Milei abre la "Argentina Week" en Nueva York con gobernadores y en busca de inversiones

Javier Milei en Nueva York

Este martes el presidente Javier Milei inaugurará la “Argentina Week 2026″ en Nueva York, un encuentro que reúne a inversores internacionales, bancos globales, líderes empresariales globales y funcionarios argentinos con el fin primordial de promover distintas inversión en variados rubros, como ser proyectos energéticos, mineros y productivos.

Qué gobernadores acompañaron a Javier Milei a Nueva York Los gobernadores que viajaron con Javier Milei a Estados Unidos para la promoción de inversiones, también participarán del evento con agendas propias y reuniones con empresarios. Ellos son:

Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Nueva York javier milei Qué es la “Argentina Week” La “Argentina Week”, organizada por la embajada argentina en Estados Unidos junto con bancos internacionales, se convirtió en uno de los principales espacios de promoción económica de la gestión libertaria en el exterior. En ese escenario, el Gobierno buscará mostrar avances de su programa de gobierno y reforzar la narrativa de apertura a los mercados.

La gira presidencial será breve. Tras encabezar la apertura del encuentro y mantener reuniones con referentes del sistema financiero, Milei partirá este mismo martes hacia Santiago de Chile, donde asistirá a la asunción presidencial de José Antonio Kast. El Presidente Javier Milei dio un discurso en la Bolsa de Valores de Nueva York En la jornada del lunes, el Presidente disertó ante inversores en Nueva York donde, además, inauguró la jornada bursátil tocando la tradicional campana que da inicio a las operaciones. El evento se desarrolló en la Bolsa de Valores de Nueva York. Embed - Discurso del Presidente Milei en la apertura de la jornada bursátil en la Bolsa de Valores de NY

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.