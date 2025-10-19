domingo 19 de octubre de 2025

19 de octubre de 2025 - 07:00
Salud.

La detección temprana es fundamental contra el cáncer de mama

Cada 19 de octubre el mundo se une en una misma causa: concientizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Lucha contra el cáncer de mama.

Lucha contra el cáncer de mama.

El 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para generar conciencia sobre la importancia del diagnóstico precoz y la atención oportuna. Este tipo de cáncer continúa siendo el más frecuente en mujeres a nivel global, aunque detectado a tiempo puede tener un tratamiento exitoso en más del 90 % de los casos.

La detección temprana, la clave del tratamiento

Los especialistas en oncología coinciden en que el control periódico es la principal herramienta para combatir el cáncer de mama. La mamografía anual, acompañada del examen clínico y la autoexploración, permite identificar lesiones en etapas tempranas, cuando las probabilidades de cura son mayores.

Las recomendaciones internacionales señalan que las mujeres deben realizarse una mamografía una vez al año a partir de los 40 años, o antes si existen antecedentes familiares directos. En el caso de mujeres jóvenes, la autoexploración mensual ayuda a detectar posibles cambios en la forma, tamaño o textura de las mamas.

Cómo realizar la autoexploración mamaria

El control personal puede realizarse en casa frente a un espejo y sólo toma unos minutos. Se recomienda hacerlo una vez al mes, preferentemente una semana después del período menstrual.

  • Observación: mirar las mamas con los brazos relajados, luego en alto y finalmente apoyados en la cintura para notar si hay retracciones, hundimientos o cambios en la piel.
  • Palpación de pie: con los dedos planos recorrer cada mama en forma circular, desde el exterior hacia el pezón.
  • Palpación acostada: repetir el procedimiento con la mano detrás de la cabeza, utilizando la otra para revisar el tejido.
  • Revisión de secreciones: verificar si hay salida de líquido o sangre por el pezón.

Ante cualquier alteración, los médicos recomiendan no alarmarse, pero sí consultar de inmediato a un profesional de salud.

Lucha contra el cáncer de mama
Lucha contra el cáncer de mama.

Lucha contra el cáncer de mama.

Factores de riesgo y prevención

Si bien no hay una única causa que provoque el cáncer de mama, existen factores de riesgo que pueden influir. Entre ellos, la edad, los antecedentes familiares, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol.

Adoptar hábitos saludables puede reducir significativamente las probabilidades de desarrollarlo:

  • Mantener una alimentación equilibrada, rica en frutas y verduras.
  • Realizar actividad física al menos 30 minutos por día.
  • Evitar el consumo de tabaco y alcohol.
  • Controlar el peso corporal.
  • Cumplir con los chequeos médicos anuales.

El símbolo rosa y la unión mundial

El lazo rosa es el emblema de esta lucha. Representa la esperanza, la solidaridad y el compromiso de millones de personas en todo el mundo. Durante octubre, conocido como Mes Rosa, edificios, monumentos y espacios públicos se iluminan para recordar que la detección temprana salva vidas y que el acompañamiento emocional también forma parte del proceso de recuperación.

