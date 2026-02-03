martes 03 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de febrero de 2026 - 09:34
Capital.

Tres empresas compiten por la concesión del transporte urbano en San Salvador de Jujuy

Se realizó la apertura de sobres para la Licitación Pública Nacional del transporte en San Salvador de Jujuy. Ahora llega la etapa del análisis.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Tres empresas compiten por la concesión del transporte urbano en San Salvador de Jujuy

Tres empresas compiten por la concesión del transporte urbano en San Salvador de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy realizó esta mañana la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° I-02-2025, destinada a la concesión del servicio público de transporte urbano de pasajeros por ómnibus en la ciudad capital.

Lee además
se aprobo la licitacion del transporte: unidades accesibles, aplicacion de recorridos y mayor frecuencia
Capital.

Se aprobó la licitación del transporte: unidades accesibles, aplicación de recorridos y mayor frecuencia
Transporte de media distancia Jujuy
Atención.

Desde enero aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: los nuevos montos

Tres empresas compiten por la concesión del transporte urbano en San Salvador de Jujuy
Tres empresas compiten por la concesión del transporte urbano en San Salvador de Jujuy

Tres empresas compiten por la concesión del transporte urbano en San Salvador de Jujuy

Acto formal con control institucional

El acto administrativo se llevó a cabo bajo la fiscalización del escribano Luis Cabrera Granara y contó con la participación de representantes de las secretarías municipales de Hacienda, Servicios Públicos y Obras Públicas, además de integrantes de la Procuración Municipal, garantizando la transparencia y legalidad del procedimiento.

Empresas oferentes y participación del Concejo Deliberante

Durante la jornada estuvieron presentes los titulares y representantes legales de las empresas oferentes, quienes cumplieron con los pasos establecidos en el proceso licitatorio. Asimismo, participaron concejales que integran la Comisión Evaluadora, encargada de supervisar y acompañar el desarrollo de la licitación.

Tres empresas compiten por la concesión del transporte urbano en San Salvador de Jujuy
Tres empresas compiten por la concesión del transporte urbano en San Salvador de Jujuy

Tres empresas compiten por la concesión del transporte urbano en San Salvador de Jujuy

Tres propuestas en evaluación

En esta instancia, tres empresas presentaron formalmente sus propuestas. Finalizada la apertura de sobres, el proceso continuará con la etapa de análisis técnico y administrativo, que estará a cargo de la Comisión Evaluadora.

Próximos pasos del proceso licitatorio

La Comisión tendrá la responsabilidad de examinar la documentación y las ofertas presentadas, de acuerdo con lo establecido en el pliego de bases y condiciones, paso previo a la definición sobre la adjudicación del servicio que impactará en la movilidad urbana de San Salvador de Jujuy.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se aprobó la licitación del transporte: unidades accesibles, aplicación de recorridos y mayor frecuencia

Desde enero aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: los nuevos montos

Los horarios del transporte de media distancia en Jujuy por Navidad y Año Nuevo

Jujuy: desde este 1 de enero rige el aumento en el transporte de media distancia

Aclaran que no vence ningún beneficio social de la SUBE

Lo que se lee ahora
Wara Calpanchay. video
Música.

Wara Calpanchay ganó el premio Revelación en Cosquín 2026

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Wara Calpanchay. video
Música.

Wara Calpanchay ganó el premio Revelación en Cosquín 2026

Alerta del FBI permitió frenar una masacre planificada por menores de edad en escuelas de Buenos Aires y Jujuy
Violencia.

Mensajes de odio y simbología nazi: una masacre frustrada en escuelas de Jujuy y Buenos Aires

Imagen ilustrativa.
Jujuy.

Una mujer apuñaló a su pareja en pleno boliche y terminó detenida

Choque RP 1 - Palpalá - imagen ilustrativa Todojujuy video
Palpalá.

Una mujer murió tras ser atropellada por un colectivo en Palpalá

El Paso de Jama permanece cerrado por hielo sobre la ruta
Ahora.

El Paso de Jama permanece cerrado por hielo sobre la ruta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel