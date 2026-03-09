lunes 09 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de marzo de 2026 - 17:56
Postura.

Javier Milei: "Irán es el enemigo y vamos a ganar la guerra"

El presidente argentino disertó en la Universidad Yeshiva de Nueva York y reafirmó el alineamiento político de la Argentina con Estados Unidos.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Javier Milei.

Javier Milei.

Lee además
Javier Milei analizó el conflicto en Irán: No es por petróleo sino geopolítica
Declaraciones.

Javier Milei analizó el conflicto en Irán: "No es por petróleo sino geopolítica"
Escudo de las Américas
Acuerdo.

Qué es el "Escudo de las Américas" y qué países integran la nueva alianza regional

En su exposición, el mandatario aseguró: “Vamos a ganar la guerra”, en referencia al conflicto que atraviesa Medio Oriente, y se definió como “el presidente más sionista del mundo”.

“Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”, sostuvo.

Un discurso en el marco de su gira por Estados Unidos

La charla se realizó en el auditorio de la Universidad Yeshiva, ubicada en el barrio de Washington Heights, en Manhattan, y se extendió por más de una hora y media.

image
Javier Milei.

Javier Milei.

Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, quienes se ubicaron en las primeras filas del auditorio.

El evento formó parte de la agenda que el presidente desarrolla en Estados Unidos con el objetivo de fortalecer vínculos políticos y económicos y atraer inversiones.

Críticas al socialismo y defensa del ajuste

Durante su exposición, Milei también abordó temas económicos y filosóficos, con referencias a la escuela austríaca de economía y a su visión sobre el rol del Estado.

En ese contexto, defendió las reformas impulsadas por su gobierno y reiteró sus críticas al socialismo. “Los impuestos son un robo. Nadie paga los impuestos voluntariamente, lo hacen a punta de pistola”, afirmó.

Además, sostuvo que su administración impulsa cambios estructurales en la economía argentina.

“Somos el gobierno más reformista no solo de la Argentina, sino de la historia de la humanidad”, expresó.

Agenda en Nueva York

Como parte de su visita, Milei también tiene previsto participar de una gala organizada por el medio judío The Algemeiner, donde continuará con actividades vinculadas a la promoción de inversiones y el fortalecimiento de relaciones internacionales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Javier Milei analizó el conflicto en Irán: "No es por petróleo sino geopolítica"

Qué es el "Escudo de las Américas" y qué países integran la nueva alianza regional

Milei firmó una alianza con Trump y 12 países de América Latina contra el narcotráfico

Javier Milei participa en Miami de una cumbre convocada por Donald Trump para aliados de la región

Nación: Sebastián Amerio asumirá en la Procuración del Tesoro

Lo que se lee ahora
Javier Milei analizó el conflicto en Irán: No es por petróleo sino geopolítica
Declaraciones.

Javier Milei analizó el conflicto en Irán: "No es por petróleo sino geopolítica"

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Se adelanta a vacunación antigripal
Argentina.

Salud adelanta la campaña antigripal en todo el país por nueva variante

Aumenta el 30% la carne en Jujuy video
Economía.

La carne volverá a subir en Jujuy: carniceros advierten un aumento del 30% en los próximos días

Alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes en Jujuy
Precaución.

Alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes en Jujuy

Murió un motociclista tras derrapar en Ruta 1 en Río Blanco (Foto con IA)
Tenía alcoholemia positiva.

Murió un motociclista tras derrapar en Ruta 1 en Río Blanco

Alba Ramos, científica y doctora oriunda de Abra Pampa
Inspiración.

Creció en la Puna jujeña, estudió en Córdoba y alienta a mujeres a estudiar ciencia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel