En Jujuy y Salta el cáncer de vías biliares es la tercera causa de muerte en mujeres (Foto ilustrativa)

Un análisis epidemiológico realizado durante diez años por el Intergrupo Latinoamericano de Oncología Gastrointestinal (ILOGI) , con apoyo de AstraZeneca, encendió alarmas sobre el cáncer de vías biliares en Argentina .

El estudio evaluó 928 casos provenientes de 20 centros públicos y privados , entre ellos el Hospital Pablo Soria de nuestra provincia, y permitió conformar el Registro Epidemiológico Argentino de Pacientes con Cáncer Biliar.

El cáncer de vesícula biliar es el tumor digestivo más frecuente y presenta altas tasas de mortalidad , especialmente en el noroeste y suroeste argentino, con picos en Salta, Jujuy y Tucumán . En el centro y este del país, en cambio, predomina el colangiocarcinoma.

De los 928 casos evaluados, 577 resultaron ser pacientes de cáncer de vesícula biliar, 184 colangiocarcinoma extrahepático y 167 colangiocarcinoma intrahepático. La mayoría de los pacientes provenían de centros sanitarios de las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán.

El reporte detalla que el 53% de los casos registrados de cáncer de vesícula biliar y en el 20% de colangiocarcinoma, la litiasis o cálculos biliares, que es la formación de "piedritas" en la vesícula, era la causa más común, asociada al desarrollo de estos tumores.

En cuanto a la distribución por género, se identificó que el colangiocarcinoma se presenta con una incidencia similar en hombres y mujeres, mientras que el cáncer de vesícula biliar afecta con mucha mayor frecuencia a las mujeres. En Jujuy y Salta es la tercera causa de muerte por cáncer en la población femenina.

El grupo más vulnerable está compuesto por mujeres del norte del país que desarrollan cáncer de vesícula biliar y son diagnosticadas en etapas avanzadas. El 80% de la población del norte argentino presenta litiasis en algún momento de su vida.

Estas piedras se forman por un mal funcionamiento de la vía biliar y se acumulan dentro de la vesícula biliar, aumentando el riesgo de cáncer. El 80% de los pacientes con cáncer biliar menciona tener al menos un familiar directo, ya sea padre, madre o hijo, con cáncer.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, para el año 2040 se estima un incremento de la incidencia mundial mayor al 75%. Cada año se registran más de 165 mil nuevos casos y más de 130 mil muertes en todo el mundo.

¿Qué es el cáncer de vías biliares?

Agrupa un conjunto de tumores que pueden aparecer en diferentes zonas del sistema biliar: intrahepático, extrahepático o en la vesícula biliar. Aunque se trata de una enfermedad poco frecuente, suele diagnosticarse en etapas avanzadas, ya que no presenta síntomas claros al inicio.

Entre los signos más habituales se encuentran:

Ictericia (coloración amarillenta de la piel).

Dolor abdominal persistente.

Pérdida de peso sin causa aparente.

Alteraciones en los análisis de función hepática.

Opciones de tratamiento