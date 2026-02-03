Tres empresas compiten por la concesión del transporte urbano en San Salvador de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy realizó esta mañana la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° I-02-2025, destinada a la concesión del servicio público de transporte urbano de pasajeros por ómnibus en la ciudad capital.

Acto formal con control institucional El acto administrativo se llevó a cabo bajo la fiscalización del escribano Luis Cabrera Granara y contó con la participación de representantes de las secretarías municipales de Hacienda, Servicios Públicos y Obras Públicas, además de integrantes de la Procuración Municipal, garantizando la transparencia y legalidad del procedimiento.

Empresas oferentes y participación del Concejo Deliberante Durante la jornada estuvieron presentes los titulares y representantes legales de las empresas oferentes, quienes cumplieron con los pasos establecidos en el proceso licitatorio. Asimismo, participaron concejales que integran la Comisión Evaluadora, encargada de supervisar y acompañar el desarrollo de la licitación.

Tres propuestas en evaluación En esta instancia, tres empresas presentaron formalmente sus propuestas. Finalizada la apertura de sobres, el proceso continuará con la etapa de análisis técnico y administrativo, que estará a cargo de la Comisión Evaluadora.

Próximos pasos del proceso licitatorio La Comisión tendrá la responsabilidad de examinar la documentación y las ofertas presentadas, de acuerdo con lo establecido en el pliego de bases y condiciones, paso previo a la definición sobre la adjudicación del servicio que impactará en la movilidad urbana de San Salvador de Jujuy.

