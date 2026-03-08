Misiles de Irán impactan en Tel Aviv y dejan un herido grave

Al menos una persona resultó gravemente herida en la región de Tel Aviv luego de un nuevo ataque con misiles lanzado desde Irán contra Israel. Se trata del primer caso de gravedad reportado en los últimos siete días, período en el que solo se habían registrado heridos leves y sin impactos directos.

El servicio de emergencias United Hatzalah informó que al menos cinco personas resultaron heridas. Entre ellas hay un hombre en estado grave y otro con lesiones leves, tras el impacto directo de un misil que provocó un incendio en un edificio residencial y la caída de metralla en distintos sectores de la zona afectada.

Desde el cuerpo de bomberos indicaron además que existe riesgo de derrumbe en una de las estructuras dañadas por la explosión.

Por su parte, el servicio de emergencias Magen David Adom detalló que tres personas fueron asistidas por heridas provocadas por fragmentos del proyectil: un hombre de alrededor de 40 años en estado grave, otro de 25 años con lesiones moderadas y un tercero de 56 años con heridas leves.

Uno de los paramédicos que acudió al lugar relató que se encontraba en un parque cercano cuando comenzaron a sonar las sirenas de alerta. Minutos después escuchó una fuerte explosión y observó una gran columna de humo en la zona del impacto.

“Cuando llegué encontré a varias personas asustadas tiradas en el césped y a un hombre con una herida grave provocada por metralla”, describió el rescatista.

Los impactos se registraron en el área de Tel Aviv, aunque el lugar exacto no fue revelado debido a la censura militar israelí, que restringe la difusión de información cuando puede involucrar infraestructura sensible o instalaciones estratégicas.

Escalada bélica

Según el diario The Times of Israel, se sospecha que al menos uno de los proyectiles utilizados sería un misil de racimo, un tipo de armamento cuya utilización ya había sido reportada desde el inicio de la ofensiva militar contra Irán, que derivó posteriormente en ataques de represalia contra territorio israelí.

El último episodio con víctimas fatales o heridos graves por misiles iraníes en Israel se había registrado el 1 de marzo, cuando un proyectil impactó en una sinagoga en la ciudad de Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, causando la muerte de nueve personas.

Desde el inicio del conflicto, las sirenas de alerta se han activado de forma constante en distintas regiones del país, con mayor intensidad en el norte —donde también se registran ataques del grupo Hezbollah— y en el área metropolitana de Tel Aviv.