Javier Milei: "Irán es el enemigo y vamos a ganar la guerra"

El presidente Javier Milei ratificó su alianza con Estados Unidos e Israel y apuntó contra Irán, al que calificó como enemigo, durante una disertación que brindó en la Universidad Yeshiva de Nueva York , en el marco de su gira por Estados Unidos.

En su exposición, el mandatario aseguró: “Vamos a ganar la guerra” , en referencia al conflicto que atraviesa Medio Oriente, y se definió como “el presidente más sionista del mundo” .

“Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”, sostuvo.

La charla se realizó en el auditorio de la Universidad Yeshiva , ubicada en el barrio de Washington Heights , en Manhattan, y se extendió por más de una hora y media.

Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, quienes se ubicaron en las primeras filas del auditorio.

El evento formó parte de la agenda que el presidente desarrolla en Estados Unidos con el objetivo de fortalecer vínculos políticos y económicos y atraer inversiones.

Críticas al socialismo y defensa del ajuste

Durante su exposición, Milei también abordó temas económicos y filosóficos, con referencias a la escuela austríaca de economía y a su visión sobre el rol del Estado.

En ese contexto, defendió las reformas impulsadas por su gobierno y reiteró sus críticas al socialismo. “Los impuestos son un robo. Nadie paga los impuestos voluntariamente, lo hacen a punta de pistola”, afirmó.

Además, sostuvo que su administración impulsa cambios estructurales en la economía argentina.

“Somos el gobierno más reformista no solo de la Argentina, sino de la historia de la humanidad”, expresó.

Agenda en Nueva York

Como parte de su visita, Milei también tiene previsto participar de una gala organizada por el medio judío The Algemeiner, donde continuará con actividades vinculadas a la promoción de inversiones y el fortalecimiento de relaciones internacionales.