Éxito, fracaso, perder o ganar: ¿Cuál es la clave?

De ambas caras de una moneda, tendríamos por un lado el Éxito y por el otro el Fracaso. Se suele escuchar decir con cierta liviandad que para tener éxito hay que fracasar porque si no, no hay aprendizaje. Vamos a separar estas caras y explicarles un poco más en profundidad lo que implican estos opuestos. Comencemos por el Éxito. Si vemos su definición, se trataría de alcanzar una meta o un logro. Pero esto no es tan simple como se lee. Mientras las personas vamos intentado lograr cosas por la vida, los procesos que atravesamos están motorizados por el “Sentido” ese factor fundamental que es saber lo que estamos tratando de hacer o alcanzar, no sólo persiguiendo el éxito. Es decir, que para que algo se logre tengo que tener un Propósito Claro, porque perseguir un objetivo sin sentido no tiene lógica y ningún fin.

Del otro lado, el opuesto sería el Fracaso, o sea el resultado esperado no es el logrado. ¡Qué camino corto! Y ¿ahí termina todo? Por supuesto que no, cuando fracasamos y nuestro objetivo no es alcanzado, se hace muy necesario que aparezca la habilidad de afrontamiento para seguir adelante, porque el sentido u objetivo permanece intacto. No se trata de aprender, sino de experimentar. Y en esta parte aparece la tan conocida “Frustración” esa respuesta emocional que es el enojo, el malestar, la ira, la irritabilidad, la decepción, etc., todos los sentimientos que emergen ante el fracaso de la meta no lograda, y se vuelven necesarios para desarrollar esa habilidad que dijimos que es la de enfrentar la situación cuando no logramos lo que nos proponemos, pero eso no implica el fin, reitero es un proceso.