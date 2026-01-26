lunes 26 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de enero de 2026 - 19:48
Salud.

Cáncer en Jujuy: cuáles son los tumores más frecuentes y por qué la prevención marca la diferencia

En el NOA, el cáncer de mama y próstata encabezan las estadísticas. Especialistas remarcan controles médicos, vacunación y detección temprana.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Los tipos de Cáncer más frecuentes en el NOA

Los tipos de Cáncer más frecuentes en el NOA

En Jujuy y la región del NOA, el cáncer ocupa un lugar central en la agenda sanitaria. El oncólogo Darío Niewiadomski explicó cuáles son los tumores más frecuentes, a quiénes afectan con mayor frecuencia y por qué la prevención resulta clave. La información surge en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer.

Lee además
Lucha contra el cáncer de mama.
Salud.

La detección temprana es fundamental contra el cáncer de mama
La vacuna argentina contra el cáncer de piel más agresivo ya está disponible.
Salud.

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel más agresivo: ¿Cómo actúa?

Los tipos de cáncer más frecuentes en mujeres en Jujuy

En la región del NOA, el cáncer de mama ocupa el primer lugar entre los tumores más diagnosticados en mujeres. Se trata de una patología que presenta mejores tasas de tratamiento cuando se detecta en etapas tempranas, a través de controles periódicos.

En segundo lugar aparece el cáncer de colon, una enfermedad que afecta tanto a mujeres como a hombres y que suele vincularse con hábitos de vida, alimentación y antecedentes familiares.

El tercer lugar lo comparten el cáncer de pulmón y el cáncer de cuello uterino o cérvix. Este último mantiene una fuerte relación con el virus del papiloma humano (HPV), motivo por el cual la vacunación resulta una herramienta clave dentro de las políticas de prevención.

El cáncer más frecuente en hombres en la región

En los hombres, el cáncer de próstata lidera las estadísticas en Jujuy y el NOA. Los especialistas insisten en la importancia de los controles urológicos, sobre todo a partir de cierta edad o en casos con antecedentes familiares.

Luego se ubican el cáncer de colon y el cáncer de pulmón, ambos con una presencia significativa en la región. En el caso del cáncer de pulmón, el consumo de tabaco aparece como uno de los principales factores de riesgo.

El cáncer y el cambio de mirada social

Durante años, la palabra cáncer funcionó como un tema difícil de nombrar. Sin embargo, con el avance de la información médica y las campañas de concientización, el término perdió parte de su carga negativa.

Desde la oncología, se busca instalar un mensaje claro: cáncer no significa muerte. Existen tratamientos, controles y estrategias que permiten mejorar la calidad de vida y, en muchos casos, alcanzar la curación.

La importancia de hablar del cáncer todo el año

El 4 de febrero, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, sirve como punto de encuentro para visibilizar la problemática. No obstante, los especialistas remarcan que la conversación no debe limitarse a una sola fecha.

El cáncer forma parte de las enfermedades más frecuentes en la población. Hablar del tema ayuda a que las personas que atraviesan un diagnóstico no se sientan solas y cuenten con información confiable y acompañamiento.

Prevención y controles desde edades tempranas

Desde la adolescencia, los controles médicos periódicos con el médico de cabecera cumplen un rol fundamental. La prevención permite detectar alteraciones a tiempo y actuar antes de que una patología avance.

La recomendación resulta aún más importante para quienes tienen antecedentes familiares de cáncer. La detección temprana mejora las posibilidades de tratamiento y reduce complicaciones.

Embed - Cáncer en Jujuy: cuáles son los tumores más frecuentes y por qué la prevención marca la diferencia

Vacunación y detección precoz en Jujuy

En el caso del cáncer de cuello uterino, la vacuna contra el HPV representa una de las principales herramientas de prevención. La inmunización, sumada a los controles ginecológicos, reduce de forma significativa la aparición de esta enfermedad.

Las campañas de salud pública en Jujuy apuntan a reforzar la información, el acceso a estudios y la concientización en toda la población.

Convocatoria abierta por el Día Internacional del Cáncer

En el marco del 4 de febrero, distintas organizaciones lanzaron una convocatoria abierta para participar con un video en formato vertical que incluya la frase:

“Para mí, cáncer es…”

La propuesta se dirige a personal de salud, pacientes, familiares y a la comunidad en general. Los videos se reciben hasta el 1 de febrero y pueden enviarse a través de las redes sociales de Oncología Esperanzadora, tanto en Facebook como en Instagram.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La detección temprana es fundamental contra el cáncer de mama

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel más agresivo: ¿Cómo actúa?

Símbolo de resiliencia: el jujeño que superó 3 veces al cáncer

En Jujuy y Salta el cáncer de vías biliares es la tercera causa de muerte en mujeres

Muerte en Avenida Savio: robaron el DNI de la víctima y su familia no puede retirar el cuerpo de la morgue

Lo que se lee ahora
El lunes 2 de febrero empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en febrero 2026

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

A solo 33 kilómetros de San Salvador de Jujuy, la zona de los diques se convirtió este domingo en el plan ideal para familias, pescadores y amantes del aire libre. video
Jujuy

A pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy: el plan al aire libre que conquista los domingos

El lunes 2 de febrero empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en febrero 2026

Foto ilustrativa. video
SMN.

Casi toda la provincia de Jujuy bajo alerta por tormentas: dónde llamar en caso de riesgos

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Abrieron el Paso de Jama hasta las 20: hasta qué hora
Actualización.

Abrieron el Paso de Jama hasta las 20: hasta qué hora

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel