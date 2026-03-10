Milei abre la "Argentina Week" en Nueva York con gobernadores y en busca de inversiones
El presidente Javier Milei encabezará el evento ante empresarios y financistas. Los gobernadores, entre ellos Carlos Sadir, participarán con agendas propias para impulsar proyectos energéticos, mineros y productivos.
Este martes el presidente Javier Milei inaugurará la “Argentina Week 2026″ en Nueva York, un encuentro que reúne a inversores internacionales, bancos globales, líderes empresariales globales y funcionarios argentinos con el fin primordial de promover distintas inversión en variados rubros, como ser proyectos energéticos, mineros y productivos.
Qué gobernadores acompañaron a Javier Milei a Nueva York
Los gobernadores que viajaron con Javier Milei a Estados Unidos para la promoción de inversiones, también participarán del evento con agendas propias y reuniones con empresarios. Ellos son:
Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
Qué es la “Argentina Week”
La “Argentina Week”, organizada por la embajada argentina en Estados Unidos junto con bancos internacionales, se convirtió en uno de los principales espacios de promoción económica de la gestión libertaria en el exterior. En ese escenario, el Gobierno buscará mostrar avances de su programa de gobierno y reforzar la narrativa de apertura a los mercados.
La gira presidencial será breve. Tras encabezar la apertura del encuentro y mantener reuniones con referentes del sistema financiero, Milei partirá este mismo martes hacia Santiago de Chile, donde asistirá a la asunción presidencial de José Antonio Kast.
El Presidente Javier Milei dio un discurso en la Bolsa de Valores de Nueva York
En la jornada del lunes, el Presidente disertó ante inversores en Nueva York donde, además, inauguró la jornada bursátil tocando la tradicional campana que da inicio a las operaciones. El evento se desarrolló en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Embed - Discurso del Presidente Milei en la apertura de la jornada bursátil en la Bolsa de Valores de NY