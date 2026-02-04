Cómo realizar el trámite de reempadronamiento de transporte para el pase libre

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que a partir del
9 de febrero de 2026 se habilitará el período de en la ciudad de San Salvador de Jujuy. reempadronamiento del Pase Libre para el transporte urbano de pasajeros
La medida alcanza a los beneficiarios encuadrados en las categorías de
Veteranos de Guerra, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, y busca actualizar los datos para garantizar la continuidad del beneficio durante el año en curso.
Cómo realizar el trámite de reempadronamiento
Desde la Dirección de Atributos Sociales se precisó que el trámite se realizará de manera
online, a través del sitio web oficial: https://sansalvadordejujuy.gob.ar/pases/
Además, se informó que
la plataforma permanecerá habilitada durante todo el año para facilitar el acceso al beneficio a quienes necesiten inscribirse o actualizar sus datos.
Una vez completado el formulario de reempadronamiento, el Pase Libre comenzará a aplicarse
a partir del 16 de febrero de 2026.
Atributo a Bordo de SUBE
Requisitos según cada categoría
Los beneficiarios deberán contar con la documentación correspondiente al momento de realizar la inscripción:
Pase Libre por Discapacidad
Adultos Mayores
Veteranos de Guerra
Desde el municipio aclararon que
todos los beneficiarios deben contar con una tarjeta SUBE registrada para poder finalizar el trámite y activar el Pase Libre en las Terminales Automáticas SUBE (TAS). Dónde activar el beneficio: puntos de atención SUBE
Para completar el proceso y activar el beneficio, los usuarios podrán acercarse a los siguientes puntos de atención:
Edificio “Raúl Alfonsín” (Municipio) – Av. El Éxodo 215
Lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 20
Dirección General de Rentas – Hipólito Yrigoyen 1328
Lunes a viernes de 8 a 18
C.P.V. Santa Ana (Alto Comedero) – Comandante de la Colina esq. Capitán Kraus
Lunes a viernes de 8 a 14
Delegación Municipal de Reyes – Av. Cafrune 1561, Villa Jardín de Reyes
Lunes a viernes de 8 a 14
C.P.V. Barrio Chijra – Llamas esq. Manantiales
Lunes a viernes de 8 a 13
C.P.V. Barrio Malvinas – Av. Mejías esq. San Luis
Lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 20
Dirección de Educación Superior – Tumusla 625, Barrio Luján
Lunes a viernes de 8 a 18
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al
Canal de WhatsApp de . Ingresá al siguiente enlace: TodoJujuy.com https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del
WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.