera alguien de la casa”.

Al describir las cualidades que llevaron a la dirigencia a decidirse por el ex DT de Racing y Rosario Central, el mandatario fue tajante: “Chacho es un metódico, un trabajador y un obsesivo en lo que hace. La exigencia de River no permite que alguien flote”.

El presidente no esquivó los temas delicados y analizó el cierre de la etapa del Muñeco, reconociendo que las cosas no salieron según lo planeado a pesar de haber cumplido con los pedidos del DT en el mercado de pases. “Fue una decisión de él, que no le encontró la vuelta a la cuestión. Un día me llamó y me comunicó que no quería continuar”, explicó Di Carlo.