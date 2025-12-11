jueves 11 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de diciembre de 2025 - 11:27
Salud.

En Jujuy y Salta el cáncer de vías biliares es la tercera causa de muerte en mujeres

Un informe recalca que en Jujuy y Salta el cáncer de vías biliares es la tercera causa de muerte en mujeres.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
En Jujuy ySalta el cáncer de vías biliares es la tercera causa de muerte en mujeres (Foto ilustrativa)

En Jujuy y Salta el cáncer de vías biliares es la tercera causa de muerte en mujeres (Foto ilustrativa)

Un análisis epidemiológico realizado durante diez años por el Intergrupo Latinoamericano de Oncología Gastrointestinal (ILOGI), con apoyo de AstraZeneca, encendió alarmas sobre el cáncer de vías biliares en Argentina.

Lee además
Lucha contra el cáncer de mama.
Salud.

La detección temprana es fundamental contra el cáncer de mama
Mamografías gratuitas en Jujuy
Octubre Rosa.

Prevención del cáncer de mama: dónde se hacen las mamografías gratuitas en Jujuy

El estudio evaluó 928 casos provenientes de 20 centros públicos y privados, entre ellos el Hospital Pablo Soria de nuestra provincia, y permitió conformar el Registro Epidemiológico Argentino de Pacientes con Cáncer Biliar.

El cáncer de vesícula biliar es el tumor digestivo más frecuente y presenta altas tasas de mortalidad, especialmente en el noroeste y suroeste argentino, con picos en Salta, Jujuy y Tucumán. En el centro y este del país, en cambio, predomina el colangiocarcinoma.

Cáncer de vías biliares (Foto ilustrativa)
Cáncer de vías biliares (Foto ilustrativa)

Cáncer de vías biliares (Foto ilustrativa)

De los 928 casos evaluados, 577 resultaron ser pacientes de cáncer de vesícula biliar, 184 colangiocarcinoma extrahepático y 167 colangiocarcinoma intrahepático. La mayoría de los pacientes provenían de centros sanitarios de las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán.

El reporte detalla que el 53% de los casos registrados de cáncer de vesícula biliar y en el 20% de colangiocarcinoma, la litiasis o cálculos biliares, que es la formación de "piedritas" en la vesícula, era la causa más común, asociada al desarrollo de estos tumores.

En cuanto a la distribución por género, se identificó que el colangiocarcinoma se presenta con una incidencia similar en hombres y mujeres, mientras que el cáncer de vesícula biliar afecta con mucha mayor frecuencia a las mujeres. En Jujuy y Salta es la tercera causa de muerte por cáncer en la población femenina.

Cáncer de vías biliares (Foto ilustrativa)
Cáncer de vías biliares (Foto ilustrativa)

Cáncer de vías biliares (Foto ilustrativa)

El grupo más vulnerable está compuesto por mujeres del norte del país que desarrollan cáncer de vesícula biliar y son diagnosticadas en etapas avanzadas. El 80% de la población del norte argentino presenta litiasis en algún momento de su vida.

Estas piedras se forman por un mal funcionamiento de la vía biliar y se acumulan dentro de la vesícula biliar, aumentando el riesgo de cáncer. El 80% de los pacientes con cáncer biliar menciona tener al menos un familiar directo, ya sea padre, madre o hijo, con cáncer.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, para el año 2040 se estima un incremento de la incidencia mundial mayor al 75%. Cada año se registran más de 165 mil nuevos casos y más de 130 mil muertes en todo el mundo.

¿Qué es el cáncer de vías biliares?

Agrupa un conjunto de tumores que pueden aparecer en diferentes zonas del sistema biliar: intrahepático, extrahepático o en la vesícula biliar. Aunque se trata de una enfermedad poco frecuente, suele diagnosticarse en etapas avanzadas, ya que no presenta síntomas claros al inicio.

Cáncer de vías biliares (Foto ilustrativa)
Cáncer de vías biliares (Foto ilustrativa)

Cáncer de vías biliares (Foto ilustrativa)

Entre los signos más habituales se encuentran:

  • Ictericia (coloración amarillenta de la piel).
  • Dolor abdominal persistente.
  • Pérdida de peso sin causa aparente.
  • Alteraciones en los análisis de función hepática.
  • Más información en cáncer de vías biliares

Opciones de tratamiento

  • El abordaje depende del estadio de la enfermedad:
  • Cirugía: en los casos donde el tumor puede extirparse.
  • Quimioterapia: cuando la cirugía no es posible o como complemento.
  • Terapias innovadoras: se están incorporando inmunoterapia y tratamientos dirigidos, que abren nuevas oportunidades para los pacientes.
  • Los especialistas remarcaron la importancia de la derivación temprana a centros especializados, ya que esto mejora las posibilidades de un tratamiento adecuado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La detección temprana es fundamental contra el cáncer de mama

Prevención del cáncer de mama: dónde se hacen las mamografías gratuitas en Jujuy

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel más agresivo: ¿Cómo actúa?

Símbolo de resiliencia: el jujeño que superó 3 veces al cáncer

La Asociación Árbol y Vida plantó 20 mil queñoas en Santa Catalina

Lo que se lee ahora
¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

¿Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy?
Cobro.

Cuándo se paga el aguinaldo a los empleados públicos de Jujuy

Una mujer fue atropellada en pleno centro: San Martín y Necochea están cortadas
Siniestro.

Atropellaron a una mujer en pleno centro: fue en San Martín y Necochea

ChristianNodal lleva a Cazzu a la justicia por la crianza de su hija 
Conflicto.

Christian Nodal lleva a Cazzu a la justicia por la crianza de su hija

Tras la ceremonia del Nobel de la Paz, Javier Milei suspendió su agenda en Noruega y regresa a la Argentina.  
Política.

Javier Milei suspendió su agenda en Noruega tras la ceremonia del Nobel de la Paz y vuelve al país

Falleció el productor musical Gonzalo Urueña.
Mundo musical.

¿De qué murió el productor musical Gonzalo Urueña?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel