Cáncer en Jujuy: cuáles son los tumores más frecuentes y por qué la prevención marca la diferencia

Los tipos de Cáncer más frecuentes en el NOA

En Jujuy y la región del NOA, el cáncer ocupa un lugar central en la agenda sanitaria. El oncólogo Darío Niewiadomski explicó cuáles son los tumores más frecuentes, a quiénes afectan con mayor frecuencia y por qué la prevención resulta clave. La información surge en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer.

En la región del NOA, el cáncer de mama ocupa el primer lugar entre los tumores más diagnosticados en mujeres. Se trata de una patología que presenta mejores tasas de tratamiento cuando se detecta en etapas tempranas, a través de controles periódicos.

En segundo lugar aparece el cáncer de colon , una enfermedad que afecta tanto a mujeres como a hombres y que suele vincularse con hábitos de vida, alimentación y antecedentes familiares.

El tercer lugar lo comparten el cáncer de pulmón y el cáncer de cuello uterino o cérvix . Este último mantiene una fuerte relación con el virus del papiloma humano (HPV), motivo por el cual la vacunación resulta una herramienta clave dentro de las políticas de prevención.

El cáncer más frecuente en hombres en la región

En los hombres, el cáncer de próstata lidera las estadísticas en Jujuy y el NOA. Los especialistas insisten en la importancia de los controles urológicos, sobre todo a partir de cierta edad o en casos con antecedentes familiares.

Luego se ubican el cáncer de colon y el cáncer de pulmón, ambos con una presencia significativa en la región. En el caso del cáncer de pulmón, el consumo de tabaco aparece como uno de los principales factores de riesgo.

El cáncer y el cambio de mirada social

Durante años, la palabra cáncer funcionó como un tema difícil de nombrar. Sin embargo, con el avance de la información médica y las campañas de concientización, el término perdió parte de su carga negativa.

Desde la oncología, se busca instalar un mensaje claro: cáncer no significa muerte. Existen tratamientos, controles y estrategias que permiten mejorar la calidad de vida y, en muchos casos, alcanzar la curación.

La importancia de hablar del cáncer todo el año

El 4 de febrero, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, sirve como punto de encuentro para visibilizar la problemática. No obstante, los especialistas remarcan que la conversación no debe limitarse a una sola fecha.

El cáncer forma parte de las enfermedades más frecuentes en la población. Hablar del tema ayuda a que las personas que atraviesan un diagnóstico no se sientan solas y cuenten con información confiable y acompañamiento.

Prevención y controles desde edades tempranas

Desde la adolescencia, los controles médicos periódicos con el médico de cabecera cumplen un rol fundamental. La prevención permite detectar alteraciones a tiempo y actuar antes de que una patología avance.

La recomendación resulta aún más importante para quienes tienen antecedentes familiares de cáncer. La detección temprana mejora las posibilidades de tratamiento y reduce complicaciones.

Vacunación y detección precoz en Jujuy

En el caso del cáncer de cuello uterino, la vacuna contra el HPV representa una de las principales herramientas de prevención. La inmunización, sumada a los controles ginecológicos, reduce de forma significativa la aparición de esta enfermedad.

Las campañas de salud pública en Jujuy apuntan a reforzar la información, el acceso a estudios y la concientización en toda la población.

Convocatoria abierta por el Día Internacional del Cáncer

En el marco del 4 de febrero, distintas organizaciones lanzaron una convocatoria abierta para participar con un video en formato vertical que incluya la frase:

“Para mí, cáncer es…”

La propuesta se dirige a personal de salud, pacientes, familiares y a la comunidad en general. Los videos se reciben hasta el 1 de febrero y pueden enviarse a través de las redes sociales de Oncología Esperanzadora, tanto en Facebook como en Instagram.