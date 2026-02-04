El jujeño que superó 3 veces el cáncer: "El cuerpo te habla, no hay que dejar pasar nada y estar atentos"

Octavio Pasini Bonfanti es jujeño y recibió tres diagnósticos de cáncer en 2021, 2023 y 2024 . Lo vivió rodeado de afectos, pero también con instantes de profunda soledad interior. Desde su experiencia, abre su historia y sostiene un mensaje claro ante esta enfermedad que se asocia con la muerte.

"Es un día que busca no solo hablar de la enfermedad, sino también de otros aspectos como lo que es el tratamiento y el después de la persona que sobrevive que tiene que volver a reconstruir su vida no solo desde lo físico, sino también reinsertarse en la vida social, laboral, económica, son muchos aspectos".

"La fecha busca algo fundamental, algo que me permitió estar acá, que es la prevención temprana. El cuerpo siempre nos habla, siempre nos dice algo, hay que estar siempre atentos a eso. Nunca dejar pasar un dolor o molestia" , añadió.

Un camino marcado por la enfermedad y la compañía

“Se asocia mucho el cáncer con el fin de la vida, con la muerte. Pero quiero dejar el mensaje siempre de que muchas veces cuando parece que la vida se quiebra, es para volver a empezar, para volver a construir nuestra vida y a veces mejor que antes”, indicó en diálogo con Todo Jujuy.

Recordó sus tres diagnósticos con claridad y orden: “A mí me detectaron cáncer tres veces: en 2021, en 2023 y en 2024, que fue la más compleja” y destacó a todas las personas que estuvieron con él: “Estuve rodeado de amigos maravillosos, mi familia y gente que no conocía y me escribía por redes. De todas maneras uno se siente muy solo, aun estando acompañado", recordó.

“El propósito que me dejó esta enfermedad es ver la manera en que las personas que están transitando una enfermedad no lo hagan solas, que se sientan acompañadas. Por eso siempre decido compartir mi historia”, sostuvo.

“Al comienzo es muy caótico todo porque no sabés cómo encararlo, cómo llevarlo para adelante. Te preguntás ‘¿por qué a mí?’, te ponés en un lugar de víctima”, expresó y destacó su cambio interior: “Cuando dejás de preguntarte por qué y empezás a preguntarte para qué, todo cambia. Te ponés a ver las cosas de otra forma”.

Las tres veces y la evolución emocional

Recordó que en cada etapa el enfoque fue distinto: “La primera vez era ‘¿por qué me pasa a mí?’. La segunda encontré otra gimnasia desde lo emocional y mental. Lo físico va por otro lado. Todo el cuerpo tiene que trabajar en conjunto para salir adelante”.

Sobre la instancia más dura, agregó: “La última vez, cuando parecía que todo se había roto, fue cuando pude empezar a construir mi vida desde otro lugar, preguntándome para qué me sucede a mí y cómo puedo compartirlo con la gente, para que la gente se sienta acompañada”.

“Es muy lindo recibir los mensajes, te hace sentir acompañado. Te hace sentir que todo lo que uno va transitando vale la pena. Ese era mi para qué y sigue siendo”, puntualizó.

El rol de los afectos y el silencio frente al cáncer

Octavio remarcó la dificultad que también atraviesa el entorno: “Los grupos de amigos y la familia no saben cómo encarar una situación así. Nadie prepara al enfermo ni al entorno”. Explicó con simpleza lo esencial: “Lo mejor que se puede hacer es hacerte saber que estás. Solo eso. Que el paciente sepa que los amigos están presentes”.

Sobre su proceso interior, confesó: “Me costó entender la primera vez, me sentía solo y desbordado, no sabía que necesitaba ayuda psicológica. Empecé a entender la salud mental ”.

También recordó la carga simbólica de la palabra: “Cáncer es una palabra tabú. El primer reel que subí fue en plena quimioterapia. Me costó mucho hacerlo porque me ganaban las emociones y el estado físico. Lo titulé ‘Que el cáncer no te deje sin palabras’, porque muchas veces se busca no mencionarla, no decirla”.

En relación al cuidado emocional, remarcó: “Es necesario estar bien en todos los aspectos para salir adelante. Pedir ayuda es el acto más humano que podemos hacer. Decir ‘necesito que me ayuden, que me acompañen’”.

Explicó la pausa existencial que provoca la enfermedad: “La vida se pausa, el tiempo transcurre de otra manera. No se medía en días, semanas, meses, años. Se medía de otra manera, de los momentos en que estabas bien, los que estabas mal”.

Y en esa distancia emocional, observó: “Veo a todos muy ocupados todo el tiempo, no tienen tiempo de ver lo realmente importante en la vida. Nos hacen creer que el éxito es estar ocupado siempre”, sostuvo.

Con una definición propia, manifestó: “Para mí una persona exitosa es la que tiene tiempo para su trabajo, para sí mismo y para cuidar a las personas que lo rodean”.

El antes y el después

Octavio compartió cómo era su visión previa de la vida: “Yo era una persona que medía el éxito por lo material, mientras más lejos viajabas era mejor”, dijo y remarcó que “las cosas más importantes estaban ahí y no las veía: mi mamá, mi abuela, mis perros, una mañana tranquila. No valoramos la tranquilidad hasta que se quiebra”.

Sobre la permanencia de su historia, expresó: “No creo que lo del pasado sea un fantasma sino un presente. Me va a acompañar toda la vida. Está conmigo y me tengo que amigar”.

También habló sobre sus temores actuales: “Siempre va a estar la angustia, el miedo, el miedo a la recaída. Cuando tengo controles todo se reactiva”, señaló y reconoció que “el tiempo entre el estudio y el resultado es terrible. Cuando te dicen ‘está todo bien’, volvés a centrarte de nuevo”.

Finalmente, destacó su relación con la enfermedad: “Yo nunca me enojé con la enfermedad, no la insulté, no me enemisté con el cáncer. Perdonar sana. Para poder seguir adelante uno tiene que perdonar porque no puede seguir arrastrando en esta vida los rencores, odios. Para sanar tenemos que perdonar, tenemos que hablar. La palabra sana”.