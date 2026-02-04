miércoles 04 de febrero de 2026

4 de febrero de 2026 - 20:03
San Salvador de Jujuy.

Cómo realizar el trámite de reempadronamiento de transporte para el pase libre

Desde el 9 de febrero reempadronan los Pases Libres para el transporte en San Salvador de Jujuy. Enterate más en esta nota.

Por  Victoria Marín
La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que a partir del 9 de febrero de 2026 se habilitará el período de reempadronamiento del Pase Libre para el transporte urbano de pasajeros en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

La medida alcanza a los beneficiarios encuadrados en las categorías de Veteranos de Guerra, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, y busca actualizar los datos para garantizar la continuidad del beneficio durante el año en curso.

Cómo realizar el trámite de reempadronamiento

Desde la Dirección de Atributos Sociales se precisó que el trámite se realizará de manera online, a través del sitio web oficial: https://sansalvadordejujuy.gob.ar/pases/

Además, se informó que la plataforma permanecerá habilitada durante todo el año para facilitar el acceso al beneficio a quienes necesiten inscribirse o actualizar sus datos.

Una vez completado el formulario de reempadronamiento, el Pase Libre comenzará a aplicarse a partir del 16 de febrero de 2026.

Requisitos según cada categoría

Los beneficiarios deberán contar con la documentación correspondiente al momento de realizar la inscripción:

Pase Libre por Discapacidad

  • Certificado Único de Discapacidad (CUD)

  • DNI (último ejemplar)

Adultos Mayores

  • Certificado de Negatividad de ANSES

  • DNI (último ejemplar)

  • Tener 70 años o más

Veteranos de Guerra

  • DNI (último ejemplar)

  • Certificado vigente que acredite la condición de veterano, en caso de no figurar en el DNI

Desde el municipio aclararon que todos los beneficiarios deben contar con una tarjeta SUBE registrada para poder finalizar el trámite y activar el Pase Libre en las Terminales Automáticas SUBE (TAS).

Dónde activar el beneficio: puntos de atención SUBE

Para completar el proceso y activar el beneficio, los usuarios podrán acercarse a los siguientes puntos de atención:

  • Edificio “Raúl Alfonsín” (Municipio) – Av. El Éxodo 215

    Lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 20

  • Dirección General de Rentas – Hipólito Yrigoyen 1328

    Lunes a viernes de 8 a 18

  • C.P.V. Santa Ana (Alto Comedero) – Comandante de la Colina esq. Capitán Kraus

    Lunes a viernes de 8 a 14

  • Delegación Municipal de Reyes – Av. Cafrune 1561, Villa Jardín de Reyes

    Lunes a viernes de 8 a 14

  • C.P.V. Barrio Chijra – Llamas esq. Manantiales

    Lunes a viernes de 8 a 13

  • C.P.V. Barrio Malvinas – Av. Mejías esq. San Luis

    Lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 20

  • Dirección de Educación Superior – Tumusla 625, Barrio Luján

    Lunes a viernes de 8 a 18

