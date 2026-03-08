domingo 08 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de marzo de 2026 - 12:07
Conflicto bélico.

Misiles de Irán impactan en Tel Aviv y dejan un herido grave

Un ataque con misiles iraníes provocó al menos cinco heridos en la zona de Tel Aviv. Es el primer caso grave registrado en Israel tras una semana.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Misiles impactaron en Tel Aviv

Misiles impactaron en Tel Aviv

Al menos una persona resultó gravemente herida en la región de Tel Aviv luego de un nuevo ataque con misiles lanzado desde Irán contra Israel. Se trata del primer caso de gravedad reportado en los últimos siete días, período en el que solo se habían registrado heridos leves y sin impactos directos.

Lee además
Día Internacional de la Mujer
Para reflexionar.

Día Internacional de la Mujer: por qué se conmemora el 8 de marzo
Escudo de las Américas
Acuerdo.

Qué es el "Escudo de las Américas" y qué países integran la nueva alianza regional

El servicio de emergencias United Hatzalah informó que al menos cinco personas resultaron heridas. Entre ellas hay un hombre en estado grave y otro con lesiones leves, tras el impacto directo de un misil que provocó un incendio en un edificio residencial y la caída de metralla en distintos sectores de la zona afectada.

Desde el cuerpo de bomberos indicaron además que existe riesgo de derrumbe en una de las estructuras dañadas por la explosión.

ATAQUE DE IRAN2

Personas asistidas

Por su parte, el servicio de emergencias Magen David Adom detalló que tres personas fueron asistidas por heridas provocadas por fragmentos del proyectil: un hombre de alrededor de 40 años en estado grave, otro de 25 años con lesiones moderadas y un tercero de 56 años con heridas leves.

Uno de los paramédicos que acudió al lugar relató que se encontraba en un parque cercano cuando comenzaron a sonar las sirenas de alerta. Minutos después escuchó una fuerte explosión y observó una gran columna de humo en la zona del impacto.

“Cuando llegué encontré a varias personas asustadas tiradas en el césped y a un hombre con una herida grave provocada por metralla”, describió el rescatista.

Los impactos se registraron en el área de Tel Aviv, aunque el lugar exacto no fue revelado debido a la censura militar israelí, que restringe la difusión de información cuando puede involucrar infraestructura sensible o instalaciones estratégicas.

Misiles iraníes cayeron sobre Tel Aviv
Misiles iraníes cayeron sobre Tel Aviv

Misiles iraníes cayeron sobre Tel Aviv

Escalada bélica

Según el diario The Times of Israel, se sospecha que al menos uno de los proyectiles utilizados sería un misil de racimo, un tipo de armamento cuya utilización ya había sido reportada desde el inicio de la ofensiva militar contra Irán, que derivó posteriormente en ataques de represalia contra territorio israelí.

El último episodio con víctimas fatales o heridos graves por misiles iraníes en Israel se había registrado el 1 de marzo, cuando un proyectil impactó en una sinagoga en la ciudad de Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, causando la muerte de nueve personas.

Desde el inicio del conflicto, las sirenas de alerta se han activado de forma constante en distintas regiones del país, con mayor intensidad en el norte —donde también se registran ataques del grupo Hezbollah— y en el área metropolitana de Tel Aviv.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Día Internacional de la Mujer: por qué se conmemora el 8 de marzo

Qué es el "Escudo de las Américas" y qué países integran la nueva alianza regional

Milei firmó una alianza con Trump y 12 países de América Latina contra el narcotráfico

Guerra en Medio Oriente: la suba del petróleo podría causar aumento del 10% en los combustibles en Argentina

Un jujeño vive y trabaja en la favela más grande de Río de Janeiro: cómo es la vida en Rocinha

Lo que se lee ahora
Día Internacional de la Mujer
Para reflexionar.

Día Internacional de la Mujer: por qué se conmemora el 8 de marzo

Por  Silvano Pintos

Las más leídas

Escudo de las Américas
Acuerdo.

Qué es el "Escudo de las Américas" y qué países integran la nueva alianza regional

Incertidumbre por el debut de Coudet en River
Fútbol.

Incertidumbre por el debut de Coudet en River

La Quiaca: Hallaron tres camionetas con más de 1.700 kilos de hojas de coca en la frontera
Secuestro.

La Quiaca: Hallaron tres camionetas con más de 1.700 kilos de hojas de coca en la frontera

La Justicia sobreseyó al ex gobernador Eduardo Fellner en la Megacausa
Jujuy.

La Justicia sobreseyó al ex gobernador Eduardo Fellner, Raúl Jorge y otros ex funcionarios en la Megacausa

Milei firmó una alianza con Trump y 12 países de América Latinacontra el narcotráfico
Poliítica.

Milei firmó una alianza con Trump y 12 países de América Latina contra el narcotráfico

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel